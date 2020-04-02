 Кабмін затвердив програму діяльності, - Шмигаль

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Від самого початку діяльності нашого уряду ми виділили системні пріоритети. Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ і обов'язково продовжимо їх втілювати, не зважаючи на COVID-19", - написав Шмигаль.
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/путин-поручил-ввести-особый-порядок-передвижения-в-россии/ar-BB124WDG?ocid=spartanntp
эк его, интересно, запашок тоже присутствует?