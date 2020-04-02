 Закликаємо провести ретельне розслідування, - заява фракції СН у зв'язку з публікацією записів Лероса

Заяву фракції опубліковано на її сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша політична сила йшла на дочасні парламентські вибори з тими самими намірами, що й президент Володимир Зеленський, – побороти корупцію та брехню можновладців. Шлях до цього – нульова толерантність до будь-яких корупційних дій і неправди, з яких би кабінетів вона не виходила", — сказано в заяві.
Депутати підкреслюють, що зацікавлені в об’єктивному розслідуванні всіх обставин ситуації навколо згаданих записів.
"Ми закликаємо правоохоронні та антикорупційні органи України провести ретельне розслідування, яке має встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то якої шкоди і які саме особи завдали державі. Слідство має також встановити, хто здійснював записи та які мотиви були в цих людей", — заявили "слуги народу".
Депутати заявляють про неприпустимість будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів.
"Слідство має бути об’єктивним, неупередженим і повинне надати остаточні відповіді на питання, які сьогодні є у народних депутатів, громадськості та всього українського народу", — сказано в заяві.
"У разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів всі винні мають бути покарані відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади", — підсумували депутати.
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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Лероса - посадить !
Чума на ЗЕ !
Чума на БЕ !
Вот из-за них червям на пищу,
Пойдете вы, ЗЕбилы !
Пропали, вы, погибли!
Чума на оба ваши дома!
но герой русско-украинской войны выжил и эта съемка тому подтверждение..
остальное - так совпало
Еще нужно узнать кто и с какой целью вычеслил Бубочку в Омане, после чего он стал Ослом Оманским.
Якщо сам Єрмак (Арахамія, тощо) - одна справа... Якщо люди від Черняєва - інша...
Зедепутати, хіба відповідь на це питання не очевидна? Як на мене, то ціль - розкриття корупційних схем! Хіба цього не достатньо? А на рахуток того, хто це робив - тут очевидно, що людина, як викривач корупції має залишитись інкогніто і має бути включеним до програми захисту свідків
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа", чтобы обсудить ситуацию вокруг обнародования видеозаписей брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на участников встречи. Те, в частности, утверждают: глава государства дал всем понять, что Ермак "был и остается его другом", а Гео Лероса, который обнародовал оперативные записи СБУ, он назвал аферистом.
Это ноу-хау от зе-холмсов - с какой целью вы сообщили о преступлении. Вышинский просто обосрался от зависти. Даже в сталинском совке до такого не додумались.
Клоуны они ведь такие
1. Кто разрешил сделать записи?
2. Зачем их выложили?
3. Кто дал задание дискредитировать всенародно избранного?
И наказать Ланоса, как врага народа
Теперь пора Вове выйти на улицу и спросить у людей, торгует ли должностями А.Ермак, и 146% скажут ему, что не только должностями, но и Украиной в целом.
По его словам, из-за схемы со "скруткой" НДС государственный бюджет недополучает 5 миллиардов гривен.
"Я прихожу к нему (Шмыгалю- ред.), показываю: "Смотрите, мы здесь сейчас плюшками играемся, а вот - информация за каждый месяц, и это только "скрутка" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон начали сливать информацию - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только с НДС! Клименко (глава налоговой, затем - министр доходов и сборов - ред.) с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?". Минфин - не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации? Максимум - лишить Верланова премии, снять 5, 10, 20, 30 тысяч, 200 тысяч. Как вы думаете, это ему будет сильно больно?" - подчеркивает Уманский. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/eks-ministr-finansov-umanskiy-zayavil-chto-ego-otpravili-v-otstavku-iz-za-popytki-uvolit-glav-tamozhni-i-nalogovoy-1519989.htmlИ ТУТ ЕГО УВОЛИЛИ