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 На Закарпатті у 23 осіб підтверджено діагноз COVID-19, - ОДА

Захворювання COVID-19 підтверджено у 23 жителів Закарпатської області.

Про це повідомили в Закарпатській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Закарпатський обласний лабораторний центр встановив COVID-19 у 23 закарпатців: 19 осіб - це контактні особи мукачівки - першої пацієнтки, у якої підтвердили коронавірус. Двоє - мешканці Тячівського району, і один з Ужгорода", - сказано в повідомленні.

Стан усіх пацієнтів - задовільний. Двоє осіб перебувають на лікуванні в Обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, інші лікуються вдома під наглядом медиків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186478
 
 
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В нашем случае разве что улететь на Луну.
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такое совпадение. в Украине померанчевий майдан и евромайдан начинали киев+западная Украина.
ворье между тем никуда не делось за 15 лет.
но коронавирус в Украину тоже завезли киев+западная украина.
от пророрийского юга и востока ничего хорошего. войну принесли
от проевропейского киева и западной ничего хорошего. коронавирус завезли
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ну они же сегодня маски в Венггрию контробандить хотели, но их поймали.
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