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 Економіка
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 Вітаємо ухвалення закону про ринок землі, але потрібно прийняти додаткові закони про прозорий продаж землі, - Світовий банк

Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Однак закликає до ухвалення ще низки додаткових законів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться на сторінці Світового банку у Facebook.

"Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні. Але для того, щоб повною мірою захистити інтереси українців і забезпечити прозорий продаж земель, ми закликаємо якомога скоріше ухвалити низку додаткових законів", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про закони, які забезпечать відкритий доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, пришвидшать процедури передачі землі, регулюватимуть продаж державних земель, в тому числі використання обов’язкових електронних аукціонів, які обмежать безкоштовну приватизацію державних земель, та відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників.

Також важливим, на думку Світового банку, буде дати можливість юридичним особам брати участь у ринку земель для забезпечення здорової конкуренції та послабити обмеження на загальну площу земельних ділянок, які можна набувати у власність.

Ці реформи, як зазначається, є критичними для залучення інвестиції у сільське господарство, відкриття доступу до фінансування для фермерів та забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників.

Читайте також: Усі ключові поправки від фракції "ЄС" у законі про землю враховані, зокрема про заборону продажу землі росіянам, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186472
 
 
 Топ коментарі
 
Ці хижі упири-хабадники вже простягають свої пазурі до нашої землі ! Все це стало можливим після прийняття закону про ринок землі їхніми вірними служками в Україні. Ану геть чортівня ! Болт вам нарізний
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И останется у народа только рояль на котором так искусно играл ЗЕ-През.
Остаётся порадоваться за успехи Всемирного банка и МВФ в Украине. У них самая лучшая "инвестиционная няня".
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Это даже не позор, это ПОЗОРИЩЕ! Коммерческая организация, управляет страной, в ручном режиме! Стыдно...
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...мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов ...які закони на вашу думку прийме МВФівська "влада" ?Источник: https://censor.net.ua/n3186472
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Я как гражданин страны должен иметь свою землю. Моё дело: обрабатывать её или продать. Но, живя в многоэтажке, я не имею никакой земли, как гражданин своей страны. Но при этом, мой законный кусок будут продавать или покупать неизвестные мне люди или организации... Это абсурд. Живут в "скворечниках" огромное количество жителей нашей страны. Т.е. эти граждане, так же являясь "обладателями" права на землю, но физически имея только паспорт гражданина. Как быть в этом случае?
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И останется у народа только рояль на котором так искусно играл ЗЕ-През.
Остаётся порадоваться за успехи Всемирного банка и МВФ в Украине. У них самая лучшая "инвестиционная няня".
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Пора приймати закон про зміну державного прапора. Жовтий колір вже не актуальний. Мабуть на зелений треба міняти.
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Недоволен действиями рады и всех политиков. Жду того, кто их всех расстреляет!
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Это даже не позор, это ПОЗОРИЩЕ! Коммерческая организация, управляет страной, в ручном режиме! Стыдно...
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Пункт иностранным банкам в неограниченном количестве на 2 года остался.

Инобанки аккомулируют у себя всю землю, пока закон по 10000 га не вступит в силу. Они могут не выращивать ничего, контроля за использованием земли как в ЕС нет и служб нет да и пока коррупция и рейдерством, контроль не получится.

В эпидемию и войну когда народ доведен до отчаяния принимать этот закон - преступление против государства.

Это против продовольственной безопасности, против гос интересов.
Развитие в технологиях, а не в распродаже страны.

Увидим продукты как и маски

Если и будут продукты у монополистов, то нижайшего качества, а все потому что мы не заступилась за селян когда закрывали у них школы больницы, когда вводилися этот захват земли.

Власть мародеров в эпидемию и войну отжимают земли и открывают ломбарды.
В ломбардах вируса нет, да...
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Понятно, что всё покупается или продается, но как-то очень дёшево продались.
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Ці хижі упири-хабадники вже простягають свої пазурі до нашої землі ! Все це стало можливим після прийняття закону про ринок землі їхніми вірними служками в Україні. Ану геть чортівня ! Болт вам нарізний
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которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земельИсточник: https://censor.net.ua/n3186472
Да пошли вы *****! Я уже полгода *****, чтобы получить разрешение на разработку документации на сраные 5 соток. И никак не могу выдавить то что положено земкодексом, а теперь ещё эта ********* нос суёт. ****, надо Зелю на палю!
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Де референдум про згоду народу на відкриття ринку землі?
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Всё правильно кроме юридических лиц.
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Ну яке всесвітньому банку діло до нашої землі. А воно одне - забрати її у українців.
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Ха а вот это вам фигушки. Сначала давай бабло а то у Бубочки дыра в бюджете размером с азоновую.А вам прозрачности захотелось...шарлатаны.
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..если этот закон не отменят, то нас реальная северная зверушка очень скоро наведает, будующие поколения детей и внуков наших, крипаков строго по Тарасу жалко...только конченные клинические идиоты могли отважиться на продажу всемирно известных, обильно кровью предков наших политых, украинских черноземов...заветная мечта мировой пейсатой закулисы , которую она столетиями добивалась всеми способами, усилиями 259 придурков, сама упала им руки, мечты сбываются ....следите теперь за движениями рук, липкие они у них и очень ловкие ...
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Интересно какой это ......б устанавливает цену на землю ?
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Будет то же, что и в Аргентине, когда МВФ закрыли кредитную линию, и просто забрали землю за долги.
МВФ не мать Тереза, они и пришли в Украину, чтобы ее разорить
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