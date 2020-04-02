 Україна заборонила експорт гречки до 1 липня 2020 р

Відповідну постанову "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 №1109" уряд прийняв 2 квітня на позачерговому засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так, постановою вводиться тимчасовий - до 1 липня 2020 року - режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки)", - йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в четвер увечері.
Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів (за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00 і 1104 29 17 00).
Відповідні зміни, за інформацією Мінекономіки, внесені в додаток 1 до постанови № 1109 "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році".
Як пояснили в міністерстві, заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку. У Мінекономіки зазначили, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія і Казахстан.
"Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час перебуває в діалозі з виробниками і ритейлерами. Україна буде вести переговори з головними країнами-виробниками із зняття заборони з метою підтримки міжнародної продовольчої безпеки і відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі", - зазначили в міністерстві .
Також міністерство закликає українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.
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"В мировой торговле гречихой Россия в последние годы выступает одним из главным экспортёров, в 2015 и 2017 гг. мы занимали 1-е место. Экспорт колеблется от 20 до 50 тыс. т в год. Наиболее крупным покупателем выступает Литва (10-15 тыс. т), которой мы обеспечиваем 80% импорта, но почти всю ввозимую гречку Литва перепродаёт в Польшу, Францию, Италию и Германию (полагаю, отсортированной и фасованной). Украина, в зависимости от собственного урожая, ввозит из России от 2 до 13 тыс. т гречки, доля России в импорте - 80-100%. Япония закупает 5-10 тыс. т российской гречки или 10-20% импорта. Прямые поставки в Польшу составляют ¼-1/2 её импорта (2-7 тыс. т в год). Кроме того, Россия - единственный источник для покрытия дефицита гречки в Казахстане и Белоруссии и, последние два года, доминирующий снабженец Сербии, которая распробовала её (или это наши туристы?)"
Представники вітчизняної хлібопекарської галузі б'ють на сполох: Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна - інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів.