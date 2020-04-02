 "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП. ВIДЕО

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лероса, коли Володимира Купчака через інспекцію ядерного регулювання не вдалося влаштувати главою НАЕК Енергоатом, його вирішили просувати на пост заступника директора, оскільки частина хабаря за це, за словами нардепа, була вже отримана.

"Оскільки аванс вже отримано, тепер Купчака збираються призначити на посаду віцепрезидента Енергоатому, а на президента йде Котін. 16-17 березня 2020 року Котін був на співбесіді на Банковій з Андрієм Єрмаком, про що я відправив вже запит на ОПУ", - розповів Лерос.

Він стверджує, що колишній в. о. глави Енергоатому Павло Павлишин відмовився від цієї посади саме тому, що "йому нав'язують людей для дерибану, а Шмигаль (прем'єр-міністр) нічого не вирішує і не може його захистити, вирішує тільки Єрмак в ОПУ".

"І ось Котіна вже 29 березня призначено в.о. Енергоатому, але для того, щоб Котін приступив до виконання обов'язків, Шубін (Віталій Шубін - в.о. Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища) вчора мав підписати наказ на Котіна, але я рекомендую йому відмовитися здійснювати цей злочин. Краще йому здати Єрмака і це допоможе йому уникнути в'язниці", - написав депутат.

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Він додав, що написав у САП ще одну заяву і передав нові докази проти Єрмака.

"Зараз Єрмак витрачає весь свій час (ресурс офісу президента) на виливання космічної брехні всім, хто мене підтримує.

Раніше я б відповів йому так: займися нарешті роботою, пі@дун!

Але після того, що у мене є на руках: суши сухарі і розминай сфінктер! Хоча, так теж не скажу, тому що твої близькі мені розповіли про тебе СЕКРЕТИК;)", - підсумував Лерос.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".









