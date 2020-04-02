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 Політика України, За кордоном
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 Закликаємо Росію припинити воювати в Україні, потрібно повне припинення вогню на Донбасі, щоб боротися з кризою COVID-19, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає РФ і контрольованих нею найманців припинити вогонь на сході України, щоб боротися з епідемією коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Криза коронавірусу не повинна бути використана як своєрідне вибачення, щоб ще більше обмежувати роботу спостерігачів ОБСЄ. Ми закликаємо Росію припинити битися в Україні - вона підтримує сепаратистів, які відповідальні за те, що продовжують порушувати режим припинення вогню. Нам потрібне повне виконання припинення вогню, щоб боротися з кризою Covid-19 у країні", - заявив генсек НАТО на віртуальній пресконференції.

Столтенберг констатував, що коли "йдеться про схід України, ми бачимо, що, незважаючи на заклики до Росії припинити військову діяльність, сепаратисти, яких підтримує Росія, і далі атакують українські збройні сили на сході країни". "Ми бачимо порушення режиму припинення вогню, яке триває і в Донецьку, і в Луганську. Про ці порушення доповідає не лише Україна, їх підтверджують і спостерігачі ОБСЄ", - наголосив він.

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Водночас генсек зазначив, що використання кризи коронавірусу як аргументу для заборони на вільне переміщення для спостерігачів ОБСЄ ще більше ускладнює їхню роботу, оскільки "вони обмежені у своїх можливостях вільно пересуватися, і через це вони не можуть доповідати належним чином".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186449
 
 
 Топ коментарі
 
В данном случае, легче коронавирус попросить прекратить размножаться, разницы никакой
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та ну! рашка прекратит как сдохнет...либо сама либо х.ло...(все копии))))
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Це як дитині з вадами розвитку казати, щоб більше не какав біля сусідньго ліжка.
Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7184
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та ну! рашка прекратит как сдохнет...либо сама либо х.ло...(все копии))))
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В данном случае, легче коронавирус попросить прекратить размножаться, разницы никакой
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Ну и на что он надеялся, когда в стопитсотсоттысячный раз призвал гопников не заниматься гопстопом? Что они образумятся и станут на путь истинный? Не, ну они точно дурачки какие-то...
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взять в союзники коронавирус все равно, шо жениться на ульянке не глядя Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1584
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Це як дитині з вадами розвитку казати, щоб більше не какав біля сусідньго ліжка.
Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7184
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Буде держати, Туди саудити вже держак застромили.
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Кремлёвский Фюрер говорит ,что он наблюдатель и только смотрит за действиями своих подарков Миру и соседней Украины
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Исторический факт, что Петр 1 занимался работорговлей. Мордва, марийцы,чуваши -этих национальностей, Пётр I менял на гвозди, у голландцев, по весу. Сколько весит человек, столько за него давали гвоздей или менял 2 мордвина на ведро гвоздей. В восемнадцатом веке гвозди все еще делают из дерева. А металлические (кованые или литые) - лишь за большие деньги.Причина не любви царя Петра ,людей именно этих народностей за низкий коэффициент ума! ( разжигания межнациональной розни НЕТ в моём сообщение ,вся информация доступна и в открытом доступе из научных источников
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А сколько за ведро шурупов и за гаечный ключ 17х24 мне могут дать мордовцев или чувих? Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5174
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Сейчас курс упал, за мордовца могут отсыпать разве что пенделей
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Я буду его бесплатно кормить один раз и с бутылочкой боярышника.
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Ох і налякав! Да? А він це з озабоченостю сказав чи так якби щось ляпнути?
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Потому что власть готовится 22 июня подать днепровскую воду на военные базы Крыма. По тому говорят только о возврате разрушенного Донбасса без компенсации
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россия это АБСТРАКЦИЯ вроде и все а вроде и никто. ПУТИН **** за это ответственно только ОНО
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Та можна вже не закликати,а просто ввести "іранські санкції".
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Столтенберг - на пару порядків більший патріот, ніж клован, порівнюючи з інфою https://censor.net.ua/news/3186447
Він думає про те, що потрібно звільняти окуповану територію України. А бубочка - забуває.
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А зильонский отчего молчит? Язык в жопу проглотил?!
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ҐєтьМан клоВан думає! Закликаємо Росію припинити воювати в Україні, потрібно повне припинення вогню на Донбасі, щоб боротися з кризою COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3296 Все життя ****** ,а тепер мовчить і "дупає" ,мабуть обісрався зі страху перед короною котра до нього "наближається". Закликаємо Росію припинити воювати в Україні, потрібно повне припинення вогню на Донбасі, щоб боротися з кризою COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1234
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Американцы раньше всех в мире сообразили, что украинцы остались с Путиным один на один, так как президент Украины оказался предателем.
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Если прекратить воевать, то с России снимут санкции.
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Ну пару есмінців НАТО в Чорне море з дозволом ведення вогню на ураження по окупантам принесло б мир на Донбасі моментально.
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Повернення ядерного статусу Україні ,пане єнс, автоматично перенесло б столицю паРаші в Красноярськ,а ваші заклики це як нєгру в жопу волати! Темно,смердить і ехо відсутнє.
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Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
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Ху*ло навіть своїх солдатів заради победобесія не жаліє.
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