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 В Україні зафіксовано 93 нові випадки COVID-19, загалом підтверджено 897, 22 особи померло, - МОЗ

В Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженнями випадків COVID-19.

Всього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від COVID-19.

Загалом 19 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186462
 
 
 Топ коментарі
 
статистика ухудшается не по дням, а по часам...
Господи, храни Украину !
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Эти данные полная ерунда, делается слишком мало тестов чтоб знать реальную картину.
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что-то каждый день все больше, зелины спецрейсы дают знать
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что-то каждый день все больше, зелины спецрейсы дают знать
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Вчора було 135 нових, сьогодні 93, де більше і більше, це ще нормальна динамика.
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це завтра з ранку будеш порівнювати з попередньою чисельністю захворівших!
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+ Скажу так Цифри будуть збільшуватись

Але головне не це, А те
Що на хворих Українцях COVID-19 будуть проводити Клінічні дослідження (гідроксихлорохін та хлорохін) https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
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можемо пишатися, з нас зроблять піддослідних щуриків. Доречі таким людям гроші платять і чималі, за участь в тестуваннях. Думаю, що за нас отримали наші владноможці, раз скоренько дозвіл дали
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Щось цифри не сходяться, лише в Закарпатті сьогодні +22 (Мукачево+18...)
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042275
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на карте УП Закарпатская иХарьковская обл по 1 случаю. только в городе Харькове больше миллиона населения.
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в харькове он умер,так что у нас вообще ничего нет, харьков заселен роботами
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статистика ухудшается не по дням, а по часам...
Господи, храни Украину !
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Вот только не надо , 25% нормально предохраняются
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А толку....Если масса зебилы.... Выбрали зебилов.... 1- 2 мес и будет как в Италии.... Передышкой будет лето .... Вирус распространится максимально и будет ждать своего часа Поздняя осень 2020 это будет эпидемия....В данный ситуации лучше всех Китай 🇨🇳 - коммунисты как солдатики там .... Все как один и эпидемию победили.... До осени подготовятся .... Им больничку построить - 6 дней .... Завод с масками - 1 день .... В уханье госпиталь никто не разбирает .... Законсервировали.... Молодцы коммунисты - взяли от партии самое лучшее ..... Такая модель общества наиболее оптимальна для массовых отрицательных факторов (война ,эпидемия) Уже по всему миру толкают товары Сарс и себе опыт получили....Полиция Италии отдавала честь встречая Уханьских врачей.....Старая Европа уже немощна.... Вымрет....
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Эти данные полная ерунда, делается слишком мало тестов чтоб знать реальную картину.
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Ничего не делается.. всем все пофиг, еще и карантин продлится до середины мая как минимум.. https://t.me/joinchat/AAAAAEQ4jgmROUZn06SWXA
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Непонятно другое. Согласно графика со вчерашнего дня в стране запущен второй этап медицинской реформы. И странная тишина...... ни подтверждения, ни отмены. Что вообще происходит?
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дык... уже цельный год зелёный маразм происходит...
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якби ж то ви, зебіли, закінчились би - було би легше...
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С Зебилами и Украина закончится. Что там вас - 8%, и те вариабильны.
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все относительно. не мешало б чтобы минздрав паралельно давал статистику заболевших\умерших от других заболеваний.
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надеюсь люди которые никогда не покидали Украину - не пострадают от вируса или пострадают минимально.
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Очень странная статистика. Похоже на манипуляции...
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Ага, по ній виходить що вчора був пік.
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або в лабораторії чийсь день народження відмічали і скорочений роб.день В Україні зафіксовано 93 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 897, 22 особи померло, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1079
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Можливо ще не всі області подали данні, ранком будем знати.
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Похоже ты кацапский провокатор Дилдовык 2
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Почему не дают статистику сколько в день протестировано? Или гуляют пока не появятся симптомы?
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Не, всех подряд будут тестировать, Украина как раз завезла 80 миллионов халявных тестов, хватит на всех.
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а шо творится у росіян? зігнали солдатів на парад, тисячі, ото і весь карантин - ВІДЕО
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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У цих сук порядку таки більше - там карантин суворіше і контроль на вулицях суворіший. Якщо це не постанова в новинах, звичайно
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там ще за 1 день до карантину, до речі, в них це якісь там вихідні, майже нічого про той вірус і не показували і не говорили. Люди не знали, що робиться в Італії, в Іспанії. Родина в Саратові. Їм я писала про пандемію. Совок, який був ....
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Продать все запасы масок и оставить Украину без них во время эпидемии. Для 40% это является успешным действием власти.В Украине зафиксировано 93 новых случая COVID-19, всего подтверждено 897, 22 человека умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 484
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Толку от этих масок. ВОЗ вообще не рекомендует носить маски здоровым людям.
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ВОЗ чомусь тримає в таємниці як визначити носія без симптомів.
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Медработники, причем ВСЕ, ходят по улице без масок. Почему? Они больше знают про все это, им лапшу на уши не навесишь.
Маски крайне нужны в закрытых помещениях, в местах скопления людей, а на улице ношение масок идёт во вред.
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Экспертный спор об тотальном ношении масок изменил подходы к их использованию в Европе. В Чехии и Словакии медицинские регуляторы изменили мнение и присоединились к мнению китайских коллег, введя требования к тотальному ношению масок.
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Против аэрозолей коронавируса и для удаления его с поверхностей предметов эффективно УФ-облучение «кварцевыми лампами». Для уничтожения вирусов с одноцепочечной РНК как коронавирусы необходима доза облучения 339-423 мкВт*с/см² ультрафиолета с длиной волны 254 нм, что даёт 90 % дезинфекцию воздуха[57]. Таким образом, время уничтожения вируса УФ лампой зависит от её мощности и обычно составляет от 2 до 15 минут[13][8]. При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что использование УФ ламп применимо против коронавирусов, только если люди покинули помещение на время «кварцевания». Попадание ультрафиолетового излучения на кожу может вызывать её эритему[17].
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у нас 73% сертифицированных идиотов. чему удивляетесь?
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А то тут дивного, у білорусів карантину немає.
Чекаємо ще на парад)
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Народ сидите дома, только так, иначе будет как в Италии и очень скоро
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поздно. Шлялись везде где могли. Поєтому ужесточили карантин. Гулянки по детским площадкам коллективом мамаш, шашлыки на природе, бабки и дедки по магазинам и базарам, транспорт - никто нормы не соблюдает, утром автобусы и маршрутки полны ... ну и понаехало.
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Лучшие поздно, что поделаешь коли у нас на ответственных постах такие мудни
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Не фиг было без изоляции на 14 дней минимум, пускать всех, кто прибыл в марте в Украину.
Зато земельную "реформу не забыли принять", гниды.
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вірус настільки "талановито збіг" на початку різдвяних свят з лабораторії і одразу з'явився на найпопулярніших курортах, туристичних мекках світу, що мету зараження якомога більш активного і грошовитого люду досягнено
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Это все приехавшие и болеют надо было не Каво не привозить может тогда была Ильиничны случаи
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У нас в Днепре только 4 человека болеют и 6 человек по области у нас не пускали приезжих тза границы в город Днепр вот теперь делайте выводы хто более у нас в Украине?
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Схоже на те, що статистика захворівших та померлих в Україні буде така ж брехлива, як у китайців. Узелєнскава якщо не збрешуть, то не проживуть.
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Ребят,я не ученый и не вирусолог но есть такой вопрос - последнее время на многих информ ресурсах всплывала инфа о том,что искусственный интеллект создал то и се(вплодь до новых антибиотиков которые лечат некоторые формы диабета)
Что такое ии-он способен за оч короткое время обработать огромный пласт вариантов и как мне кажется смоделировать противовирусную вакцину для него не проблема.
Может кто то мне обьяснить в чем я неправ или кто и что мешает это сделать???может кому то невыгодно создать такую вакцину и ждут что старики поумирают??
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Нет.... не может .... 8 млн лет эволюции не решит никакой интеллект.... Вся надежда на испытания вакцины в США и Китае .... Учиться в школе надо было .... 10 класс биология. Вирусы....
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я не буду спорить с вами но ии может за час обработать всю инфу что создало человечество.возьмите все интеллектуальные игры - ии играет в них в разы сильнее
причем делая такие ходы в шахматах которые человек не понимает сразу даже
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Отже, по офіційним підтердженим даним смертність від коронавірусу в Україні складає 22*100/897=2,45%. Це значно менше ніж проблеми з грипом найближчих минулих років. Якщо це так, то чому влада маніпулює реальними даними? Якщо це не так, то чому влада зацікавлена маніпулювати офіційними даними і робити з них проблеми?

Так, вірус є, захворюванність є, вакцини НЕМАЄ. Епідемії поки що теж НЕМАЄ. Ажіотаж є, паніки, слава Богу поки що немає. То, чому влада робить лише вигляд, що щось робить? А робить тільки те, що щось забороняє і закриває. Виробляти і практично запобігати проблемі влада не вміє, а може і не хоче. Влада хоче залишитися у владі і щоб населення само самотужки долало кризу пандемії і світову кризу. Приблизно так минула влада бажала вилізти на волонтерстві і добровільчому рухові українців у війні з Росієї і Путіним. І вилізла у вигляді Пороха і його надкорумпованої системи. Тепер ми маємо дві паралельні влади. Влада Пороха і влада Коломойського-Зеленського, які бажають залишитися у владі, при тому що одним і другим Україна потрібна лише у вигляді засоба для залишення у владі.

Не бачу ЖОДНОЇ різниці між владою Пороха, Коломойського-Зеленського у справі розкрадання України. Не бачу між ними жодної різниці для занепаду України. Бачу між ними тільки єдину спільність - гнати їх усіх подалі від української влади. І робите це мають українскі патріоти з глибоким українським корінням. А не всяке непорозуміння без роду і племені, яким Україна асоціюється з борщем, салом, горілкою і доступними дівчатами. Саме з такими настроями у 1918 р Україна загарбувалася російско-совєтською матроснею кінченого алкоголіка есера Муравйова з наказу прогресуючого сифілітика Володимира Ульянова (Леніна).
Отже, по логіці - наступним президентом України буде українець-патріот. А бажано, щоб він був національно налаштованим патріотом. І тоді, ми згадаємо про війну, про Мінські угоди, про Гонтарєву, про феномен 75%, про коронавірус і про "перевартоси" деяких інородних діячів.
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https://4studio.com.ua/novyny/yak-u-novoyavorivsku-pid-chas-karantynu-dity-grayut-u-futbol-foto/

це сьогодні львівщина, і по Львові те саме у спальних районах. Безвідповідальні й безголові батьки
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