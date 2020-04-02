 Двоє чоловіків, один із яких представлявся помічником керівника ОП Єрмака, взяли у екскерівника лісгоспу $200 тисяч за "призначення на посаду", - Нацполіція. ВIДЕО

Про це "Цензор.НЕТ" повідомили в Національній поліції.





Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м.Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області викрили двох осіб, один із яких представляв громадську організацію, в організації шахрайської схеми. За певну винагороду вони обіцяли громадянам, зокрема підприємцям і посадовцям, вирішити їхні проблемні питання.

При цьому один із них представлявся уповноваженим від глави Офісу президента України або керівництва правоохоронних та силових відомств. Все залежало від того, якої сфери діяльності торкалося питання.

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Проведеним комплексом слідчо-оперативних заходів було встановлено, що зловмисники пообіцяли колишньому директору лісгоспу вирішити питання про його призначення на керівну посаду в Держлісагентстві. Крім того, гарантували вирішити питання про непритягнення останнього до відповідальності за результатами проведення аудиторської перевірки державного підприємства, де він був керівником.

Свої "послуги" оцінили в 200 тисяч доларів США - за кожне питання по 100 тисяч.

Співорганізаторів схеми затримано. Одного з них затримали біля одного з готелів у центрі столиці безпосередньо під час отримання 100 тисяч доларів США.

Вирішується питання про повідомленні підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.