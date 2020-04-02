 "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський

Про це в ефірі телеканалу заявив його генеральний директор Володимир Сташевський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 17 березня за рішенням суду слідчі ДБР отримали доступ до частини документів телеканалу. Через 2 дні після цього, 19 березня ДБР висунуло нові вимоги і додало до звинувачень на адресу каналу ще чотири статті Кримінального Кодексу. Серед них - стаття "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", заявив Сташевський.

"Викликає подив кількість статей, які зазначаються в вимозі. У попередній ухвалі суду було 2 статті. Тепер їх вже 6. Ми хочемо почути обґрунтування такої вимоги. Дозвільні документи надає держава, і ДБР як державна структура може дуже легко отримати ці документи", - заявив Сташевський.

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