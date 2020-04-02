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 Переданий фармкомпанією препарат гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 завтра відправлять у регіони - Степанов

Препарат "Плаквеніл" (діюча речовина - гідроксихлорохін), який застосовується для лікування пацієнтів з COVID-19 і безоплатно переданий фармкомпанією "Санофі", у п'ятницю відправлять у регіони, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Санофі" безоплатно передала Міністерству охорони здоров'я велику партію препарату. Фізично компанія передала препарат на ДП "Укрмедпостач" тільки сьогодні. У нас уже готовий розподіл по регіонах. Завтра буде підписано наказ і, думаю, що завтра він уже поїде", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Степанов повідомив, що "Санофі" передала Міністерству охорони здоров'я 3 тис. упаковок препарату, 2250 упаковок буде розвезено по регіонах, 550 упаковок залишаться в Києві "для швидкого реагування".

Також Степанов повідомив, що МОЗ веде переговори з фармвиробниками про постачання препаратів гідроксихлорохіну.

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"У нас вже є домовленість із провідними компаніями про постачання цього препарату. Думаю наступного тижня ми отримаємо в Україні його для лікування пацієнтів", - сказав він.

30 березня фармакологічна компанія "Санофі" повідомила, що обговорює з Міністерством охорони здоров'я можливості поставок препарату "Плаквеніл", який може бути використаний у лікуванні пацієнтів з COVID-19, на запит держави. Фармвиробник зазначив, що поставки можуть бути можливі виходячи із заявленої потреби і з урахуванням поточних доступних можливостей постачання і виробництва цього препарату. При цьому компанія зберігає необхідні запаси для забезпечення безперервності поставок пацієнтів у рамках поточних схвалених показань цього препарату.

В Україні препарат "Плаквеніл" зареєстровано для лікування ревматоїдного артриту, ювенільного ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, а також дерматологічних захворювань, причиною виникнення або погіршення перебігу яких є дія сонячного світла.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186477
 
 
 Топ коментарі
 
Завтра ЗЕ вилізе в телевізор щоб пропіаритись на цьому.
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Вилізе чи ні, а багато життів буде врятовано, це факт. Грузія лікується цим препаратом і жодного трупа, або пацієнта підключеного до вентиляції легенів.
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судя по тому, что его жена в день назначения зарегада ТОВ "БЕСТЗДРАВ" как прокладку для закупки лекарств, администратор он действительно хороший)
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Завтра ЗЕ вилізе в телевізор щоб пропіаритись на цьому.
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Вилізе чи ні, а багато життів буде врятовано, це факт. Грузія лікується цим препаратом і жодного трупа, або пацієнта підключеного до вентиляції легенів.
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На счастье Степанов хороший администратор. Может хоть он в такой момент соберет всё до кучи.
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Иллюзии опасны. Там нет тех, кому надо "все собрать до кучи". Там есть только те, кому надо собрать все до кармана. Своего. Других там нет.
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Ну этот из старой команды. Его не зря держал Порошенко на таком скользком регионе как Одесская область, хоть и друзьями они не были, скорее наоборот. Есть в Степанове гнильца, но от этого профессионализм никуда не делся.
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судя по тому, что его жена в день назначения зарегада ТОВ "БЕСТЗДРАВ" как прокладку для закупки лекарств, администратор он действительно хороший)
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Подожду более внятный источник, чем Думская, да еще со ссылкой на непонятный ресурс https://368.media/
я столько за 5 лет насмотрелась откровенных подделок, что уже мало во что верится. Не такой он дебил, чтобы вот так откровенно палиться.
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До кучи можно собрать все. но не всех. врачебный планктон не вылечить. там совок и безответственность в головах. как впрочем и у всей страны. и размеры зарплат тут ни при при чем
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Не время сейчас лечить планктон, слишком всё взрывоопасно. Нужна чёткая координация.
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Только этот препарат нужно давать сразу после появления симптомов, а не ждать, когда человек уже начал задыхаться(Это уже сильное поражение легких).
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Він хоче сказати, що ми би й ще мали заплатити за те, що нас використовуватимуть як лабораторних щурів? писали ж що той препарат майже ніде не тестований і не затверджений
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Выбора особо и нет, для экспериментального лечения требуется согласие пациента или его родственников. Если человек в очень тяжелом состоянии, критическом, то тут будут уж пробовать что угодно, выбор либо жизнь либо смерть.
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Їм лікувати будуть тільки за згодою вашої або ваших родичів, або вмирайте. Всього два варіанти - на ваш вибір.
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знайома два роки використовує плаквеніл в боротьбі з ревматоїдним артритом
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Дешев, прост, уже 70 лет как применяют, куча серьезных побочек...
Эффективность не доказана.
В той же Александровской больнице, его, вместе с препаратами для лечения ВИЧ, применяют для "лечения" легких, средних и тяжелых пациентов, врачи особой разницы не видят.
Сейчас идут исследования его эффективности, как и препаратов против ВИЧ, для лечения при Covid-19.
С другой стороны, если пациент в тяжелом либо критическом состоянии, то можно пробовать что угодно, выбора то и нет толком.
Подавляющее большинство переболеет и приобретет иммунитет без какой либо медикаментозной помощи. Поэтому, такие препараты врачам стоит применять только для тяжелых и критических случаев.
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Это In Vito, в пробирке. В живом организме очень много других факторов. Так, что полноценного исследования еще нет.
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ой-вей..опасная штука эта неиспытанная еще при таких диагнозах, риски офигенные, видчайдух этот Стяпанов..ну дай Бог, чтобы помагало.. Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов - Цензор.НЕТ 6761...
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Парьте зебилам мумиё Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов - Цензор.НЕТ 9460 Пусть со...ут эти экскременты птиц Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов - Цензор.НЕТ 3482
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Ну хоть щось, але це потрібно було ще "вчора"
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У виробника все розкуплено на пів року вперед. Навіть не знаю як нам дали.
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Куча хлорохина в Африке и Южной Америке, его используют при малярии там. Он дешев и прост в производстве. Другой вопрос, сейчас вся логистика на планете нарушена и как в массовых количествах его поставлять по всему Миру.
И опять же, не доказана эффективность... Если препарат будет приносить много серьезных побочных эффектов при сомнительной пользе, то стоит ли логистика, затраты, таких трудов?
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Вважаю якщо вона допоможе хоча б одній людині, то логістика цього варта.
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Совпадение? .. Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.
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