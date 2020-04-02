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 Політика України, Економіка
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 Кабмін затвердив програму діяльності, - Шмигаль

Кабінет Міністрів затвердив програму діяльності і найближчим часом представить її на розгляд Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Від самого початку діяльності нашого уряду ми виділили системні пріоритети. Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ і обов'язково продовжимо їх втілювати, не зважаючи на COVID-19", - написав Шмигаль.

Кабмін затвердив програму діяльності, - Шмигаль 01

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Кабмін затвердив програму діяльності, - Шмигаль 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186473
 
 
 Топ коментарі
 
Офігєнні дєятєлі! ЗЕнуби трускавецькі.
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Ох, когда уже эти брехливые Буратины закончаться?
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Другий кабмін оманського Брехуна такий же як і перший. Такі ж профани як і сам ЗЕ.
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Офігєнні дєятєлі! ЗЕнуби трускавецькі.
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Ох, когда уже эти брехливые Буратины закончаться?
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да как они закончатся?там все бывшие рыги в очереди стоят...да плюс йуляха еще порулить желает...
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Другий кабмін оманського Брехуна такий же як і перший. Такі ж профани як і сам ЗЕ.
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Мабуть вони правду будуть казати,коли їх на гиляку чіпляти будуть.
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Шмыгаль , почти как погремуха , тебе не программу писать надо А явку с повинной Кабмін затвердив програму діяльності, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9779
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по украинским городам роют тысячи могил, и закупают хлорку в немыслимых масштабах, всей Западной Украине спустили такую разнарядку по тысяче могил в каждом обласном центре.
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...а тем временем рыжему чертиле, у которого мама за океянами, как известно любит деньги, урядники положили з\плату 800тыс. в месяц....нобель наш, рыжечолый.. Кабмін затвердив програму діяльності, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7584 Кабмін затвердив програму діяльності, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5588..
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