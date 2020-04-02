 Вітаємо ухвалення закону про ринок землі, але потрібно прийняти додаткові закони про прозорий продаж землі, - Світовий банк

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться на сторінці Світового банку у Facebook.

"Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні. Але для того, щоб повною мірою захистити інтереси українців і забезпечити прозорий продаж земель, ми закликаємо якомога скоріше ухвалити низку додаткових законів", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про закони, які забезпечать відкритий доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, пришвидшать процедури передачі землі, регулюватимуть продаж державних земель, в тому числі використання обов’язкових електронних аукціонів, які обмежать безкоштовну приватизацію державних земель, та відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників.

Також важливим, на думку Світового банку, буде дати можливість юридичним особам брати участь у ринку земель для забезпечення здорової конкуренції та послабити обмеження на загальну площу земельних ділянок, які можна набувати у власність.

Ці реформи, як зазначається, є критичними для залучення інвестиції у сільське господарство, відкриття доступу до фінансування для фермерів та забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників.

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