 Засідання парламентської асамблеї НАТО в Києві перенесли у зв'язку з коронавірусом

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, зараз члени української делегації проводять консультації з Генеральним секретарем ПА НАТО щодо нової дати.

"Українська делегація докладе всіх зусиль, щоб перша в історії сесія ПА НАТО, яка повинна зібратися в Україні, відбулася цього року якомога швидше, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація", - зазначив Чернєв.

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