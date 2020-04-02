 Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня, - адвокати

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила юридична компанія "Міллер", клієнтом якої є Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.
"Гео Лерос не може з'явитися в СБУ 03.04.2020, оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до дати допиту, як це передбачено ч. 8 ст. 135 КПК, а також вже допитується ДБР в цей день", - сказано в повідомленні.
Адвокати зазначили, що СБУ викликала Лероса на допит як свідка в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
Захисники Лероса направили в СБУ лист про те, що він не зможе з'явитися на допит.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Ответственность есть за снятие инфы , и за спец технику. Все это ни о чем. Карту памяти подсунули под дверь , в почтовый ящик кто то положил.
Допрос 6-го.
Завтра получит, утречком.
А как же террорист?
Тебе же объясняю - съёма незаконная!!! Ты и есть тот бандит.
Хм, но не я же на ней!
Это ещё доказать надо ...
"правоохранитель типичный" и "свидетель"