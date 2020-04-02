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 Політика України
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 Закликаємо провести ретельне розслідування, - заява фракції СН у зв'язку з публікацією записів Лероса

Фракція "Слуга народу" закликає розслідувати, чи мали місце факти корупції, і з'ясувати, хто і з якою метою зробив записи.

Заяву фракції опубліковано на її сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша політична сила йшла на дочасні парламентські вибори з тими самими намірами, що й президент Володимир Зеленський, – побороти корупцію та брехню можновладців. Шлях до цього – нульова толерантність до будь-яких корупційних дій і неправди, з яких би кабінетів вона не виходила", — сказано в заяві.

Депутати підкреслюють, що зацікавлені в об’єктивному розслідуванні всіх обставин ситуації навколо згаданих записів.

"Ми закликаємо правоохоронні та антикорупційні органи України провести ретельне розслідування, яке має встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то якої шкоди і які саме особи завдали державі. Слідство має також встановити, хто здійснював записи та які мотиви були в цих людей", — заявили "слуги народу".

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Депутати заявляють про неприпустимість будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів.

"Слідство має бути об’єктивним, неупередженим і повинне надати остаточні відповіді на питання, які сьогодні є у народних депутатів, громадськості та всього українського народу", — сказано в заяві.

"У разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів всі винні мають бути покарані відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади", — підсумували депутати.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Закликаємо провести ретельне розслідування, - заява фракції СН у звязку з публікацією записів Лероса 01Закликаємо провести ретельне розслідування, - заява фракції СН у звязку з публікацією записів Лероса 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186456
 
   
 Топ коментарі
 
как бы ермак второй раз брата не убил.
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сказали депутати з нульовою толерантністю до корупції, які самі отримують щомісячні надбавки за правильні закони для очінь багатого дядьї...
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І двох тижнів не пройшло. Згиньте, чмошники.
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І двох тижнів не пройшло. Згиньте, чмошники.
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Чума, чума на оба ваши дома!

Чума на ЗЕ !
Чума на БЕ !

Вот из-за них червям на пищу,
Пойдете вы, ЗЕбилы !
Пропали, вы, погибли!

Чума на оба ваши дома! Призываем провести тщательное расследование, - заявление фракции СН в связи с публикацией записей Лероса - Цензор.НЕТ 2810
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Ну да, ну да. Конечно. Теперь ждем заявлений СН по заявлению Уманского.
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Ух и зрелище будет! Мёртвые с косами восстанут!
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он брательника недолюбливал с детства. и, вообще, то приемный брат
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сказали депутати з нульовою толерантністю до корупції, які самі отримують щомісячні надбавки за правильні закони для очінь багатого дядьї...
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Походу, призывай не призывай все равно получишь хай.
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а, может вам еще ключ от квартиры,где деньги лежат....
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откуда вам знать с какими намерениями зеленский шел к власти?
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понятно с какой целью...уже стали распускать слухи, что денис ермак был послан порошенко в эпицентр боевых действий и погиб...
но герой русско-украинской войны выжил и эта съемка тому подтверждение..
остальное - так совпало
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Тут главное - хто и с какой целью производил записи. А то шо на этих записях - это не важно.
Еще нужно узнать кто и с какой целью вычеслил Бубочку в Омане, после чего он стал Ослом Оманским.
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Заодно проведите расследование почему уже закончился первый квартал, а госзаказ на Укроборонпром даже не передан на предприятия. Вы уже стрелять перестали - это понятно......... на в нас-то еще стреляют.
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Так обсиратись при владі, не аби який хист треба мати.
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а что расследовать? уже доказано. сьемка велась незаконно. ктото получит по зубам. а этим ******* ничего не будет. ну уволят, МОЖЕТ
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Нужно было снимать на нормальную камеру предварительно предупредив присутствующих и спросив разрешения шо сьемка ведется для разоблачения коррупции. Иначе доказательства добыты незаконным путем и не могут быть предьявлены в суде.
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Підписи, суки, підписи! ( бені вони потрібні!)
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Хто підписався від слуг уродів під цим обтічним "проханням"?
Якщо сам Єрмак (Арахамія, тощо) - одна справа... Якщо люди від Черняєва - інша...
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ви так якісно орієнтуєтесь в сортах гАуна!
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кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей", - заявили "слуги народа".Источник: https://censor.net.ua/n3186456

Зедепутати, хіба відповідь на це питання не очевидна? Як на мене, то ціль - розкриття корупційних схем! Хіба цього не достатньо? А на рахуток того, хто це робив - тут очевидно, що людина, як викривач корупції має залишитись інкогніто і має бути включеним до програми захисту свідків
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Емец официально заявил что каждый меся крадут 5 млрд на пдв и что? реакию зелени видели??? хрен вам. хотя по закону должны возбудить дело, сразу же после публикации. НО,,, ТИШИНА............... .
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ЗЕбильный скот принимай порцию тёпленькой росы в харю...лечебная ..вот и Г+Г подтвердит.
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Павуки в банці нарешті відчули і звідки гроші, і смак влади, і хто за цю владу платить. Тепер буде така "боротьба за мир, що й камня на камені не лишиться" Закликаємо провести ретельне розслідування, - заява фракції СН у зв'язку з публікацією записів Лероса - Цензор.НЕТ 7747 Бажаю перемоги всім задіяним в цій боротьбі!
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підкажіть, є петиція до шапіто про звільнення ДЄрмака-мертвячука з посади?
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Тобто, з соєво мальдівскими офшорами шоколадного бариги, все ясно, а от тут, з партієй русского міра, надо єщо доказать, чьто ето русская партія...
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Зеленский устроил разнос "слугам" из-за скандала с Ермаком

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа", чтобы обсудить ситуацию вокруг обнародования видеозаписей брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на участников встречи. Те, в частности, утверждают: глава государства дал всем понять, что Ермак "был и остается его другом", а Гео Лероса, который обнародовал оперативные записи СБУ, он назвал аферистом.
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Шли побороть корупцию, а по факту прийдя,возглавили ее.
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Долго с мыслями собирались. Ведь получается, что бунт на корабле! На святое замахнулись! Теперь надо так тщательно провести расследование, чтоб на самих себя не выйти.
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Интересный вопрос от зе-следаков: - С какой целью вы записали коррупционера?

Это ноу-хау от зе-холмсов - с какой целью вы сообщили о преступлении. Вышинский просто обосрался от зависти. Даже в сталинском совке до такого не додумались.
Клоуны они ведь такие
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Да бог с ней, с коррупцией.
1. Кто разрешил сделать записи?
2. Зачем их выложили?
3. Кто дал задание дискредитировать всенародно избранного?

И наказать Ланоса, как врага народа
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ланос полноприводный, на автомате. недорого.
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Помните, как ВоваЗЕ говорил, что если выйти на улицу и спросить у прохожих, жулик ли Пашинский, то большинство ответит, что жулик?
Теперь пора Вове выйти на улицу и спросить у людей, торгует ли должностями А.Ермак, и 146% скажут ему, что не только должностями, но и Украиной в целом.
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Хороший комедийный сюжет для "95-й помойки". Пусть посмеются и поиздеваются над властью, как они делали последние лет 15...
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Инфа от Уманского

По его словам, из-за схемы со "скруткой" НДС государственный бюджет недополучает 5 миллиардов гривен.
"Я прихожу к нему (Шмыгалю- ред.), показываю: "Смотрите, мы здесь сейчас плюшками играемся, а вот - информация за каждый месяц, и это только "скрутка" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон начали сливать информацию - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только с НДС! Клименко (глава налоговой, затем - министр доходов и сборов - ред.) с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?". Минфин - не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации? Максимум - лишить Верланова премии, снять 5, 10, 20, 30 тысяч, 200 тысяч. Как вы думаете, это ему будет сильно больно?" - подчеркивает Уманский. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/eks-ministr-finansov-umanskiy-zayavil-chto-ego-otpravili-v-otstavku-iz-za-popytki-uvolit-glav-tamozhni-i-nalogovoy-1519989.htmlИ ТУТ ЕГО УВОЛИЛИ
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