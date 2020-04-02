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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Італія (472) карантин (1892) COVID-19 (2817) коронавірус (1426)

 За добу 1 квітня в Італії померло 760 осіб. Кількість смертей від коронавірусу наблизилася до 14 тисяч

Кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, збільшилася до 13 915 в Італії, всього інфіковано понад 115 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать оновлені дані Служби цивільного захисту Італії.

За останні 24 години в країні померло 760 пацієнтів з COVID-19 і зафіксували 2 477 нових випадків інфікування.

Днем раніше зареєстрували 727 смертей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Wall Street Journal: В Італії реальна кількість смертей від коронавірусу більша, ніж говорить Рим в офіційній статистиці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186464
 
 
 Топ коментарі
 
А у нас врачи бегут в отпуска, пишут заявы на свой счёт, а кто то и вовсе увольняеца, кто то сам себе липовые больничные делает....не дай Боже будет такое как в Италии смертность у нас просто зашкалит с таким горе врачами..я уже молчу что 80% просто откровенно дуболомы тупоголовые...Да и прибавьте к этому полное отсутствие мед оборудования в большинстве больниц...
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Это не нормальный природный процесс. Итальянцы сегодня сообщали, что в регионе Ломбардия смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 70%. Так что это не нормальный процесс, когда каждый день от одной вирусной инфекции умирают по 760 только официально выявленных заражённых граждан.
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Слишком поздно ввели карантин. За сутки 1 апреля в Италии умерло 760 человек. Число смертей от коронавируса приблизилось к 14 тысячам - Цензор.НЕТ 4149
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Многие работали когда нужно было сидеть дома
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Да и правительство поначалу легкомысленно отнеслось.
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при 60 млн жителей...при теплой зиме(орви в основном осень и весна)..это нормальный природний процесс
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Это не нормальный природный процесс. Итальянцы сегодня сообщали, что в регионе Ломбардия смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 70%. Так что это не нормальный процесс, когда каждый день от одной вирусной инфекции умирают по 760 только официально выявленных заражённых граждан.
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А в других регионах странным образом уменьшилась.
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Есть города в которых совсем мало смертей, потому что они ввели карантин раньше других.
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Мераква по каким признакам он кацап, ты слабоумное
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Прими от головы что нибудь, она тебе все равно не нужна
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я имел ввиду процесс для теплых зим...проанализируй заболеваемости(орви грип пневмония) при теплых зимах..и ты увилишь...чем теплее зима тем выше график заболеваемости
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Так у них же всё началось в самом конце зимы.
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хватит бздеть...ну не было у них зимы(по ихним меркам)...возьми юг италии..почему там эта фигня мимолетно(средняя температура сопоставима в среднем за последние 10 лет)
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"я имел ввиду процесс для теплых зим"

В самом конце февраля у них и началось массовое распространение.
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не распространение а пик заболеваемости(не смертности)...распространение началось до нг
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Распространение до Нового Года началось в Китае.
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Вот данные по разным провинциям( Сравнивается период с 1 по 21 марта 2019 и тот же период в 2020-м. Milano: da 885 a 1.039 morti (+17%);
Bergamo: da 101 a 398 morti (+294%);
Alzano Lombardo (BG): da 8 a 83 morti (+937,5%);
Nembro (BG): da 11 a 121 morti (+1.000%);
Ponte S. Pietro (BG): da 3 a 44 morti (+1.366%);
Brescia: da 134 a 281 morti (+109%);
Crema (CR): da 23 a 103 morti (+348%);
Cremona: da 54 a 136 morti (+152%);
Piacenza: da 75 a 279 morti (+272%);
Fidenza (PR): da 20 a 71 morti (+255%);
Pesaro (PU): da 66 a 188 morti (+184%).
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за три дні вмирає десь 2 тисячі італійців.
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А скільки в середньому в день їх помирало минулоріч?
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А у нас врачи бегут в отпуска, пишут заявы на свой счёт, а кто то и вовсе увольняеца, кто то сам себе липовые больничные делает....не дай Боже будет такое как в Италии смертность у нас просто зашкалит с таким горе врачами..я уже молчу что 80% просто откровенно дуболомы тупоголовые...Да и прибавьте к этому полное отсутствие мед оборудования в большинстве больниц...
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а как же клятва ГИППОКРАТА??? т.е. если пожарник увидел пожар-сразу заяву...если полицейский увидел преступление - сразу заяву...а за шо я тогда налоги плачу?? т.е. когда мне хорошо они зарплату получают..когда я к ним обращаюсь меня посылают???
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Не знаю, де ЦН бере цифри, я бачу 4668 нових хворих, з померлими вгадав. Все рівно, динамика нових хворих гальмує.
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В прошлом году в Италии в этот день умерло 1585 чел. Кому то надо будет отвечать за нанесенные убытки украинцам из за раздувания пандемии.
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Это среднее по стране в день. И сейчас такое же.
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Спрашивайте себя, кому это выгодно в Украине (за другие страны пускай их граждане думают). Навскидку, первая фамилия которая пришла в голову - Коломойский.
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Простых людей жалко, а прокацапское правительство - нет
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Если учитывать, что там реально зараженных от 2 до 5 миллионов от всего населения Италии, то вполне понятно такое количество погибших.
Такого количества тестов нет, что бы определить всех заболевших, и не каждый обираться к докторам за тестом с минимальными симптомами либо вообще без них.
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Советую очень классный сайт с официальной статистикой заболеваний и последними новостями по коронавирусу 👍👍👍👍 https://korona-virus.news
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********* продолжается
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