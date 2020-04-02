 Закликаємо провести ретельне розслідування, - заява фракції СН у зв'язку з публікацією записів Лероса

Заяву фракції опубліковано на її сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша політична сила йшла на дочасні парламентські вибори з тими самими намірами, що й президент Володимир Зеленський, – побороти корупцію та брехню можновладців. Шлях до цього – нульова толерантність до будь-яких корупційних дій і неправди, з яких би кабінетів вона не виходила", — сказано в заяві.

Депутати підкреслюють, що зацікавлені в об’єктивному розслідуванні всіх обставин ситуації навколо згаданих записів.

"Ми закликаємо правоохоронні та антикорупційні органи України провести ретельне розслідування, яке має встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то якої шкоди і які саме особи завдали державі. Слідство має також встановити, хто здійснював записи та які мотиви були в цих людей", — заявили "слуги народу".

Читайте також: Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу

Депутати заявляють про неприпустимість будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів.

"Слідство має бути об’єктивним, неупередженим і повинне надати остаточні відповіді на питання, які сьогодні є у народних депутатів, громадськості та всього українського народу", — сказано в заяві.

"У разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів всі винні мають бути покарані відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади", — підсумували депутати.

Читайте також: Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".