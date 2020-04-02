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 Політика України
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 Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня, - адвокати

Народний депутат від СН Гео Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня, оскільки отримав повістку не за 3 дні до допиту. Крім того, його в цей день допитує ДБР.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила юридична компанія "Міллер", клієнтом якої є Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Гео Лерос не може з'явитися в СБУ 03.04.2020, оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до дати допиту, як це передбачено ч. 8 ст. 135 КПК, а також вже допитується ДБР в цей день", - сказано в повідомленні.

Адвокати зазначили, що СБУ викликала Лероса на допит як свідка в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Захисники Лероса направили в СБУ лист про те, що він не зможе з'явитися на допит.

Читайте також: Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня, - адвокати 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186451
 
   
 Топ коментарі
 
Вони не мають ходити,вони мають сидіти.
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Правильно. Туди мають ходити Єрмаки.
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В СБУ дожны явиться 2 Ермака с повинной, а не Лерос.
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Правильно. Туди мають ходити Єрмаки.
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Так пусть напишет заявления на Ермака и будут вместе ходить
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после янека ничего не поменялось, 5 лет реформировали, реформировали, да не выреформировали...
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В СБУ дожны явиться 2 Ермака с повинной, а не Лерос.
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їх туди повинні доставити в кайданках
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А че вообще напрягаться? У Лероса , что спец технику нашли?Он это снимал скрытым образом ?
Ответственность есть за снятие инфы , и за спец технику. Все это ни о чем. Карту памяти подсунули под дверь , в почтовый ящик кто то положил.
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Ты можешь дома смотреть сколько хочешь пиратские записи, даже крупные файлы, а вылаживать в сеть - это другое дело и дело, возможно, криминальное!
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Тот кто заявил на коррупционера и предоставил доказательства - должен сидеть в тюрьме. А коррупционер. на которого был подан фактаж - должен получить половину состояния обидчика. Проект закона 5643/5 из ОПЫ.
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Сегодня 2-е.
Допрос 6-го.
Завтра получит, утречком.
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Дєрмак-мертвячук, а під ними ЗеБенський, поводять себе у кращих традиціях "кацапської дермократії". Нахабство, бидлятство, беззаконня, маніпуляції, влада за будь яку ціну - це їх характерні ознаки.
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Откуда у вас записи как он отрубил ей голову? Вы ответите за незаконную киносъёмку.
А как же террорист?
Тебе же объясняю - съёма незаконная!!! Ты и есть тот бандит.
Хм, но не я же на ней!
Это ещё доказать надо ...
"правоохранитель типичный" и "свидетель"
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Думаю, сбу быстро выяснит, как этот самый лерос вместе с порошенко жестко и неоднократно убивали брата ермака
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Дааа уж такой клоунады не было даже при Хаме! Это точно днище. А еврейский "гетьман" язык в задницу засунул ? Не слыхать и не видать его. Ломка что ли? Или коронавирус подхватил? А может в "глаз" кремлёвскому карле заглядывает?
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"Лерос не придет на допрос в СБУ 3 апреля, так как его в этот день допрашивает СБУ". Гениально!!!
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я б вообще их нафуй послал, у него депутатская неприкосновенность
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bulvar Vatslava Havela, 6: єти гопники дипутаты подняли проценты и сейчас просто убивают людей. Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня, - адвокати - Цензор.НЕТ 4722 . кароновирус отдыхает.
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