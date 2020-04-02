 Україна розраховує на меморандум з МВФ і $165 млн від ООН на боротьбу з коронавірусом, - Зеленський

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
Ключовим питанням розмови стала роль ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та підтримка України. Також сторони обговорили продовження реформ та переговори з міжнародними партнерами у зв’язку з цим.
"Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки", – зауважив Зеленський
Президент наголосив, що Україна підтримує Глобальний план гуманітарного реагування ООН, який спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19 і завдяки якому наша держава зможе одержати фінансову підтримку.
"Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках цього Плану у сумі передбачених 165 мільйонів доларів США", – зазначив він.
Зачем голосовали закон про землю ?
Семь украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes.
Основатель СКМ Ринат Ахметов с состоянием в $ 6 млрд занял 272 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 334-е). В прошлом году Forbes оценил состояние Ахметова в $5,5 млрд.
На 1511-е место в рейтинге со 1477-го опустился владелец Ferrexpo Константин Жеваго, его капитал уменьшился с $1,6 млрд до $1,5 млрд.
Председатель правления "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк и основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne Виктор Пинчук - заняли 1605 место с состоянием $1,4 млрд.
Также в рейтинг с состоянием выше $1 млрд попали: Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Вадим Новинский.
Активы совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова оцениваются в $1,2 млрд, он занимает 1818 место, активы его бизнес-партнера Игоря Коломойского - $1,1 млрд, он 1947-й.
Владелец "Смарт-холдинга", нардеп Вадим Новинский с состоянием $1,05 млрд расположился на 2057 месте.
А ти кумедний!
І нічому їх життя не навчило. Часом не знаєш скільки їх подохло з різних причин? Від пияцтва, він "прівєток-отвєток" чи просто з голодухи?
Я мав змогу насолоджуватися їхніми істериками та агонією "по той бік" пульту режисера, тобто у незмонтованому оригіналі. Точно так насолоджуюся істериками та агонією таких як ти. Гадаєш, тебе і подібних до тебе "пронесе"? Ні. Ви лише поповните лави "електорального сміття", власне вже поповнили. Якщо маєш хоч одне яйце, визнай цей факт і не смерди.
Так вже ваші робили, й що вийшло???
Але з моїм діагнозом схоже ти згодний - все взяти й розділити???
А чому, гадаєш, країни, де Леніна не було, живуть краще за нас???
Справжня боротьба з корупцією складається не у експропріації й стратах на майдані, а у модернізації державної системи й створенні правил які допомогають зменьшити її... Країни «прогнилої демократії» до цього йшли довгими роками й тепер нам достатньо перейняти їх досвід, а не намагатись знов шукати «свій особистий шлях» але це займає достатній час - Польша реформувалась років 20, поки ми насмізались з них й пливли за течією, продукуючи з комуняк та бандитів теперішніх олігархів... Порох це почав робити (усунення наглого рейдера бєні з цього ряду) але півварениковим дятлам більше подобається бєніне кіно про голобородька, ніж думати своєю головою...
І не кажіть, зебіли, що ви зради свого бубочки не бачите....
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356438-v_seti_pojavilosj_krasnorechivoe_video_s_zelenskim_na_kotorom_on_govorit_ob_ukraine
«Коболев будет получать зарплату в разы меньше. Раньше он зарабатывал до 2 миллионов, а сейчас будет до 800-та тысяч грн. в месяц.
Я считаю, что это и так много», - заявила депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Также Коболев не будет получать премии. В частности отменяется бонус руководителям "Нафтогаза" за Стокгольмский арбитраж. А это около 3 млн. долларов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/370177-novaja_zarplata_koboleva_v_naftogaze_budet_800_tysjach
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