 Переданий фармкомпанією препарат гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 завтра відправлять у регіони - Степанов

"Санофі" безоплатно передала Міністерству охорони здоров'я велику партію препарату. Фізично компанія передала препарат на ДП "Укрмедпостач" тільки сьогодні. У нас уже готовий розподіл по регіонах. Завтра буде підписано наказ і, думаю, що завтра він уже поїде", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Степанов повідомив, що "Санофі" передала Міністерству охорони здоров'я 3 тис. упаковок препарату, 2250 упаковок буде розвезено по регіонах, 550 упаковок залишаться в Києві "для швидкого реагування".
Також Степанов повідомив, що МОЗ веде переговори з фармвиробниками про постачання препаратів гідроксихлорохіну.
"У нас вже є домовленість із провідними компаніями про постачання цього препарату. Думаю наступного тижня ми отримаємо в Україні його для лікування пацієнтів", - сказав він.
30 березня фармакологічна компанія "Санофі" повідомила, що обговорює з Міністерством охорони здоров'я можливості поставок препарату "Плаквеніл", який може бути використаний у лікуванні пацієнтів з COVID-19, на запит держави. Фармвиробник зазначив, що поставки можуть бути можливі виходячи із заявленої потреби і з урахуванням поточних доступних можливостей постачання і виробництва цього препарату. При цьому компанія зберігає необхідні запаси для забезпечення безперервності поставок пацієнтів у рамках поточних схвалених показань цього препарату.
В Україні препарат "Плаквеніл" зареєстровано для лікування ревматоїдного артриту, ювенільного ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, а також дерматологічних захворювань, причиною виникнення або погіршення перебігу яких є дія сонячного світла.
я столько за 5 лет насмотрелась откровенных подделок, что уже мало во что верится. Не такой он дебил, чтобы вот так откровенно палиться.
Эффективность не доказана.
В той же Александровской больнице, его, вместе с препаратами для лечения ВИЧ, применяют для "лечения" легких, средних и тяжелых пациентов, врачи особой разницы не видят.
Сейчас идут исследования его эффективности, как и препаратов против ВИЧ, для лечения при Covid-19.
С другой стороны, если пациент в тяжелом либо критическом состоянии, то можно пробовать что угодно, выбора то и нет толком.
Подавляющее большинство переболеет и приобретет иммунитет без какой либо медикаментозной помощи. Поэтому, такие препараты врачам стоит применять только для тяжелых и критических случаев.
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/OHCQ-Cell-discovery.pdf
И опять же, не доказана эффективность... Если препарат будет приносить много серьезных побочных эффектов при сомнительной пользе, то стоит ли логистика, затраты, таких трудов?
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.