 НАТО погодило новий пакет підтримки для України і Грузії

Про це генеральний секретар Єнс Столтенберг повідомив у четвер в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, включно з навчанням у стратегічному Чорноморському регіоні, так само як і спільну роботу, щоб протистояти кібер-загрозам, включаючи зусилля, спрямовані на те, щоб більше ділитися даними радіолокатора повітряного руху з тим, щоб зробити небо безпечнішим для всіх", - сказав він.

Цей пакет підтримки стане доповненням до вже існуючих.

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