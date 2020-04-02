 У Франції за добу помер 471 пацієнт із коронавірусом

Про це повідомив у четвер увечері директор Генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Всього за даними на четвер у Франції госпіталізовано 26 тис. 246 пацієнтів, з них 6 тис. 399 перебувають у важкому стані, поміщені в реанімаційні відділення.
Серед пацієнтів реанімаційних відділень 35% віком молодші за 60 років, 60% - 60-80 років, і 90 осіб молодші за 30 років.
Кількість вилікуваних пацієнтів сягнула 12 тис. 428. Майже 1,5 тис. осіб виписано з лікарень за останню добу.
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То придумали эти,.... как их.... во! Британцы и пеньдосы!