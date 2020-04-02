 Від початку карантину в країну повернулося 160 тисяч українців, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба у Фейсбуці.
В ДПСУ нагадали, що українцям, які з 29 березня поверталися в Україну, необхідно пройти примусову обсервацію. Крім того, українців, які повертаються з-за кордону, тестуватимуть на коронавірус на п'ятий чи шостий день після прильоту/приїзду.
Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ повідомили, що станом на 1 квітня щонайменше 12288 українців чекають евакуації з-за кордону.
Я Ж МИМО ГОСТИННИЦЫ КАЗАЦКАЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОЕЗЖАЮ!
ТУДА 160 000 НЕ ВЛЕЗУТ!!!