 Кабмін затвердив програму діяльності, - Шмигаль

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Від самого початку діяльності нашого уряду ми виділили системні пріоритети. Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ і обов'язково продовжимо їх втілювати, не зважаючи на COVID-19", - написав Шмигаль.

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