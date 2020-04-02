EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події, Фоторепортаж
  1160  10
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2956) Закарпаття (911) прикордонники (716) Нацполіція (9233) Правоохоронні органи (959)

 На Закарпатті поліція затримала прикордонника, який за 10 тис. грн обіцяв допомогу у вивезенні масок в Угорщину. ФОТО

Прикордонника затримали під час одержання 10 тисяч гривень хабаря оперативники обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львів, спільно з працівниками внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону та військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Національній поліції.

На Закарпатті поліція затримала прикордонника, який за 10 тис. грн обіцяв допомогу у вивезенні масок в Угорщину 01

Працівники поліції проводять заходи з недопущення вивезення засобів індивідуального захисту та інших заборонених до експорту на час карантину товарів і викриття осіб, які можуть сприяти в їх переміщенні через державний кордон. І за результатами таких заходів було задокументовано протиправну діяльність інспектора прикордонної служби, який, за даними правоохоронців, пообіцяв за винагороду організувати безперешкодне переміщення медичних масок поза пунктами пропуску через державний кордон до Угорщини.

Сьогодні, під час отримання 10 тисяч гривень прикордонника затримали, гроші було вилучено.

На Закарпатті поліція затримала прикордонника, який за 10 тис. грн обіцяв допомогу у вивезенні масок в Угорщину 02

Читайте також: На Закарпатті правоохоронці запобігли спробі вивезення 80 тисяч медичних масок за межі України, - Нацполіція

На Закарпатті поліція затримала прикордонника, який за 10 тис. грн обіцяв допомогу у вивезенні масок в Угорщину 03

Зараз вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіку, який незаконно вивозив медичні маски в Румунію, суд призначив 10 діб арешту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186453
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не те теперь погранцы, заробитчаны одним словом, да и страна вся не та к сожалению вся разворованная.
 показати весь коментар
 
Маски? И шо? А Вова собрался врачей в Италию вывозить и ему за это ничего?
 показати весь коментар
 
а че с ними делать, там 1случай только, а Оксана с Мертвечуком приперли туда и ИВЛы, маски, тесты... электорат собирает , Закарпатская то всегда за ПР и русский мир голосовали.
 показати весь коментар
 
Дешёвка... Всего за 10 штук гривен свою страну продаёт, вместе со всеми нами в придачу.
Если уж святым торгуешь, то хоть делай это не за мелочёвку, бери нормальные деньги!
А то создаётся впечатление, шо погранцы с таможенниками скоро за сто гривен будут страну продавать. Особенно - после пандемии.
 показати весь коментар
 
Патриоты в деле, ярые приверженцы НАТО и защитники государственности Украины на страже безопасности её граждан. Не вывезли весь лес и не выкопали весь янтарь, так почему не продать маски?
 показати весь коментар
 
А был бы он братом Ермака - можно было бы
 показати весь коментар
 
Сволоту санітаром у інфекційну лікарню. І замісць маски нехай хоч труси на голову вдягає п*дор.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору