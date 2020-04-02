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 Економіка, Суспільство
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Все про:гречка (16) Кабмін (4026) експорт (191)

 Україна заборонила експорт гречки до 1 липня 2020 р

Кабінет міністрів України ввів заборону експорту гречки до 1 липня.

Відповідну постанову "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 №1109" уряд прийняв 2 квітня на позачерговому засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, постановою вводиться тимчасовий - до 1 липня 2020 року - режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки)", - йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в четвер увечері.

Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів (за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00 і 1104 29 17 00).

Відповідні зміни, за інформацією Мінекономіки, внесені в додаток 1 до постанови № 1109 "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році".

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Як пояснили в міністерстві, заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку. У Мінекономіки зазначили, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія і Казахстан.

"Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час перебуває в діалозі з виробниками і ритейлерами. Україна буде вести переговори з головними країнами-виробниками із зняття заборони з метою підтримки міжнародної продовольчої безпеки і відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі", - зазначили в міністерстві .

Також міністерство закликає українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.

Читайте також: Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, часник і цибулю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186454
 
 
 Топ коментарі
 
Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г

... из чего можно предположить, что гречки в стране не осталось. Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г - Цензор.НЕТ 7183
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В Италии и Греции гречиху называют «турецким зерном». В Испании, Бельгии, Португалии и Франции ее считают растением арабским или сарацинским, а немцы называют «языческим». По мнению жителей этих стран, как и американцев, гречка достойна быть лишь кормом для животных. Ею кормят фазанов, оленей и некоторых других домашних питомцев. Поэтому там в продаже представлена главным образом зеленая гречка, а не традиционная для нас пропаренная крупа. Кроме того, в некоторых странах ядрицу продают в аптеках, в качестве специального продукта для диабетиков. Привычка русских иметь гречку в повседневном рационе иностранцам кажется, как минимум, странной.
Тем не менее, есть немало стран, где едят гречку, кроме России и бывших республик СССР. К примеру, это Китай (здесь гречки выращивается не намного меньше, чем у нас), Корея и Япония. Но здесь распространена не каша, а мука. Из гречневой муки корейцы пекут пышные ароматные булочки - саэ ме дук, а японцы готовят вкуснейшую лапшу характерного коричневого цвета.
Необычное блюдо из гречки предлагает еврейская кухня. Это каша «варнишкес»: отдельно сваренные макароны и крупа, обжаренный на курином жире лук соединяются непосредственно перед подачей на стол. Попробуйте приготовить гречку по-еврейски - такое разнообразие наверняка вам понравится.
Присутствуют блюда из гречки в Польше. Здесь из нее делают «гречаники» - особые котлеты. Славятся у поляков и блины из гречневой муки. А в Индии наряду с рисом можно попробовать жареную гречку.
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А є у світі ще, хоча би одна скотина, яка будучи президенто так вчинила?
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ну... незнаю, що і відповісти.В сільради пішла вказівка, доповісти, про кількість " койко-ліжок" ( там де коріння куль-бабок можна вічно нюхать) Україна заборонила експорт гречки до 1 липня 2020 р - Цензор.НЕТ 9506
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Имея такие земли,Гречку закупаем в России, картошку в Беларуси и Египте, чеснок в Китае, и так дальше.
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На жаль, голову треба мати, а не головку.
Бо чим думаєш, то і виходить!
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Тут нет особой проблемы. Знаете кто крупнейший в мире покупатель продовольствия? США. Они же крупнейший продавец.
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В Україну щвидше за все російська йшла транзитом, Україна сама експортер гречки.
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Скорее всего греча идёт в Лугандон, но по расейской таможне естественно проходит как экспорт в Украину.
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Нащо їм стільки гречки, її ж насправді мало хто їсть в такій кількості.
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Да, но как запас используют все. Крупа довольно полезная по составу и хорошо хранится. В Совке помню в Москве входила в продуктовые наборы к праздникам наряду с финским сервелатом
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2009 рік, багато що змінилось, у нас стали більше сіяти ріпака та сої.
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Из новых данных нашёл только неофициальные данные кацапских экспертов-любителей:
"В мировой торговле гречихой Россия в последние годы выступает одним из главным экспортёров, в 2015 и 2017 гг. мы занимали 1-е место. Экспорт колеблется от 20 до 50 тыс. т в год. Наиболее крупным покупателем выступает Литва (10-15 тыс. т), которой мы обеспечиваем 80% импорта, но почти всю ввозимую гречку Литва перепродаёт в Польшу, Францию, Италию и Германию (полагаю, отсортированной и фасованной). Украина, в зависимости от собственного урожая, ввозит из России от 2 до 13 тыс. т гречки, доля России в импорте - 80-100%. Япония закупает 5-10 тыс. т российской гречки или 10-20% импорта. Прямые поставки в Польшу составляют ¼-1/2 её импорта (2-7 тыс. т в год). Кроме того, Россия - единственный источник для покрытия дефицита гречки в Казахстане и Белоруссии и, последние два года, доминирующий снабженец Сербии, которая распробовала её (или это наши туристы?)"
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U nas jest kto grecku prodajiot na eksport no kak procital bolsinstvo v Aziju Japonija,Koreja,Izrael.Oni tut ejio pererabatyvajet piset ekologiceskaja cystaja to jest bolsaja verojatnost sto zdes ejio vyracyvajet.S odxodov delajet paduski ,kak po ruski ecio tocnej gde lezis,takze kak by dlia cvetov gde posadit ukrosenyje i mnogo drugoje.Eto firma 15 let etim zanimajetsia.Grecka takze populiarna v nasej kuxne.Eto firma ne raz vygrala medali mezdunarodnix vystovkax,cytajaetsia kak odna iz samix inovaciji lyderov v mire
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konfeti,batoncyki,kokteili oni takze eto delajet s grecki.Vsego 100 nazvanyji
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V Litvu cerez Ukrainu mogla prodovatsia,tak nasi govoriat sto tolko naklejki zaklejeli.Pravda ili net nemogu utverzat,eto nasi fermeri tak govoriat
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У нас почему то нехотят садить гречку и картошку, говорят что не выгодно.
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Litva kak bi nemozet zakupat s rosiji grecku,poslenyje 200% na nejio,vot cerez drugyje strani kak Belorus ili Ukraina mogla prodovatsia,tut net poslenix
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А как насчет второго стратегического продукта - туалетной бумаги?
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Что все в эту гречку вцепились?других круп нет?
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просто из доступных круп гречка самая вкусная
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Дело вкуса.Любую крупу можно вкусно приготовить.
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Ну будемо їсти гречку, а рогаті ягель!!!))
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Вроде нет, но цена на нее уже 50+ гривен, дороже импортного риса.
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Опа. Человек настил на экспорт, а ему тут мол подожди, побереги гречку, МО стране пригодится, потом продашь если че, но уже за копейки.
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гречана каша з шкварками з підчеревини та малосольним огірочком.
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Конечно, смешно: гречка - стратегический продукт. Это же какой-то приговор истории!
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