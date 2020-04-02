 Вітаємо ухвалення закону про ринок землі, але потрібно прийняти додаткові закони про прозорий продаж землі, - Світовий банк

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться на сторінці Світового банку у Facebook.
"Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні. Але для того, щоб повною мірою захистити інтереси українців і забезпечити прозорий продаж земель, ми закликаємо якомога скоріше ухвалити низку додаткових законів", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про закони, які забезпечать відкритий доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, пришвидшать процедури передачі землі, регулюватимуть продаж державних земель, в тому числі використання обов’язкових електронних аукціонів, які обмежать безкоштовну приватизацію державних земель, та відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників.
Також важливим, на думку Світового банку, буде дати можливість юридичним особам брати участь у ринку земель для забезпечення здорової конкуренції та послабити обмеження на загальну площу земельних ділянок, які можна набувати у власність.
Ці реформи, як зазначається, є критичними для залучення інвестиції у сільське господарство, відкриття доступу до фінансування для фермерів та забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників.
Остаётся порадоваться за успехи Всемирного банка и МВФ в Украине. У них самая лучшая "инвестиционная няня".
Инобанки аккомулируют у себя всю землю, пока закон по 10000 га не вступит в силу. Они могут не выращивать ничего, контроля за использованием земли как в ЕС нет и служб нет да и пока коррупция и рейдерством, контроль не получится.
В эпидемию и войну когда народ доведен до отчаяния принимать этот закон - преступление против государства.
Это против продовольственной безопасности, против гос интересов.
Развитие в технологиях, а не в распродаже страны.
Увидим продукты как и маски
Если и будут продукты у монополистов, то нижайшего качества, а все потому что мы не заступилась за селян когда закрывали у них школы больницы, когда вводилися этот захват земли.
Власть мародеров в эпидемию и войну отжимают земли и открывают ломбарды.
В ломбардах вируса нет, да...
Да пошли вы *****! Я уже полгода *****, чтобы получить разрешение на разработку документации на сраные 5 соток. И никак не могу выдавить то что положено земкодексом, а теперь ещё эта ********* нос суёт. ****, надо Зелю на палю!
МВФ не мать Тереза, они и пришли в Украину, чтобы ее разорить