 У Маріуполі зафіксовано шостий випадок COVID-19, восьмий на Донеччині, - ОДА

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу - в Маріуполі (до речі, це вже шостий підтверджений випадок в приморському місті). 46-річна жінка контактувала з хворими, у яких також діагностували наявність коронавірусу. Стан хворої близький до задовільного", - написав чиновник.

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