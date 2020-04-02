 Чернівецька область з півночі 3 квітня закриває в'їзд на свою територію і виїзд із неї

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.
"Сьогодні з 00:00 буде запроваджено режим заборони в'їзду і виїзду з області", - написав він.
Винятком стане вантажний і транзитний транспорт, а також транспорт установ, які забезпечують життєдіяльність області.
Також в'їзд в область буде дозволено транспорту громадян, які зареєстровані в Чернівецькій області, проживають у ній і повертаються до місця постійного проживання.
Термін дії обмежень не уточнюється.
Як повідомлялося, станом на 10:00 четверга, 2 квітня, в Чернівецькій області було зареєстровано 143 випадки зараження коронавірусом. Всього в Україні 804 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 135 нових випадків.
а в Украине в суд подать можно. Еще и выиграют.
И в итоге не будут иметь нифига.
Тот кто рисует себе цену, получит ноль.
А работы то нет уже в стране. Все у кого они работали за вашу воду - закрылись.
Походу теперь и я смогу рабочих подешевле найти стреди этих хитрожопых.
Кто знает...?
Интересно., правда...
А то шастають тут ті заражені із номерами се
Вирус не будет спрашивать за кого голосовал и какие политические предпочтения.
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video