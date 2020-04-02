EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  34872  165
Матеріали за темою:
Все про:Енергоатом (54) Недашковський (3) Єрмак Андрій (211) Лерос Гео (72) Єрмак Денис (28)

 "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП. ВIДЕО

Депутат від "Слуги народу" Гео Лерос стверджує, що брати Андрій і Денис Ермаки за гроші сприяли призначенню керівництва НАК "Енергоатом".

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лероса, коли Володимира Купчака через інспекцію ядерного регулювання не вдалося влаштувати главою НАЕК Енергоатом, його вирішили просувати на пост заступника директора, оскільки частина хабаря за це, за словами нардепа, була вже отримана.

"Оскільки аванс вже отримано, тепер Купчака збираються призначити на посаду віцепрезидента Енергоатому, а на президента йде Котін. 16-17 березня 2020 року Котін був на співбесіді на Банковій з Андрієм Єрмаком, про що я відправив вже запит на ОПУ", - розповів Лерос.

Він стверджує, що колишній в. о. глави Енергоатому Павло Павлишин відмовився від цієї посади саме тому, що "йому нав'язують людей для дерибану, а Шмигаль (прем'єр-міністр) нічого не вирішує і не може його захистити, вирішує тільки Єрмак в ОПУ".

"І ось Котіна вже 29 березня призначено в.о. Енергоатому, але для того, щоб Котін приступив до виконання обов'язків, Шубін (Віталій Шубін - в.о. Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища) вчора мав підписати наказ на Котіна, але я рекомендую йому відмовитися здійснювати цей злочин. Краще йому здати Єрмака і це допоможе йому уникнути в'язниці", - написав депутат.

Читайте також: Закликаємо провести ретельне розслідування, - заява фракції СН у зв'язку з публікацією записів Лероса

Він додав, що написав у САП ще одну заяву і передав нові докази проти Єрмака.

"Зараз Єрмак витрачає весь свій час (ресурс офісу президента) на виливання космічної брехні всім, хто мене підтримує.

Раніше я б відповів йому так: займися нарешті роботою, пі@дун!

Але після того, що у мене є на руках: суши сухарі і розминай сфінктер! Хоча, так теж не скажу, тому що твої близькі мені розповіли про тебе СЕКРЕТИК;)", - підсумував Лерос.

Читайте також: Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Буде все серйозно! - Лерос розповів про корупцію в Енергоатомі і подав заяву в САП 01
Буде все серйозно! - Лерос розповів про корупцію в Енергоатомі і подав заяву в САП 02
Буде все серйозно! - Лерос розповів про корупцію в Енергоатомі і подав заяву в САП 03
Буде все серйозно! - Лерос розповів про корупцію в Енергоатомі і подав заяву в САП 04
Буде все серйозно! - Лерос розповів про корупцію в Енергоатомі і подав заяву в САП 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186474
 
   
 Топ коментарі
 
ни дня без зашквара зеленых "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 995
 показати весь коментар
 
Самое приятное во всей этой истории то, что зебилы начали грызть друг другу глотки... "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 5820
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
какой блестящий ряд метафор
какой изысканный язык
какой сюжет нетривиальный
какой мудак все написал
 показати весь коментар
 
 
Зеленский вдоле с Ермаками. Какое паскудное чмо. А виноват Порошенко, что не позволит провести и принять закон про импичмент президента.
 показати весь коментар
 
 
Не розумію Зеленського... Чому він не хоче здати свого Єрмака і хоть якось вберегтися... Вже вся Україна знає що Єрмак з Зеленським корупціонери
 показати весь коментар
 
 
Ещё неизвестно, кто кого в итоге сдаст.
 показати весь коментар
 
Кадры кончились. Ермак последний друг, которого можно было главой ОП назначить без прикола.
 показати весь коментар
 
А що туткай розуміти - " Авось пронесьот" ! Та і у "Єрьомки" щось-таки на ЗЕ є .
 показати весь коментар
 
 
Самое гнусное то что за 29 лет не научились управлять государством. Административно. По схеме стандартной---да по принципу вечному городов *Магдебургское право*. Как быки в посудной лавке! Грязь, мразь, залётные, инородцы, казнокрады, шлюхи и извращенцы правят бал. Народ не становится нацией даже медленно, даже ценой крови! Ну может эта пошесть тряхнёт?
 показати весь коментар
 
 
Это то и печально. Мой отец работал в атомной энергетике Украины, но сейчас больно смотреть до чего дошёл этот цирк. А это последняя отрасль промышленность, в которой как бы не надо шутить. Когда ****** мало не будет никому. Аппарат жизнеобеспечения реакторов едет пока ещё вопреки этим зебилам, но нично не вечно
 показати весь коментар
 
 
Олег Тихонов 055f40a1 Прикиньте , читать умеют ,я сам в шоке тот еще лайф "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП - Цензор.НЕТ 2308
 показати весь коментар
 
 
жуткие дела творятся у нас в стране. Кацапы, коронавирус и экономическая ж*па.
А эти должности продают и бабло косят. И всем все по фиг.
Интересно спросить зеленского, чем так дорог ему ермак, и как он объяснит происходящее?
 показати весь коментар
 
 
А він вже пояснив на зустрічі з фракцією слуг: "Клєвєщут і нє даютработу работать."
 показати весь коментар
 
Отвечаю : "Зеленский и есть Ермак" ! Не буквально , а по мировозрению и менталитету ! Поэтому гнать чистой метлой надо обоих !
 показати весь коментар
 
 
Секретик? Так он еще и *****? Закономерненько...
 показати весь коментар
 
 
Як завжди, нарід за деревами лісу не бачить. Всім зручно думати, що все впирається в корупцію. А корупція в цій справі є лише одним з інструментів, з допомогою яких з України дух вибивають. І не найголовнішим інструментом.
Ця помилкова концепція Україні дорого обійдеться.
 показати весь коментар
 
 
И что? Главное. что зе-подонки - не барыги! Поэтому им любая коррупция позволительна, это благородная, честная и правильная зе-коррупция. 73% народа нравится.
 показати весь коментар
 
 
Это не коррупция это супер коррупция.
 показати весь коментар
 
 
СПОРИМ БУДЕТ ТАК.

Это не мы, это всё мошенники и псевдопредставители Офиса Президента, нас подставили, мы здесь не при чем, мы не имеем к этому отношения, органы разберутся и найдут виновных...
 показати весь коментар
 
 
а про секретик-это уже пошли торги...))удочка закинута..ждем поклевки,поклевки....а этот лео герос то хоть застрахован)))
 показати весь коментар
 
 
размятый сфинктер эрмака- больше не секрет ! ))
 показати весь коментар
 
 
И вот я представляю, как генетические корни "Два брата-акробата", дуэтом поют:
Не надо думать, что все обойдется
Не напрягайся, не думай об этом
Все будет круто, все перевернется
А-а-а
Все, что тебя касается
Все что меня касается
Все только начинается
НАЧИНАЕТСЯ.
 показати весь коментар
 
Раніше це був би черговий зашквар а зараз не вистачає слів, що це вже таке? Моніка Аблігація?
 показати весь коментар
 
 
Мльооо! Тут треба бігти з вилами на банкову!!!
 показати весь коментар
 
 
Ермак для Зеленского превращается в чемодан без ручки.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський сам чумайдан без ручки, точніше, без мізків, честі й совісті.
 показати весь коментар
 
"Сократ: во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а
именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она - сила, вот и
выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость - везде одно и то
же: то, что пригодно для сильнейшего."
(Платон."Государство")
 показати весь коментар
 
Вот откуда они денежки на машинку.....
 показати весь коментар
 
 
Так Зеленский отправляет причем тут Єрмак Одного непойму Єрмак поделился с Зеленским или кинул как лоха
 показати весь коментар
 
 
Отакої. Тепер депутатам "малої фракції" СН знову прийдеться йти на зустріч з Єрмаком. Якщо Лерос і надалі буде дозовано викладати відео, то замучаться ходити на такі зустрічі.
 показати весь коментар
 
 
пиши уже про СЕКРЕТИК! только с видосом желательно )))))
 показати весь коментар
 
 
Хм, какую сумму "отката" передавали братья ЗЕ?
 показати весь коментар
 
 
А Зеленський в темі??? П"ять млн. як ділили?))
 показати весь коментар
 
 
Оце "команда" реформаторів , яку Зеля напризначав. Тут так виходить, що не треба ніяких розслідувань, а гнати всіх скопом разом з клоуном і не марудитись та час не тратити, бо і так видно. що недалеко п...ць світить.
 показати весь коментар
 
 
Оце "команда" реформаторів , яку Зеля напризначав. Тут так виходить, що не треба ніяких розслідувань, а гнати всіх скопом разом з клоуном і не марудитись та час не тратити, бо і так видно. що недалеко п...ць світить.
 показати весь коментар
 
Тут уже не ермаку идти в отставку , а президенту страны зе надо убегать в Ростов....
 показати весь коментар
 
 
СМС
Кремль .
Зеленский меняй Богдана на Ермака.
СМС
Кремль.
Зеленский убири Ермака пришлем замену.
 показати весь коментар
 
 
а знаете почему нелох молчит - просто он в одной команде с дЕрьмаками, откроет рот - спалят и его.
 показати весь коментар
 
Це навіть крутіше шоу, ніж "Квартал"... "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП - Цензор.НЕТ 1855 Треба запастися поп-корном...
 показати весь коментар
 
 
"Суши сухарі і розминай СФІНКТЕР",-щось, на кшталт, із порад бувалого....Все це наводить на думку, що визначення зєльоних і партії СН, як партії жидо підарасів ,-досить точне і вдале
 показати весь коментар
 
молодчага, Гео - ЖГИ их! Да прибудет с тобой СИЛА!
 показати весь коментар
 
 
ого там коррупционный гадюшник!!! эта власть вся должна нести уголовную ответственность, вся начиная с Зеленского!!! Они все должны быть арестованы!!!
 показати весь коментар
 
 
почніть із формування тарифу. Коли Ахметка наживається за рахунок заниження вартості електроенергії виробленої державними компаніями,а особливо АЕС. Це мільярди доларів!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору