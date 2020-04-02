EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  1861  33
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1892) Національний корпус (248) COVID-19 (2817) коронавірус (1426)

 Ветерани допомагають медикам добиратися на роботу в умовах карантину, - керівник штабу Нацкорпусу Жорін

"У перші ж дні, коли оголосили про початок ініціативи НКВолонтери, отримали багато дзвінків від лікарів, які не мали можливості доїхати на роботу", - пояснює керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін.

У Київській області приміські маршрутки й електрички скасували, але альтернативи людям так і не запропонували. Медики, які мають щодня добиратися на роботу з області в місто, змушені були просто жити в лікарнях. Кілька днів тому вони навіть перекрили залізничний рух у Київській та Чернігівській областях. Причина - лікарів не пускали в службові поїзди.

"У нас проста схема: напередодні чоловік залишає заявку в месенджерах або по телефону, а вранці його забирає наш транспорт і відвозить до місця роботи. Наприклад, у Київській області у нас щодня заповнені машини і доводиться робити кілька виїздів", - зазначає Жорін.

Читайте також: Керівник Центрального штабу Нацкорпусу Жорін закликав приєднуватися до проєкту "НКволонтери" для допомоги Мінохоронздоров'я в боротьбі з COVID-19. ВIДЕО

За його словами, транспорт Національного Корпусу також перевозить лікарів у Києві, Харкові, Черкасах, Дніпрі. "Не тільки в областях є проблеми, у великих містах теж. Громадський транспорт або Uber не покриває повністю потреб наших медиків", - запевняє керівник штабу Нацкорпусу. Там, де немає спеціального транспорту, волонтери підвозять лікарів на своїх власних авто.

Від початку запровадження карантину, Національний Корпус запропонував Міністерству охорони здоров'я свою волонтерську мережу і почав роботу в усіх регіонах України. Волонтери допомагають з дезінфекцією громадських місць, розносять соцдопомогу, продукти, ліки, засоби захисту людям із найбільшої групи ризику і допомагають лікарням.

Приєднатися до проєкту НКВолонтери можна за телефоном: +380 (95) 002 30 49 або заповнити анкету волонтера


Ветерани допомагають медикам добиратися на роботу в умовах карантину, - керівник штабу Нацкорпусу Жорін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186459
 
   
 Топ коментарі
 
В Киеве есть сайт,где делают заявки медики,и их возят безплатно на работу водителя частных авто.
 показати весь коментар
 
Хто як не вони завжди прийдуть на поміч ?
Але у владу обирають клоунів...
 показати весь коментар
 
всё, что нужно знать об идиотизме зелёной власти: ввели дурантин без эпидемии, а как медики попадут на работу подумать не удосужились. мои очередные поздравления 73%, сделавшим это вместе. Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин - Цензор.НЕТ 7305
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хто як не вони завжди прийдуть на поміч ?
Але у владу обирають клоунів...
 показати весь коментар
 
 
Пока 73% дома смотрят г+г и квартал 25% спасают Украину
 показати весь коментар
 
 
Who's Here - Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин - Цензор.НЕТ 2042

помню как нац.корпус гонял Петра Лексеевича во время выборов по всей Украине....
 показати весь коментар
 
 
поверь Петр Лексеевич не спасение, то же самое к деньгам, но не дурной
 показати весь коментар
 
https://www.youtube.com/watch?v=MxDor6pzbTA

ЗЕЛЕНСКИЙ ОТПРАВЛЯЕТ ВРАЧЕЙ В ИТАЛИЮ! ВОВА, МОЖЕТ ТЫ САМ ТУДА ПОЕДЕШЬ?



 показати весь коментар
 
 
Піар понад усе. а там хоч трава не рости.
 показати весь коментар
 
 
а може і передають потім діячим солдатам вирус.
 показати весь коментар
 
всё, что нужно знать об идиотизме зелёной власти: ввели дурантин без эпидемии, а как медики попадут на работу подумать не удосужились. мои очередные поздравления 73%, сделавшим это вместе.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тимуровцы, епти)
 показати весь коментар
 
 
Причём к ветеранам шестерки авакава из анальных пружин?!
 показати весь коментар
 
 
Судя по новостям те врачи так "лечат" шо лутше бы они дома сидели...
 показати весь коментар
 
 
врачи могут бьіть скрьітьіми носителями. а потом тот ветеран повезет гуманитарку или в госпиталь пойдет, руку пожмет напобьівщику и вот уже первьій ООСсолдат с вирусом.
 показати весь коментар
 
Чи поновлять виробництво апаратів штучного дихання на заводі «Буревісник»? https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=3rm7sUEgp_8&feature=emb_logo
 показати весь коментар
 
Если так, то молодцы. Хоть какая-то от вас будет польза...
 показати весь коментар
 
 
ага, апотім вони підуть і потусують з солдатами діючими. і ось вже перший хворий ООСовець.
 показати весь коментар
 
 
В Киеве есть сайт,где делают заявки медики,и их возят безплатно на работу водителя частных авто.
 показати весь коментар
 
 
Максім Жорін із організації Авакова ,підвозить когось.Молодець.
 показати весь коментар
 
 
Просто Уважаю , и ТОЧКА. НАЦКОРПУС Наши ХЛОПЦЫ.
 показати весь коментар
 
Не уважаю, в том , что в Украине жопа, большая доля их стараний.
 показати весь коментар
 
 
15 000 Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин - Цензор.НЕТ 1318

"В рамках подготовки к мероприятию приняты меры по борьбе с коронавирусом. В частности, установлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы, создан запас дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада "

Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин - Цензор.НЕТ 7677

 показати весь коментар
 
У меня была смешная история: иду с работы 3 км пешком (транспорта нет) идут перед до мной две дивчины замурованные в защите и большой пакет с продуктами., и до меня дошло что это волонтеры . И тут Фурор ---- пакет порвался., а я тут и без вируса , и с пакетом. в Общем передал Девчатам пакет., просто было приятно помочь.
 показати весь коментар
 
 
Це звичайно добре, шо дівчатам допоміг. Але ти впевнений, шо не маєш того клятого віруса?!
 показати весь коментар
 
Чей это идеотизм - остановить транспорт в миллионном городе? Или эпоха бедности давно закончилась и у каждого украинца уже есть личный автомобиль?
 показати весь коментар
 
я вибачаюсь.. А що робить наша влада? Невже ще й досі портфелі ділить? Та вже ж рік пройшов.. Чи вони по другому колу вже пішли?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору