 Україна заборонила експорт гречки до 1 липня 2020 р

Відповідну постанову "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 №1109" уряд прийняв 2 квітня на позачерговому засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, постановою вводиться тимчасовий - до 1 липня 2020 року - режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки)", - йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в четвер увечері.

Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів (за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00 і 1104 29 17 00).

Відповідні зміни, за інформацією Мінекономіки, внесені в додаток 1 до постанови № 1109 "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році".

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Як пояснили в міністерстві, заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку. У Мінекономіки зазначили, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія і Казахстан.

"Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час перебуває в діалозі з виробниками і ритейлерами. Україна буде вести переговори з головними країнами-виробниками із зняття заборони з метою підтримки міжнародної продовольчої безпеки і відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі", - зазначили в міністерстві .

Також міністерство закликає українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.

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