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 Політика України
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 Двоє чоловіків, один із яких представлявся помічником керівника ОП Єрмака, взяли у екскерівника лісгоспу $200 тисяч за "призначення на посаду", - Нацполіція. ВIДЕО

Нацполіція і ДБР затримали двох чоловіків, які за 200 тисяч доларів США обіцяли посприяти в призначенні на керівну посаду в держустанову. Щоб запевнити колишнього керівника лісгоспу у вирішенні цього питання, один зі зловмисників представився помічником керівника Офісу президента України.

Про це "Цензор.НЕТ" повідомили в Національній поліції.

Двоє чоловіків, один із яких представлявся помічником керівника ОП Єрмака, взяли у екскерівника лісгоспу $200 тисяч за призначення на посаду, - Нацполіція 01
Двоє чоловіків, один із яких представлявся помічником керівника ОП Єрмака, взяли у екскерівника лісгоспу $200 тисяч за призначення на посаду, - Нацполіція 02

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м.Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області викрили двох осіб, один із яких представляв громадську організацію, в організації шахрайської схеми. За певну винагороду вони обіцяли громадянам, зокрема підприємцям і посадовцям, вирішити їхні проблемні питання.

При цьому один із них представлявся уповноваженим від глави Офісу президента України або керівництва правоохоронних та силових відомств. Все залежало від того, якої сфери діяльності торкалося питання.

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Проведеним комплексом слідчо-оперативних заходів було встановлено, що зловмисники пообіцяли колишньому директору лісгоспу вирішити питання про його призначення на керівну посаду в Держлісагентстві. Крім того, гарантували вирішити питання про непритягнення останнього до відповідальності за результатами проведення аудиторської перевірки державного підприємства, де він був керівником.

Свої "послуги" оцінили в 200 тисяч доларів США - за кожне питання по 100 тисяч.

Співорганізаторів схеми затримано. Одного з них затримали біля одного з готелів у центрі столиці безпосередньо під час отримання 100 тисяч доларів США.

Вирішується питання про повідомленні підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186442
 
   
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Уточніть-видавав себе чи дійсно є помічником Єрмака? Скільки дров і березового соку треба на 200000баксів?Зеленській цього олігарха нічого не просив?
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Прикиньте какой то галимый экс руководитель лесхоза, платит 200 штук баксов за восстановление на должности, позорные псы воруют всё подчистую.
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Как ловился наш народ на кинутую прелую макуху---так дело и идёт. Ну нахер нам кто взял, выдурил 200 тыс! Тут в сто раз важнее кто дал! Где настоговал, где упёр, скольким и сколько не заплатил за честную работу? И более сложная тема---почему молчим когда видим это, работая там работягами за минималку и столько же в конверте? Да неужели зажили богато и будущую страсть обеспечили---Ааа?
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Если убрать коррупцию, Украина за пару лет даже Польшу экономически перегонит, ещё к нам поляки начнут на заработки ездить.
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сюжет фільма "нє будітє спящую собаку"
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типа Ермак не причём, они все сами и братан всё сам, а Ермак видите типа не при делах. впаривают нам липу заказуху, для ОТМАЗКИ главного чувака. Да и как он может, на что то влиять. Он всего лишь ПОМОЩНИК президента, обычный чувак, ни на что не влияющий.
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да туфта это...отвод от брата ермака..типа аферисты рулят
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****,и это двести штук дает какой то задрыпаный лесник! Что уж говорить за прокуроров,судей,таможенников!
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Та што такое? Апять барыга шакаладный крававит на вайне? Пачиму так?
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Так это еще брателлы Ермака появились, их убивают, а они плодятся.
Президент спешит на вороваться, если не за несли
значит чорт
баканов ФАС!
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Це вже не зашквар, це суцільна ДЕРЖАВНА ЗРАДА!
Батько рєшал Зеленського в країні-агресорі працює на ГРУ та ФСБ.
Нами керують з Москви, офіс Зеленського - філія Луб'янки та Кремля.
Батько Єрмаків живе у Москві та працює на ГРУ РФ
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Це у нмх по сценарію.Щоб нам на карантині не сумувати.
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