 Від початку карантину в країну повернулося 160 тисяч українців, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба у Фейсбуці.

В ДПСУ нагадали, що українцям, які з 29 березня поверталися в Україну, необхідно пройти примусову обсервацію. Крім того, українців, які повертаються з-за кордону, тестуватимуть на коронавірус на п'ятий чи шостий день після прильоту/приїзду.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ повідомили, що станом на 1 квітня щонайменше 12288 українців чекають евакуації з-за кордону.

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