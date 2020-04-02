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Все про:ДБР (974) Прямий_канал (22)

 "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський

До підозр на адресу телеканалу "Прямий" з боку Державного бюро розслідувань додалася підозра у фінансуванні захоплення державної влади.

Про це в ефірі телеканалу заявив його генеральний директор Володимир Сташевський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 17 березня за рішенням суду слідчі ДБР отримали доступ до частини документів телеканалу. Через 2 дні після цього, 19 березня ДБР висунуло нові вимоги і додало до звинувачень на адресу каналу ще чотири статті Кримінального Кодексу. Серед них - стаття "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", заявив Сташевський.

"Викликає подив кількість статей, які зазначаються в вимозі. У попередній ухвалі суду було 2 статті. Тепер їх вже 6. Ми хочемо почути обґрунтування такої вимоги. Дозвільні документи надає держава, і ДБР як державна структура може дуже легко отримати ці документи", - заявив Сташевський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Печерський райсуд дозволив ДБР провести обшуки на "Прямому", телеканал вважає це тиском і спробою блокування ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186471
 
   
 Топ коментарі
 
На осла оманского надо завести дело, о потери государственной власти.
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Смотри Г+Г ЗЕбил, там только правду говорят. ВОт и стекающая роса по твоей харе подтвердит - правда и ничего кроме правды.
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а ти всюди свого клюва встиг встромити.. Забагато тебе на цій сторінці, валотька.
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Гевульт! Ви шо нам такое в уши класть? Реб Коломойский - хрячина?
Свинина - некошер!
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Зато к многочисленным пророссийским каналам претензий нет.
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Порошенко зараз сидить і дивиться на весь хаос, який відбувається. Він 5 років спав по 4 години на добу, посивів, оббріханий, купу різних нісенітниць про його придумали та запхали у вуха та голови зебілам. Ізаради чого він 5 років не бачив свою родину, не спав, нервував та прогибався перед заходом, щоб нас не кинули на призволяще, щоб допомагали.. Заради того, щоб смердюча купка інфузорій зеленого кольору отак взяла та знищила, розтоптала все те, на що він поклав 5 років свого життя??
Пис: а шо, з усіма іншими "звинуваченнями" вийшов пшик у бубочки та її посіпак, то тепер вирішили з цього боку під'їхати??
Капець.. Мені іноді здається, що так соромно та гидко мені не було навіть за януковича (((
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Зебіли українофобію затівають! Придурки кляті!
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А яким чином українофобія до порохоботів, серед них українців точно немає, а взагалі один одного стоять.
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Если бы похожее заявление сделал бы вакарчук, я бы обеими руками проголосовал, но в данном случае буду за рошен.
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Построил "молодой прогрессивный презедент" новое государство - СССР: без оппозиции, с коррупционерами у власти, с российской пропагандой по ТВ и без оппозиционных каналов.
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Бред пьяных дэбээровцев: не много, не мало - а именно финансирование захвата власти! Нельзя же употреблять крепкие напитки в таком количестве! карантин совсем не для этого установлен.
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Можливо, і не по п'яні... можливо, не захотіли нічого міняти з портновської маляви з пред'явою Пороху...
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ты по религиозным соображениям в Израиль уехал ?
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я так понимаю до зебилов только дошла шутка с "захватом" Прямого канала...помните...?)
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Вроде бы кроме "Прямого" других позиционных каналов нет.
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То б то всі канали Медведчука = путіна вони "відстоюють " українські цінності і інтереси ,їх господарі з Московії не вилазять ,все "добра"для Зе і його влади шукають , а прямий при цьому головний "зрадник" ??? Не Ермак і команда що вже продали в Мінську Україну? Це ж просто переворот СВІДОМОСТІ!!!!!
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грьобане кіношне зазеркалля, а не держава зараз...бєнєканали привели на трон це криворізьке чмо, зливають Україну, продають посади за мільйони, повертають злодюгам награбоване в українців, порушують закони і Конституцію, кидають в буцигарні патріотів, воїнів, волонтерів, і відбілюють шпигунів, злодюг, парашинське лайно.... а "всралася", як завжди, "невістка"...
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Остановите уже кто-то этого Зелепутина "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 9961 Он так себе на пару сроков науправляет страной).
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В мене що, бед тріп? Майдан вже "захват государственной власти"?
Такими темпами скоро вже пролунає заява про "воссоединение исконно русской Малороссии с расейской **********"...
Зебіли, бл..., ви що накоїли?
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Логіку слідчих ДБР важко зрозуміти, кажуть на каналі. «Хто саме саме і кому "фінансував захоплення державної влади". Чи це були журналісти телеканалу "Прямий"? Чи власник телеканалу Володимир Макеєнко? Чи все ж таки п'ятий Президент Петро Порошенко, який на момент угоди купівлі-продажу телеканалу був чинним Президентом України?», - іронізує генеральний продюсер телеканалу "Прямий", ведуча Світлана Орловська.
https://prm.ua/noviy-povorot-u-spravi-telekanalu-pryamiy-teper-finansuvannya-zahoplennya-derzhavnoyi-vladi/
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Так а когда этот канал власть захватил и в какой стране?
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