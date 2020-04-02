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 Політика України
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Все про:оборона (731) Укроборонпром (609) Бутусов Юрій (1308) Арахамія (272)

 Арахамія взяв на себе ситуацію з організацією виплат оборонним підприємствам, - Бутусов

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на інформацію про катастрофічне становище держпідприємств оборонної промисловості.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Мені зателефонував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з приводу мого вчорашнього поста про катастрофічне становище серед держпідприємств оборонної промисловості. Сказав, що комітет з оборони Верховної Ради погодив Державне оборонне замовлення 2020-го року, і має виконуватися, в чому причина таких критичних відгуків?" - написав він.

За словами Бутусова, він пояснив, що цей план не довели до відома більшості підприємств, і про нього не знали навіть в "Укроборонпромі". З січня 2020 року в оборонній промисловості повністю відсутнє фінансування, фактичні поставки продукції оборонних підприємств на суму 700 мільйонів гривень не оплачено, і навіть не названо терміни виплат.

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"Домовилися з Давидом, що в разі, якщо ситуація у найближчий тиждень не зміниться, писатиму й інформуватиму про стан на підприємствах оборонної промисловості", - написав Бутусов.

"Давид Арахамія ситуацію з регулюванням дій Міноборони і з організацією виплат підприємствам взяв на себе. Це добре, коли хтось бере на себе відповідальність, отже є центр ухвалення рішень, будемо міняти ситуацію", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186443
 
   
 Топ коментарі
 
Пишіть вже прямо: "Арахамія сів "на потоки" розподілу державних коштів".
Цікаво: який зашквар буде наступним, де ця хламідія буде "нє прі дєлах"
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Бутусов пишет правду. Знаю из первых рук.
ЗЕ не заключили контракты на ремонт техники на 2020.
Заводы дорабатывали контракты за прошлый год и вставали на простой до карантина.
Сейчас оборонные заводы на карантине, полная остановка.
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А Арахамия не хочет взять на себя свои прямые обязанности - сделать такой закон, который бы прописывал механизм, который бы исключал возможность таких ситуаций ?
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Бутусов пишет правду. Знаю из первых рук.
ЗЕ не заключили контракты на ремонт техники на 2020.
Заводы дорабатывали контракты за прошлый год и вставали на простой до карантина.
Сейчас оборонные заводы на карантине, полная остановка.
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Виноват то кто, что контракты не продлены? Средства не предусмотрены и не выделены?
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А Арахамия не хочет взять на себя свои прямые обязанности - сделать такой закон, который бы прописывал механизм, который бы исключал возможность таких ситуаций ?
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Пишіть вже прямо: "Арахамія сів "на потоки" розподілу державних коштів".
Цікаво: який зашквар буде наступним, де ця хламідія буде "нє прі дєлах"
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Я извиняюсь, этот беженец из Абхазии, который и гражданство то украинское получил только в 2015 году, в этом, что то понимает? Или напоследок решил джек пот рвануть и в Абхазию сдрыснуть? Ведь в воздухе отчётливо запахло живодёрней для Ослов, пардон, для Слуг народа и их хозяина.
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а іносраного "гражданства" воно позбулося вступаючи в українське ...кажу що ні ...отак і виходить що іноземці у зраді приймають "закони" продають ЗЕМЛЮ а ви казли роздивляйтеся як вас грабують ...
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Слишком много Арахамии.
Начинает подташнивать.
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а шо к ладошкам потным прилипнет,об этом умалчивается?
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Ещё и эта ара наживается и с под пальмам будет селфи делать
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Ну якщо оце буде відповідати за оборонну промисоовість, яка у нас майже знищенна, то у мене все є. Мило, шворка, табуретка. І це не для мене.
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>С января 2020 года в оборонной промышленности полностью отсутствует финансирование
доперезагружались...Источник: https://censor.net.ua/n3186443доке
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а что там организовывать, просто перечисляй деньги, если они конечно есть...
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Мені б на місті Бутусова, було соромно розміщувати своє фото поряд з Арахамією.
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Ну если Охламония взялась за "оборонку", то тогда "ОЙ!".
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ну не даром же этот арахомия прошел мастер класс волонтерства у пэтра бирюкова
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каким боком это тупое чючело к оборонным предприятиям. это не цырк, а развал того, что еще както работало.
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Арахамія і Наєм кришують Укроборонпром. І так кришують, що платити за обороний заказ нічим.
.... При свинарчуку техніка йшла на фронт прямим ходом (ну, хіба що - окремі комплекси через парад на Майдані...)
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Кабмін цим питанням хіба не займається? Чи в фракціі Арахаміі все гаразд? А чи не досить одного депутатського запиту.
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...іносраная хламідія що продавала українську землю тепер пішло в оборонку ...продавати ?
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Этот Абхазский чебурек ,похоже затычка во всех дырках у Зеленой плесени Арахамия взял на себя ситуацию с организацией выплат оборонным предприятиям, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5694 У шеколадных был Тоха Авакский Арахамия взял на себя ситуацию с организацией выплат оборонным предприятиям, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5694 а теперь этот А вам не кажется господа , что государственный аппарат не должен работать в ручном режиме Арахамия взял на себя ситуацию с организацией выплат оборонным предприятиям, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5694 Я понимаю сложно , но если не можете , так найдите в себе смелость уйти , и дать взрослым дядям руководить страной Арахамия взял на себя ситуацию с организацией выплат оборонным предприятиям, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5974
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Там засели одни решалы. Берутся за всё кроме того, что входит в их обязанности. Уже тошнит от чебуреков.
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Значит с зарплатами в оборонке будет жопа. Все, за что берутся представители ЗЕбанария, превращается в говно.

Прямо, как у кацапов, кстати.
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з відкатами? як "братія" Єрмаки? Вже всі "прібліжониє" до трона навчилися тирити, чи ще хтось чесний залишився в цій зєлєбєніній кодлі?
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