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 НАТО погодило новий пакет підтримки для України і Грузії

Пакет додаткової допомоги спрямований на поглиблення співпраці з альянсом у Чорноморському регіоні.

Про це генеральний секретар Єнс Столтенберг повідомив у четвер в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, включно з навчанням у стратегічному Чорноморському регіоні, так само як і спільну роботу, щоб протистояти кібер-загрозам, включаючи зусилля, спрямовані на те, щоб більше ділитися даними радіолокатора повітряного руху з тим, щоб зробити небо безпечнішим для всіх", - сказав він.

Цей пакет підтримки стане доповненням до вже існуючих.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186463
 
   
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Лучшее углубление сотрудничества с НАТО это "томагавки" под Харьковом
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ПРИСЛАЛИ ВОЕННЫХ, А НЕ МЕДИКОВ: LA STAMPA О ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ РОССИИ ДЛЯ ИТАЛИИ .
Все российские специалисты, прилетевшие в Италию, - военные с высокими военными званиями, а не медики. Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на источники, передает "НВ"."Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО", - отмечает La Stampa.По информации издания, предоставив Италии поддержку, Москва преследует свои политические и дипломатические интересы, а итальянский премьер Джузеппе Конте согласился принять ее, чтобы "укрепить личные отношения" с Москвой.Около 80% гуманитарной помощи, которую Россия направила Италии для борьбы с коронавирусом, оказались "совершенно бесполезными или малополезными".Издание отмечает, что российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа.
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Власти США допустили освобождение от санкций дочерних компаний "Роснефти".
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пока еще нет, проверяют не на*пать ли желание у кацапа имееиццо на этот счет.. НАТО погодило новий пакет підтримки для України і Грузії - Цензор.НЕТ 3536
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З полонин, старшобраццкого чєбурнєта:
«Как говаривал пропагандист кисель, если мы не сможем убедить в хохляндии людей что Россия будет править ими, то только война убедит их.». (с)
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