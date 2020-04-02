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 Суспільство, Здоров'я
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 Чернівецька область з півночі 3 квітня закриває в'їзд і виїзд на територію області

Чернівецька область з 00:00 3 квітня переходить на особливий режим в'їзду-виїзду на територію області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

"Сьогодні з 00:00 буде запроваджено режим заборони в'їзду і виїзду з області", - написав він.

Винятком стане вантажний і транзитний транспорт, а також транспорт установ, які забезпечують життєдіяльність області.

Читайте також: У Чернівецькій області вже 10 медиків інфіковані коронавірусом. ВIДЕО

Також в'їзд в область буде дозволено транспорту громадян, які зареєстровані в Чернівецькій області, проживають у ній і повертаються до місця постійного проживання.

Термін дії обмежень не уточнюється.

Як повідомлялося, станом на 10:00 четверга, 2 квітня, в Чернівецькій області було зареєстровано 143 випадки зараження коронавірусом. Всього в Україні 804 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 135 нових випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області введено особливий режим в'їзду-виїзду, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186448
 
 
 Топ коментарі
 
Кто-нить в курсе, насколько это законно?
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Ущемляют права! Вернулись из Италии - самое время в соседнюю область к родычам! В лес на шашлыки! Дайош отдых без ограничений и полную свободу!
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Та не буде ніяких наслідків, всі по норах сидять.
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Абсолютно законно. Заразу завезли, сами с ней и разберутся. Из-за кучки безхребетных заробитчан рушится экономика всей страны
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а вы предлагаете на пана работать за хлеб и воду? Суть не в заробичанах а в соблюдении самим правительством мер, вот Лукашенко, "пусть там остаются", а у нас "надо всех вернуть и бес карантина". Ох я в шоку от вас
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У луки низзя подать на государство у суд за недопуск в страну, там даже никто в стране не знает шо когото изза бугра не пускают.
а в Украине в суд подать можно. Еще и выиграют.
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так у нас не было ни когда "отца" нации, первый на старте независимости, второй распродал оружие и избавился от ЯО, а также протащил во власть третьего, третий просто был паханом, четвертый крал хорошо но экономику старался на плаву держать, пятый, думаю на этом будет кончено все
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Если бы объявили ЧП, суд был бы до лампочки, но у нас надо было попиариться возвращением потенциально больных без всяких обсерваций, так что теперь все человеческие жертвы в Украине от вируса на ЗЕ, только от этого уже не легче. Черновицкая область с полуночи 3 апреля закрывает въезд и выезд на территорию области - Цензор.НЕТ 4597
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Лучше корка хлеба, но украинская, чем кусок мяса из Европы, США или России!
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вопрос в том, чья будет в собственности земля? И будешь ты иметь корку хлеба украинского? Возможно ни чего не будешь иметь
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Поляки уже отработали на пана десЯтилетиями за хлеб и воду. И сейчас живут нормально. Нашим же безхребетным выплодкам дай бабло с пеленок.
И в итоге не будут иметь нифига.
Тот кто рисует себе цену, получит ноль.
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Я почти не видел простых смертных украинцев не работающих, все хорошо работают, что бы иметь крышу над головою и еду. Только воры так могут себе позволить и неплохо жить. Не гони на народ
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Я дал и крышу бесплатно, и 12000 зарплаты а они водяру жрут в понедельник. Итог - вон нафиг
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Ща они почувствуют весь вкус жизни когда работали в чужой карман, вернулись все в страну, а выедут опять неизвесно когда.
А работы то нет уже в стране. Все у кого они работали за вашу воду - закрылись.
Походу теперь и я смогу рабочих подешевле найти стреди этих хитрожопых.
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по ходу вас волнует свой карман, тогда вы особо не жаловали в зарплате людей, от вас ушли рабочие, а сейчас ка жид "с Украиною жид" от возможной прибыли хлопаете в ладоши
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Приехали. Я покупаю рабочую силу у продавца. Покупатель всегда хочет купить дешевле. Или вы еще приплачиваете сверху после покупки. Или же ищете телик подороже если есть такой же дешевле?
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у Луки то же не фонтан , гимнасты ,тренера после чемпионата в Гомеле по больницам , ( по школам есть учителя подцепили ,наверняка и дети), не считая городов......
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зайди в больнику к Луке и в нашу, слезы будут у тебя
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я там каждый день забираю жену, так что лучше тебя знаю какое Г наши больнички
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На что повлияли в данном случае заробитчане?
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Завтра підрійоти з нацжонами і гвардією почнуть відстріл громадян у кого температура вище 37,2 градуси Цельсія- теж буде законно?
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Ну, як тобі сказати. Коли кацапи віджимали Крим та російські війська ввійшли на територію України і обстрілювали наших військових з своєї території, то вводити військовий стан та починати війну з загарбником ніхто не наважувався і не хотів, казали немають права, бо законами точний механізм не прописаний. І буде порушено велика кількість прав та свобод, яких наш вільнолюбивий народ не потерпить. Хоча ми розуміємо, що це брехня. А тут навпаки, всі ці дії є незаконними та такими, що порушують кучу прав та свобод тому, що тут дійсно нічого нормально не прописано і не затвердженно. Якось так.
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так надо пропихнуть, пока такая ситуация, пару законов в ВР и все кошерно
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тоді америкоси заборонили зробити це Турчинову а він уже все підготував для загальної мобілізації і введення воєнного стану, хоча ми ще скоро дізнаємося правду
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Ага америкоси і путін разом. А ми що під зовнішнім управлінням знаходимося? Турчинов так вважає, бо я б не зважав.
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Для початку для таких дій має бути епідемія. А в нас її нема. Точніше - в нас нема, з чим порівнювати епідситуацію, бо хвороба нова. На том і грають.
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В данном случае - незаконно. Ограничение прав и свобод граждан возможен при объявлении ЧП или ВП. Но кто у нас смотрит на закон?
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по большому счету для ограничения прав граждан должны вводить режим чрезвычайного положения, но на данный момент пользуются лазейкой с режимом карантина, устанавливаемым Кабмином на основании статьи 30 Закона "Об обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения Украины"
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Незаконно. Но у нас не особо правовое государство. Думаю, данный факт никто оспаривать не станет
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Наступила анархия,местные царьки творят,что хотят...
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Головне, що в нас все завжди робиться вчасно! Ну, може з маленькою затримкою в рік чи пять, а тут така оперативність. Місяць! А саме головне, що ця ізоляція буде чисто формальним рішенням на папері. А як їздили так і будуть їздити. Як шастали, так і будуть шастати.
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ЧНР? По моему это уже перебор. Это не децентрализация, а федерализация какая-то...
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А це дійсно дуже складна область. Закриття такої області може мати негативні наслідки.
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Та не буде ніяких наслідків, всі по норах сидять.
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Було би добре, а то там у вас майже усі мають румунські паспорти.
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а вас не смущает продажа земли? интересно что мы будет иметь с паспортами Украины? Голое дно и пройтись нельзя не наша территория, а частная собственность
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читайте внимательно..... а разве только поля....... а разве вы даже с полей этих не покупаете ароматный хлеб, кашу, зелень?
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Я про продаж землі багато чого одразу написав. Де ви тоді були? Там і відповідь.
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а какого олигарха попросил Зеля рулить Черновицкой областью?
Кто знает...?
Интересно., правда...
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Никакого. Новинский лиш приезжал один аппарат ИВЛ привёз
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Та то такое. Фирташ сейчас сам голый-босый
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Може ви просто не в курсі, Фірташ головний орендатор землі в Тернопільскій області, мама його керує, може і в нас щось має.
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Ущемляют права! Вернулись из Италии - самое время в соседнюю область к родычам! В лес на шашлыки! Дайош отдых без ограничений и полную свободу!
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через год, поехали на шашлыки после пережитой эпидемии, ***, вот не задача нас повязала охрана, везде раскупили землю
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І що ці дії перешкодять пересуванню віруса?Коли ви падлюки, закривали лікарні та наживалися на медецині,на що надіялися?Дії влади не законні,тому влада попадає під зловживання.Такі дії більше приносять шкоди людям та країні.Схоже на те,що бидло при владі хоче більше накрасти та втекти з України,кинув людей напризволяще.
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нарешті!
А то шастають тут ті заражені із номерами се
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Зелохи, вылазьте и под диванов, переболеть всё равно придёться.
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И зелохам, порохоботам, мертвечуковцам и адептам Юли, всем придется.
Вирус не будет спрашивать за кого голосовал и какие политические предпочтения.
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Пусть сначала переболеют зелохи, их аж 73%.
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гарно їм це не чернігівська область, де сусіди всі будуть скоро інфіковано, після таких от парадів ВІДЕО
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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