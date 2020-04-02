EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  1581  9
Все про:новини (33) Данилюк-Ярмолаєва (18) Буткевич Богдан (12)

 Підсумки дня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі розповідають про головне з того, що трапилося сьогодні і підбивають політичні підсумки дня.

Сьогодні ми обговоримо такі теми: ситуацію з Державним оборонним замовленням; заяву ексміністра фінансів Ігоря Уманського і звинувачення голови ДПС Верланова; питання зі звинуваченнями братів Єрмаків; свіжу політичну соціологію, а також найкращі матеріали Цензор.НЕТ від Ольги Скороход, Євгенія Кузьменка, Еліни Редіх і Тетяни Галковської.

Дивіться в прямому ефірі в YouTube і на сайті Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186446
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Думаю що ця весна для Зеленського стане вирішальною, подивимся на його подальші дії.
 показати весь коментар
 
 
Инф Бигус пид*р зелёный. Засцал публиковать информацию о коррупции Ермака, которую ему предоставил Гео Лерос.
 показати весь коментар
 
Питяння , так "КМІС" , чи "Социс" ?

На гільках двічи написали "Социс" ,
Ви тут кажет "КМІС" -- вважаєте , що не ма різниці ,якщо "Социс" це від штабу ЕС й Гринів там голова ?!
 показати весь коментар
 
У КМІСа на сайті нема опитування про політичних лідерів , чито партій .

А "Социс" цитувати все одно , що оголошувати "хотєлки" штаба Порошенко ...
Це не є сеньозно .
"Цензор" був раніше більш відстороненний від симпатій до конкретних політичних сил , Бутусов різко критикував Порошенко , що зараз відбувається ?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору