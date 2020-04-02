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 У Франції за добу помер 471 пацієнт із коронавірусом

Загальна кількість померлих у Франції пацієнтів із коронавірусом сягнула 4 503, за минулу добу помер 471 інфікований.

Про це повідомив у четвер увечері директор Генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Всього за даними на четвер у Франції госпіталізовано 26 тис. 246 пацієнтів, з них 6 тис. 399 перебувають у важкому стані, поміщені в реанімаційні відділення.

Серед пацієнтів реанімаційних відділень 35% віком молодші за 60 років, 60% - 60-80 років, і 90 осіб молодші за 30 років.

Кількість вилікуваних пацієнтів сягнула 12 тис. 428. Майже 1,5 тис. осіб виписано з лікарень за останню добу.

Читайте також: За добу від коронавірусу у Франції померли 509 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186461
 
 
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Выгребаем все прелести бюрократии.... как результат
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справжні мастаби захворювань ще попереду, в основному хвиля буде з росії, адже після таких парадів, тисячі заражених розійдуться і позаражають всіх
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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Видел в ютубе у Камикадзедеад, это треш 15 тысяч в одном месте
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Нет никакого вируса, все умирают от температуры! У Франції за добу помер 471 пацієнт із коронавірусом - Цензор.НЕТ 6032
То придумали эти,.... как их.... во! Британцы и пеньдосы!
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