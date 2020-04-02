 У світі кількість випадків інфікування коронавірусом перевалила за мільйон

Як передає Цензор.НЕТ, про це станом на вечір 2 квітня свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки в усьому світі.
Загалом інфікувалося 1000168 осіб. З цих випадків - 51 354 летальних. Водночас 210 191 пацієнтам вдалося видужати.
За останню добу зафіксували майже 65 000 нових заражень, понад 4000 осіб померло.
Зараз найбільше випадків інфікування в США - понад 235 000. Далі йдуть Італія (115,242), Іспанія (110,238), Німеччина (84,264) і Китай (81,589). Водночас найбільше летальних випадків в Італії - 13,915, Іспанії (10,096) і США (5,620).
а чтоб победить корону-столько должны переболеть
IL suono della domenica
Хоть со скрипом, но тем не менее.
Не хочется чтобы вирус-миллионник, стал вирусом-миллиардником...
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет.
Зі 100 хворих 5 померло.
5%.
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТПРАВЛЯЕТ ВРАЧЕЙ В ИТАЛИЮ! ВОВА, МОЖЕТ ТЫ САМ ТУДА ПОЕДЕШЬ?
А кто в Украине останетса?тут и так недостаток а эта гнида врачей отправляет
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video