 В Україні зафіксовано 93 нові випадки COVID-19, загалом підтверджено 897, 22 особи померло, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженнями випадків COVID-19.
Всього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від COVID-19.
Загалом 19 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Але головне не це, А те
Що на хворих Українцях COVID-19 будуть проводити Клінічні дослідження (гідроксихлорохін та хлорохін) https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042275
Господи, храни Украину !
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
Маски крайне нужны в закрытых помещениях, в местах скопления людей, а на улице ношение масок идёт во вред.
Чекаємо ще на парад)
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042275
Зато земельную "реформу не забыли принять", гниды.
Что такое ии-он способен за оч короткое время обработать огромный пласт вариантов и как мне кажется смоделировать противовирусную вакцину для него не проблема.
Может кто то мне обьяснить в чем я неправ или кто и что мешает это сделать???может кому то невыгодно создать такую вакцину и ждут что старики поумирают??
причем делая такие ходы в шахматах которые человек не понимает сразу даже
Так, вірус є, захворюванність є, вакцини НЕМАЄ. Епідемії поки що теж НЕМАЄ. Ажіотаж є, паніки, слава Богу поки що немає. То, чому влада робить лише вигляд, що щось робить? А робить тільки те, що щось забороняє і закриває. Виробляти і практично запобігати проблемі влада не вміє, а може і не хоче. Влада хоче залишитися у владі і щоб населення само самотужки долало кризу пандемії і світову кризу. Приблизно так минула влада бажала вилізти на волонтерстві і добровільчому рухові українців у війні з Росієї і Путіним. І вилізла у вигляді Пороха і його надкорумпованої системи. Тепер ми маємо дві паралельні влади. Влада Пороха і влада Коломойського-Зеленського, які бажають залишитися у владі, при тому що одним і другим Україна потрібна лише у вигляді засоба для залишення у владі.
Не бачу ЖОДНОЇ різниці між владою Пороха, Коломойського-Зеленського у справі розкрадання України. Не бачу між ними жодної різниці для занепаду України. Бачу між ними тільки єдину спільність - гнати їх усіх подалі від української влади. І робите це мають українскі патріоти з глибоким українським корінням. А не всяке непорозуміння без роду і племені, яким Україна асоціюється з борщем, салом, горілкою і доступними дівчатами. Саме з такими настроями у 1918 р Україна загарбувалася російско-совєтською матроснею кінченого алкоголіка есера Муравйова з наказу прогресуючого сифілітика Володимира Ульянова (Леніна).
Отже, по логіці - наступним президентом України буде українець-патріот. А бажано, щоб він був національно налаштованим патріотом. І тоді, ми згадаємо про війну, про Мінські угоди, про Гонтарєву, про феномен 75%, про коронавірус і про "перевартоси" деяких інородних діячів.
це сьогодні львівщина, і по Львові те саме у спальних районах. Безвідповідальні й безголові батьки