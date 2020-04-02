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 Суспільство
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 Від початку карантину в країну повернулося 160 тисяч українців, - Держприкордонслужба

В Україну повернулися 160 тисяч громадян від початку впровадження карантину через коронавірус у середині березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба у Фейсбуці.

В ДПСУ нагадали, що українцям, які з 29 березня поверталися в Україну, необхідно пройти примусову обсервацію. Крім того, українців, які повертаються з-за кордону, тестуватимуть на коронавірус на п'ятий чи шостий день після прильоту/приїзду.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ повідомили, що станом на 1 квітня щонайменше 12288 українців чекають евакуації з-за кордону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186469
 
 
 Топ коментарі
 
Потенційних носіїв коронавірусу, яким просто виміряли температуру. Зеленський, гори у пеклі !
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Логично. Вы, те, кто работал на Украину и никуда не уезжал, те, кто не воровал, в том числе, на турпоездки, на Бали, сидите дома и не гавкайте. А те, кто работал, на другие страны, кто "отдыхал от тяжкого труда" - добро пожаловать, без серьезных проверок, без обсервации, везите вирус домой.
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А нікому ваші дозволи чи запрошення не потрібні, люди до себе додому їдуть. Так, плтрібно самоізолюватись чи навіть якась обсервація, але ваш середньовічний гавкіт просто огидний.
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Потенційних носіїв коронавірусу, яким просто виміряли температуру. Зеленський, гори у пеклі !
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Sluga naroda pered vyborami obeciala sto liudi budet vozracatsia s zagranici.Obecanyja vyderzali v proslom mesiace Від початку карантину в країну повернулося 160 тисяч українців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2175
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Логично. Вы, те, кто работал на Украину и никуда не уезжал, те, кто не воровал, в том числе, на турпоездки, на Бали, сидите дома и не гавкайте. А те, кто работал, на другие страны, кто "отдыхал от тяжкого труда" - добро пожаловать, без серьезных проверок, без обсервации, везите вирус домой.
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Рівень медицини і Карпати вам знищили заробітчани? Чи ті, хто залишився?
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огласите весь список на обсервации из 160000 прибывших?
Я Ж МИМО ГОСТИННИЦЫ КАЗАЦКАЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОЕЗЖАЮ!
ТУДА 160 000 НЕ ВЛЕЗУТ!!!
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А нікому ваші дозволи чи запрошення не потрібні, люди до себе додому їдуть. Так, плтрібно самоізолюватись чи навіть якась обсервація, але ваш середньовічний гавкіт просто огидний.
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ну так изолируйся... молча... "а родина там, сынок, там где у тебя жопа в тепле..и ты это прекрасно знаешь" (С)....
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Создание миниатюрных ультрафиолетовых светодиодовпозволило, объединяя их десятками в панели, создавать новый класс дешевых УФ-дезинфекторов с низким энергопотреблением и большим сроком службы.
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Приїхали, заразили всю країну, тим самим убили поки що 22 людини, в подальшому їхній приїзд буде коштувати десяткам тисяч українців їх життів. Дякую що приїхали, ви нам дуже дорогі.
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