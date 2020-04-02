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 У Маріуполі зафіксовано шостий випадок COVID-19, восьмий на Донеччині, - ОДА

Восьмий лабораторно підтверджений випадок COVID-19 зафіксовано в Донецькій області.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу - в Маріуполі (до речі, це вже шостий підтверджений випадок в приморському місті). 46-річна жінка контактувала з хворими, у яких також діагностували наявність коронавірусу. Стан хворої близький до задовільного", - написав чиновник.

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У Маріуполі зафіксовано шостий випадок COVID-19, восьмий на Донеччині, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186475
 
 
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Журналистское расследование о возможном российском происхождении Covid-19.
Впечатляюще! см. с 32:48 (Sotnik TV)
https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ
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Я відразу сказав шукайте сліди лаптєй.
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«По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло
2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. »
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