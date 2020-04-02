 "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський

Про це в ефірі телеканалу заявив його генеральний директор Володимир Сташевський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 17 березня за рішенням суду слідчі ДБР отримали доступ до частини документів телеканалу. Через 2 дні після цього, 19 березня ДБР висунуло нові вимоги і додало до звинувачень на адресу каналу ще чотири статті Кримінального Кодексу. Серед них - стаття "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", заявив Сташевський.
"Викликає подив кількість статей, які зазначаються в вимозі. У попередній ухвалі суду було 2 статті. Тепер їх вже 6. Ми хочемо почути обґрунтування такої вимоги. Дозвільні документи надає держава, і ДБР як державна структура може дуже легко отримати ці документи", - заявив Сташевський.
Свинина - некошер!
Пис: а шо, з усіма іншими "звинуваченнями" вийшов пшик у бубочки та її посіпак, то тепер вирішили з цього боку під'їхати??
Капець.. Мені іноді здається, що так соромно та гидко мені не було навіть за януковича (((
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-ustroil-raznos-slugam-iz-za-skandala-s-ermakom.htm
Такими темпами скоро вже пролунає заява про "воссоединение исконно русской Малороссии с расейской **********"...
Зебіли, бл..., ви що накоїли?
https://prm.ua/noviy-povorot-u-spravi-telekanalu-pryamiy-teper-finansuvannya-zahoplennya-derzhavnoyi-vladi/