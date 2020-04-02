 На Закарпатті у 23 осіб підтверджено діагноз COVID-19, - ОДА

Про це повідомили в Закарпатській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Закарпатський обласний лабораторний центр встановив COVID-19 у 23 закарпатців: 19 осіб - це контактні особи мукачівки - першої пацієнтки, у якої підтвердили коронавірус. Двоє - мешканці Тячівського району, і один з Ужгорода", - сказано в повідомленні.

Стан усіх пацієнтів - задовільний. Двоє осіб перебувають на лікуванні в Обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, інші лікуються вдома під наглядом медиків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 12,3 тис. осіб перебувають на самоізоляції в Закарпатській області, - заступник голови ОДА Шинкарюк