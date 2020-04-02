 На Закарпатті у 23 осіб підтверджено діагноз COVID-19, - ОДА

Про це повідомили в Закарпатській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Закарпатський обласний лабораторний центр встановив COVID-19 у 23 закарпатців: 19 осіб - це контактні особи мукачівки - першої пацієнтки, у якої підтвердили коронавірус. Двоє - мешканці Тячівського району, і один з Ужгорода", - сказано в повідомленні.
Стан усіх пацієнтів - задовільний. Двоє осіб перебувають на лікуванні в Обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, інші лікуються вдома під наглядом медиків.
ворье между тем никуда не делось за 15 лет.
но коронавирус в Украину тоже завезли киев+западная украина.
от пророрийского юга и востока ничего хорошего. войну принесли
от проевропейского киева и западной ничего хорошего. коронавирус завезли