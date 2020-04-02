 У світі кількість випадків інфікування коронавірусом перевалила за мільйон

Як передає Цензор.НЕТ, про це станом на вечір 2 квітня свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки в усьому світі.

Загалом інфікувалося 1000168 осіб. З цих випадків - 51 354 летальних. Водночас 210 191 пацієнтам вдалося видужати.

За останню добу зафіксували майже 65 000 нових заражень, понад 4000 осіб померло.

Зараз найбільше випадків інфікування в США - понад 235 000. Далі йдуть Італія (115,242), Іспанія (110,238), Німеччина (84,264) і Китай (81,589). Водночас найбільше летальних випадків в Італії - 13,915, Іспанії (10,096) і США (5,620).

Читайте також: Wall Street Journal: В Італії реальна кількість смертей від коронавірусу більша, ніж говорить Рим в офіційній статистиці