 В Україні зафіксовано 93 нові випадки COVID-19, загалом підтверджено 897, 22 особи померло, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженнями випадків COVID-19.

Всього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від COVID-19.

Загалом 19 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У світі кількість випадків інфікування коронавірусом перевалила за мільйон