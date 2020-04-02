 В Україні зафіксовано 93 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 897, 22 особи померло, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженнями випадків COVID-19.
Всього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від COVID-19.
Загалом 19 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Але головне не це, А те
Що на хворих Українцях COVID-19 будуть проводити Клінічні дослідження (гідроксихлорохін та хлорохін) https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042275
Господи, храни Украину !
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
Маски крайне нужны в закрытых помещениях, в местах скопления людей, а на улице ношение масок идёт во вред.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042275
Зато земельную "реформу не забыли принять", гниды.