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 Підтверджено другий випадок COVID-19 в ЗСУ, захворів військовослужбовець Київського гарнізону

Станом на 17:00 2 квітня в Збройних силах України підтверджено другий випадок захворювання COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook командування Медичних сил ЗСУ.

"В одного з військовослужбовців Київського гарнізону, який з 23 березня перебував на самоізоляції у зв'язку з контактом із хворою особою, 30 березня 2020 року окремим рішенням було взято зразки для дослідження і за результатами тесту підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - сказано в повідомленні.

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На даний момент стан здоров'я військовослужбовця задовільний, він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Двох військовослужбовців, які були в контакті з хворим під час виконання службових обов'язків, відправлено на самоізоляцію.

Нагадуємо, 1 квітня в ЗСУ було зареєстровано перший випадок зараження коронавірусом.

Підтверджено другий випадок COVID-19 в ЗСУ, захворів військовослужбовець Київського гарнізону 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186444
 
 
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Почему военные еще не на казарме сидят? А ходят, как на работу
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Якщо їх посадити на казармовий стан, то через 2 тиждні всі захворіють, армії не стане і в Україну можна буде заходити без перешкод іншими військами. Підтверджено другий випадок COVID-19 в ЗСУ, захворів військовослужбовець Київського гарнізону - Цензор.НЕТ 1250
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Одужання бійцю. Полазили "проверяюциє на коронавирус" і поперло
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Нехрен бегать в самоволку.
Я когда служил 87-89(курортный город),нас каждую неделю ,перед увольнительными санинструктор на собрании всегда говорил-трипака и сифака нам не надо,будте немножко умнее,лучше забухайте.
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Допроверялись. Не этих ли дятлов рук дело ?
31.03.20 10:28 В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко
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Тепер,що всю армію на самоізоляцію поставити,як і народ?Чи може влада почне відділяти зерна від плевел?Щоб перемогти епідемію,треба лікувати хворих,а не держати їх вдома.Здорові люди повинні працювати на благо батьківщини,щоб хворі могли видужати.А що буде,якщо після карантину,хворий вийде общатися на вулицю?Знову епідемія і знову карантин?Я розумію, якщо при карантині проводяться якісь роботи з борьбою від епідемії.Що робить влада при карантині?Жде щоб народ повимирав?Чи може красти так не страшно?
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***, доиграются в карантин, что трупы на улицах будут лежать, и убирать их некому будет.
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