EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1091  67
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4979) карантин (1892) МВФ (736) ООН (1425) Гутерреш (86) COVID-19 (2817) коронавірус (1426)

 Україна розраховує на меморандум з МВФ і $165 млн від ООН на боротьбу з коронавірусом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Ключовим питанням розмови стала роль ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та підтримка України. Також сторони обговорили продовження реформ та переговори з міжнародними партнерами у зв’язку з цим.

"Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки", – зауважив Зеленський

Читайте також: Шмигаль сподівається, що Україна найближчим часом отримає перший транш від МВФ

Президент наголосив, що Україна підтримує Глобальний план гуманітарного реагування ООН, який спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19 і завдяки якому наша держава зможе одержати фінансову підтримку.

"Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках цього Плану у сумі передбачених 165 мільйонів доларів США", – зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186447
 
 
 Топ коментарі
 
Та де ж гроши поділися, Блазню, якщо ніхто вже не краде?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А де 8 млрд ?

Зачем голосовали закон про землю ?
 показати весь коментар
 
 
Та де ж гроши поділися, Блазню, якщо ніхто вже не краде?
 показати весь коментар
 
 
Меморандум, який не є домовленістю підпишуть, а гроші не дадуть. Знаєте чому?
 показати весь коментар
 
 
В нашей стране кроме инвестиционных нянь и похвастаться нечем.
 показати весь коментар
 
 
Это же на сколько теперь поднимутся главные воришки у нелоха разуцкий и гетьманович?
 показати весь коментар
 
 
Опять рассчитывают на кредиты и халяву, так никогда с эпохой бедности не закончить
 показати весь коментар
 
 
что для них 165 млн..???
Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8313

Семь украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes.
Основатель СКМ Ринат Ахметов с состоянием в $ 6 млрд занял 272 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 334-е). В прошлом году Forbes оценил состояние Ахметова в $5,5 млрд.

На 1511-е место в рейтинге со 1477-го опустился владелец Ferrexpo Константин Жеваго, его капитал уменьшился с $1,6 млрд до $1,5 млрд.
Председатель правления "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк и основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne Виктор Пинчук - заняли 1605 место с состоянием $1,4 млрд.
Также в рейтинг с состоянием выше $1 млрд попали: Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Вадим Новинский.
Активы совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова оцениваются в $1,2 млрд, он занимает 1818 место, активы его бизнес-партнера Игоря Коломойского - $1,1 млрд, он 1947-й.
Владелец "Смарт-холдинга", нардеп Вадим Новинский с состоянием $1,05 млрд расположился на 2057 месте.
 показати весь коментар
 
 
Просто потрібно взяти гарненько за яйця і можна більше кредити не брати в МВФ та ще й повернути те, що вже взяли в борг.
 показати весь коментар
 
 
гроши, они протянутую ладонь любят, христа ради
 показати весь коментар
 
 
расчитываеш на эти бабки ты.......... а мы раситываем что президент наладит экономику и перестанет покрывать воров и коррупционеров. и тогда мы сможем одалживать им а не у них. ведь нам каждый год не хватает 5-7 миллиардов баксов, а экономисты посчитали что у нас в тени вертятся не много не мало а 14- 17 миллиардов бакс. не срите нам мозги. и без вас хреново.
 показати весь коментар
 
 
а мы раситываем что президент наладит экономику и перестанет покрывать воров и коррупционеров.
А ти кумедний! Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8821 Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8821 Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8821
 показати весь коментар
 
 
а пишу потому то ******* все. а не потому что кумедный. за 19 год заплатил налогов 112 тыщ. *****??????????????????????
 показати весь коментар
 
 
судячи з висерів нижче - "толькочтобнепорошенко"
 показати весь коментар
 
 
за пороха всей семьей. хотя и скряга редкосный но других не видели
 показати весь коментар
 
Ну так якщо інших не бачили, то звідки тоді сподівання на Зюзю? Хіба відразу все не було зрозуміло? Україна розраховує на меморандум з МВФ і $165 млн від ООН на боротьбу з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7131
 показати весь коментар
 
я не сподіваюсь. це або вимога або бажання. тут нема на кого сподіватись тут доведеться терпіти ще 4 роки або валити кудись нах...й
 показати весь коментар
 
 
у *********** год был, чтобы хоть что-то НАЧАТЬ делать для людей и страны. Все, чему он научился - отиораживаться от соих косяков и косяков его шоблы. Пора на выход.
 показати весь коментар
 
 
мудрий нарид вывел его во второй тур с барыгой. (Хотя, думаю, и сам барыга тут руку приложил, думая, что во втором туре с клоуном легко справиться, но не учел силу ненависти к нему)
 показати весь коментар
 
Задоволені, що обрали небаригу, який став супербаригою?
 показати весь коментар
 
 
этому недолго осталось, а от барыги бы уже не избавились
 показати весь коментар
 
Знову від вас зебільну казочки. Поки сонце зійде, то зебільна роса очі виїсть. Зрозуміли? Не? Зрозумієте після дефолту чи кризи.
 показати весь коментар
 
 
... були собі такі муделі, які верещали беззубми ротиками "Януковіф наф пвєзидент!"
І нічому їх життя не навчило. Часом не знаєш скільки їх подохло з різних причин? Від пияцтва, він "прівєток-отвєток" чи просто з голодухи?
 показати весь коментар
 
до того що розумні ЛЮДИ чомусь мали СВОЮ думку і пріоритети. Те саме й зараз. Тому усі вищання зебілів, жоппофанів та підкацапників сприймаються нами як дЗЕжчання мух "Лайно смачне!". знайди себе серед перелічених категорій і не намагайся нав'язати свою убогу думку ЛЮДЯМ.
 показати весь коментар
 
Ще раз для екстремально тупих повторюю: упороті комуняки на початку 90-х, упороті совкодрочери, підкацапники і даунецькі - кожне з них вважало себе "людьом" і свою думку - єдиною правдою. І де вони? З яких причин здохли та/або язики їм паралізувало?
Я мав змогу насолоджуватися їхніми істериками та агонією "по той бік" пульту режисера, тобто у незмонтованому оригіналі. Точно так насолоджуюся істериками та агонією таких як ти. Гадаєш, тебе і подібних до тебе "пронесе"? Ні. Ви лише поповните лави "електорального сміття", власне вже поповнили. Якщо маєш хоч одне яйце, визнай цей факт і не смерди.
 показати весь коментар
 
от пише начебто розумно але не під своїм ім*ям. боїшся, засранець? щоб зюзю не розчарувати?
 показати весь коментар
 
Гроші не дадуть, бо відомо як їх розкрадуть. Зараз ми в переддефолтному стані.
 показати весь коментар
 
Дадуть,щоб забрати відсотки за попередні транші,а на осінь вже дефолт.
 показати весь коментар
 
 
Не дадуть, а будуть вимагати відсотки. У МВФ повно формальних і неформальних претензій до цієї влади. А ще вони впевнені, що їм недовго залишилося, тому домовлятимуться з новою прозахідною владою.
 показати весь коментар
 
 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ РАСЧИТЫВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО НА СЕБЯ .........................
 показати весь коментар
 
 
зелень послал своих холуйов просить бабки еще и к илону маску. тем самым подчеркнул что в Украине нет миллиардеров и вообще, даже богатых нет.. я бы за счет одних чиновников и их семей вышел бы и этой жопы с плюсом в 10 миллиардов баксов. а может и болше
 показати весь коментар
 
 
отвечу тебе без оскорблений. мне 53 ругаюсь матом,курю пью без выс. образования, всю жизнь вкалывал на стройке последнее время мелкий грузопереозчик. даже мелкие чиновники райентра с зарплатой в 5-10 раз меньше моего дохода тоже имеет дом пару квартир хорошую машину. КАК,ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ??????????????????????
 показати весь коментар
 
 
бо ти неуч. Бо, скоріш за все, дебіл ти, галасував за таких чиновників.
 показати весь коментар
 
 
а тебе отвечу , ПАШОЛ НА,,,,УЙ. я голосовал не за зелень и жена тоже не за него
 показати весь коментар
 
Я теж не багатій, все життя працюю на держпідприємстві...
Але з моїм діагнозом схоже ти згодний - все взяти й розділити???
А чому, гадаєш, країни, де Леніна не було, живуть краще за нас???
Справжня боротьба з корупцією складається не у експропріації й стратах на майдані, а у модернізації державної системи й створенні правил які допомогають зменьшити її... Країни «прогнилої демократії» до цього йшли довгими роками й тепер нам достатньо перейняти їх досвід, а не намагатись знов шукати «свій особистий шлях» але це займає достатній час - Польша реформувалась років 20, поки ми насмізались з них й пливли за течією, продукуючи з комуняк та бандитів теперішніх олігархів... Порох це почав робити (усунення наглого рейдера бєні з цього ряду) але півварениковим дятлам більше подобається бєніне кіно про голобородька, ніж думати своєю головою...
 показати весь коментар
 
я не казав, все забрати і розділити. я казав забрати тещо вкрали. приклад: маленький чиновник райради без бізнесу, дружина вчителька, підприем. діяльністю не займаються. мають будинок 200м2 дві квартири і хороу машину. е все коштує 230000 баксів. вони за своє життя разом заробили 110000. і чим вище чин тим більше. в мільйонах рахується різния вкрадена або зароблена без сплати податків. і в жодному разі не чіпати заробітчан. вони і так не дають економіці здохнути привозячи додому валюту
 показати весь коментар
 
 
Спочатку друге читання антибєнінага закону й припинення спроб відміни ринку землі... Якщо гадаєш, що вдасться наїпати МВФ, то це буде твоя остання спроба...
 показати весь коментар
 
вони вже ...засунули йому ...і не тільки в ...опу
 показати весь коментар
 
короче Зеленский как та порноактриса принимает со всех сторон...
 показати весь коментар
 
 
Зеля как женщина с пониженной социальной ответственностью, принимает во всех позах, в любом количестве.
 показати весь коментар
 
 
Порада для МВФ:пошліть ви це непорозуміння в сраку.
 показати весь коментар
 
 
мвф фінансує коррупцію в Україні ...ставить "уряди" і от так візьміть пошліть ...ні ще мвф не всього добилася що хотіла ...ще є над чим "работать"
 показати весь коментар
 
интересно как вова с соевым побратимом делить бабки будут
 показати весь коментар
 
"Главным вопросом беседы была роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины. Также стороны обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами" - а за війну, за окупацію частини України, за анексію Криму, за агресію касапів на українському Донбасі промовчав...
І не кажіть, зебіли, що ви зради свого бубочки не бачите....
 показати весь коментар
 
 
"Что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Извините, вкладывать!", "Вы даете нам свои средства, а мы их вам потом не возвращаем!", "У нас новый уровень экономики! Мы дошли до этого уровня - он называется "попрошайничество"!, "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых - готова принять в любом количестве с любой стороны!
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356438-v_seti_pojavilosj_krasnorechivoe_video_s_zelenskim_na_kotorom_on_govorit_ob_ukraine
 показати весь коментар
 
а тим часом ...Новая месячная зарплата председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева будет составлять 800 тысяч гривен.
«Коболев будет получать зарплату в разы меньше. Раньше он зарабатывал до 2 миллионов, а сейчас будет до 800-та тысяч грн. в месяц.

Я считаю, что это и так много», - заявила депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Также Коболев не будет получать премии. В частности отменяется бонус руководителям "Нафтогаза" за Стокгольмский арбитраж. А это около 3 млн. долларов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/370177-novaja_zarplata_koboleva_v_naftogaze_budet_800_tysjach
...
 показати весь коментар
 
будет смешно если мвф скажет - иди в сраку
 показати весь коментар
 
Зэля, Бэня и братья дЕрьмаки очень очень ждут.
 показати весь коментар
 
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору