 За добу 1 квітня в Італії померло 760 осіб. Кількість смертей від коронавірусу наблизилася до 14 тисяч

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать оновлені дані Служби цивільного захисту Італії.
За останні 24 години в країні померло 760 пацієнтів з COVID-19 і зафіксували 2 477 нових випадків інфікування.
Днем раніше зареєстрували 727 смертей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать оновлені дані Служби цивільного захисту Італії.
За останні 24 години в країні померло 760 пацієнтів з COVID-19 і зафіксували 2 477 нових випадків інфікування.
Днем раніше зареєстрували 727 смертей.
В самом конце февраля у них и началось массовое распространение.
Bergamo: da 101 a 398 morti (+294%);
Alzano Lombardo (BG): da 8 a 83 morti (+937,5%);
Nembro (BG): da 11 a 121 morti (+1.000%);
Ponte S. Pietro (BG): da 3 a 44 morti (+1.366%);
Brescia: da 134 a 281 morti (+109%);
Crema (CR): da 23 a 103 morti (+348%);
Cremona: da 54 a 136 morti (+152%);
Piacenza: da 75 a 279 morti (+272%);
Fidenza (PR): da 20 a 71 morti (+255%);
Pesaro (PU): da 66 a 188 morti (+184%).
https://www.newsroom.kh.ua/news/sud-opravdal-muzhchinu-obvinennogo-v-uchastii-v-zahvate-hoga?fbclid=IwAR3xNFGt6yRac1ImweqIfyAKP2PwfiByjxSRME0fNK_kYDpOojimNlTK3dg
Такого количества тестов нет, что бы определить всех заболевших, и не каждый обираться к докторам за тестом с минимальными симптомами либо вообще без них.