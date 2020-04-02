 На Закарпатті поліція затримала прикордонника, який за 10 тис. грн обіцяв допомогу у вивезенні масок в Угорщину. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Національній поліції.

Працівники поліції проводять заходи з недопущення вивезення засобів індивідуального захисту та інших заборонених до експорту на час карантину товарів і викриття осіб, які можуть сприяти в їх переміщенні через державний кордон. І за результатами таких заходів було задокументовано протиправну діяльність інспектора прикордонної служби, який, за даними правоохоронців, пообіцяв за винагороду організувати безперешкодне переміщення медичних масок поза пунктами пропуску через державний кордон до Угорщини.

Сьогодні, під час отримання 10 тисяч гривень прикордонника затримали, гроші було вилучено.

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Зараз вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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