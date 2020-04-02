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 Політика України
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Все про:Єрмак Андрій (211) Офіс Президента (298) Єрмак Денис (28)

 Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

Офіс президента України оприлюднив свою позицію щодо розслідування записів за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.

"Теперішня влада України має нульову толерантність до корупції, незалежно від структури: Офіс Президента це чи парламент. Ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу президента, продемонструвала, скільки людей звикли до афер, коли вирішувати державні справи можна за хабарі.

Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися. Однак усі викладені факти мають бути ретельно перевірені – так само, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження", - говориться в повідомленні.

Також читайте: "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП. ВIДЕО

В ОП зазначили, що Служба безпеки України проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу Президента, і народного депутата, котрий виклав отримані плівки в публічну площину. НАБУ відкрило справу за заявою народного депутата, ДБР – за заявою керівника ОП.

Офіс Президента чекає на офіційні результати розслідування від правоохоронців.

"Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара. Знайти правду та встановити справедливість – головне", - говориться в заяві ОП.

Читайте також: Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про записи Лероса 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186438
 
 
 Топ коментарі
 
Великодушнейший суд оставил Юлю Кузьменко под стражей до 30 мая.
При отсутствии доказательств.
***
Ермак и брат Ермака - на свободе
Портнов - на свободе
Ефремов - на свободе
"Беркута", р@сстреливавшие Майдан - на свободе

Ви зробили ЦЕ разом, зелебобы !!!
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Memорандум Хейту

З новинами сьогодення, ми з вами упустили річницю президентських виборів в Україні. Володимире Олександровичу, ми вчора всі бачили ваш наляканий фейс та чули тремтячий голос. "МВФ.. Шановні колеги, будь ласка..". Страшно? Життя - не серіал? А ми Вам це говорили. Воно було того варте? Думаю, сьогоднішній день Ви не святкуєте. Бо сьогодні Ви - уже Зеленський, а не Голобородько.На сторінці Вашої дружини, коли пости та коментарі були ще відриті, були мої слова: "Вашу родину проклянуть. На вашому прізвищі буде більше ненависті, ніж на прізвищі "Янукович". І проклянуть вас ваші ж виборці. Гарантую". Звісно, там почало летіти пір'я з курей, які прибігли на ці слова, але зараз ми бачимо, що так приблизно і трапляється. Я не Ванга, але я розумію психологію люмпена, який і привів вас, чортів, до влади, Володимире Олександровичу. Ви їм пообіцяли ситого життя, але не дали його. Ви описувати Утопію, а пишете Руїну. Вони вас і зжеруть заживо.
Розумієте, люди примітивні та підлі не здатні мислити вищими категоріями, ніж суто біологічні функції. А тупі постсовки, яких оце "пост" ментально і не торкнулося, ще й чекають на Месію, який прийде - і зробить їм добре жити, прибере у квартирі, дасть грошей просто так, "розкуркулить" багатих, роздасть бідним... Ви, Володимире Олександровичу, підняли всі найбільш ниці бажання, думки й емоції та культивували їх, ставши хорошим для всіх. Так от, я Вам скажу так: якби Ви після перемоги померли - Вас канонізували б, прикладали до гемороїв і плакали б рабськими слізьми, як за сталіним плачуть народжені в 00-х тупі сцикухи. А, так, Володимире Олександровичу, тобі, доведеться стати фіговим. Для всіх. Ти нікому не вгодиш. Ти вчора заради ілюзії безпеки держави плюнув у "кофє" Коломойському. І, думаю, тепер кожен телефонний дзвінок викликає у тебе передінфарктний стан. Вчора від тебе відвернулося багато твоїх виборців у тому числі. А, ще, довелося консолідуватися з ненависним ЄС. "Я Ваш вирок", - пам'ятаєте, Вова, свої слова Порошенку? Де Ваша сміливість зараз? Де оце от "Рейган"? Де Наполеон? Чихуахуа. Не більше, Вова. Ти виявився всєм должен. І, водночас, нікому не потрібен.Ти зараз, Вова, міг би сидіти зі сім'єю в котеджі, перечікувати карантин. А ти сидиш сам. Наляканий. Розчарований. Зрадник. Зрадник для нас, тих, хто не голосував за тебе, і зрадник для тих із "зелених", до кого вже дійшло. Через рік тобі клястиме найтупіший із твоєї отари. Вечєрній квартал уже не зажигає, Вова. Твій Вєчєрній квартал - це шпагат між путіним, Європою, олігархами та громадянами. В результаті, ти нікуди не встигаєш, і лиш штани порвав. Твій "зажигаєт" - це провал в економічній сфері, економічна та соціальна криза, перетасовування міністрів.Ти політичний труп. Ти ним став, не побувши політиком. Але тепер ти й не будеш шоуменом.
Вітаю тебе з роком, Вова. Ти тоді переміг, а в перспективі програв. Ви зробили це разом. Тепер вони зроблять тебе.
А порохоботи будуть дивитися.
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Вскоре гости позабыли,
Что они в чужой квартире;
Под столом в углу лежал Иван.
Все сожрали, все допили,
Всю посуду перебили,
А хозяйке дали по зубам.

Судьи рассудили ясно:
Гости к драке не причастны,
Бил хозяйку лишь один Иван.
Все довольными остались,
Снова к Леве все собрались;
Иванов же прямо в Магадан.
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Memорандум Хейту

З новинами сьогодення, ми з вами упустили річницю президентських виборів в Україні. Володимире Олександровичу, ми вчора всі бачили ваш наляканий фейс та чули тремтячий голос. "МВФ.. Шановні колеги, будь ласка..". Страшно? Життя - не серіал? А ми Вам це говорили. Воно було того варте? Думаю, сьогоднішній день Ви не святкуєте. Бо сьогодні Ви - уже Зеленський, а не Голобородько.На сторінці Вашої дружини, коли пости та коментарі були ще відриті, були мої слова: "Вашу родину проклянуть. На вашому прізвищі буде більше ненависті, ніж на прізвищі "Янукович". І проклянуть вас ваші ж виборці. Гарантую". Звісно, там почало летіти пір'я з курей, які прибігли на ці слова, але зараз ми бачимо, що так приблизно і трапляється. Я не Ванга, але я розумію психологію люмпена, який і привів вас, чортів, до влади, Володимире Олександровичу. Ви їм пообіцяли ситого життя, але не дали його. Ви описувати Утопію, а пишете Руїну. Вони вас і зжеруть заживо.
Розумієте, люди примітивні та підлі не здатні мислити вищими категоріями, ніж суто біологічні функції. А тупі постсовки, яких оце "пост" ментально і не торкнулося, ще й чекають на Месію, який прийде - і зробить їм добре жити, прибере у квартирі, дасть грошей просто так, "розкуркулить" багатих, роздасть бідним... Ви, Володимире Олександровичу, підняли всі найбільш ниці бажання, думки й емоції та культивували їх, ставши хорошим для всіх. Так от, я Вам скажу так: якби Ви після перемоги померли - Вас канонізували б, прикладали до гемороїв і плакали б рабськими слізьми, як за сталіним плачуть народжені в 00-х тупі сцикухи. А, так, Володимире Олександровичу, тобі, доведеться стати фіговим. Для всіх. Ти нікому не вгодиш. Ти вчора заради ілюзії безпеки держави плюнув у "кофє" Коломойському. І, думаю, тепер кожен телефонний дзвінок викликає у тебе передінфарктний стан. Вчора від тебе відвернулося багато твоїх виборців у тому числі. А, ще, довелося консолідуватися з ненависним ЄС. "Я Ваш вирок", - пам'ятаєте, Вова, свої слова Порошенку? Де Ваша сміливість зараз? Де оце от "Рейган"? Де Наполеон? Чихуахуа. Не більше, Вова. Ти виявився всєм должен. І, водночас, нікому не потрібен.Ти зараз, Вова, міг би сидіти зі сім'єю в котеджі, перечікувати карантин. А ти сидиш сам. Наляканий. Розчарований. Зрадник. Зрадник для нас, тих, хто не голосував за тебе, і зрадник для тих із "зелених", до кого вже дійшло. Через рік тобі клястиме найтупіший із твоєї отари. Вечєрній квартал уже не зажигає, Вова. Твій Вєчєрній квартал - це шпагат між путіним, Європою, олігархами та громадянами. В результаті, ти нікуди не встигаєш, і лиш штани порвав. Твій "зажигаєт" - це провал в економічній сфері, економічна та соціальна криза, перетасовування міністрів.Ти політичний труп. Ти ним став, не побувши політиком. Але тепер ти й не будеш шоуменом.
Вітаю тебе з роком, Вова. Ти тоді переміг, а в перспективі програв. Ви зробили це разом. Тепер вони зроблять тебе.
А порохоботи будуть дивитися.
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Ха-ха. Порохоботы, год назад в 1-м туре Зеленский набрал в 2 раза больше,чем Порошенко, а сейчас - в четыре. Потому что народ видит, что Зеленский разгребает все зашквары, что оставил после себя Порошенко. Который занят только тем, что ставит палки в колеса и расшатывает страну изнутри на радость Путину. Главный враг - Зеленский, а не ОПЗЖ, там деловые партнеры.
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Ха-ха. Зебилов отъимели, а им по кайфу Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 9386 .
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Великодушнейший суд оставил Юлю Кузьменко под стражей до 30 мая.
При отсутствии доказательств.
***
Ермак и брат Ермака - на свободе
Портнов - на свободе
Ефремов - на свободе
"Беркута", р@сстреливавшие Майдан - на свободе

Ви зробили ЦЕ разом, зелебобы !!!
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про беркутов бы лучше молчал - много их при пэдре посадили? Медведчук при пэдре сел только в кресло представителя Украины, да на потоки по сжиженному газу, а из всех рыгов сидел только Ефремом и то, только потому, что свое "дело" выкупать не захотел
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Стопе! Но ведь ГлавЗЕбил поборол коррупцию? Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 3982
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это кто сказал? Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 1031Ты им верь больше. Там же или дурачки или клоуны. Ну, во всяком случае те из них, кто говорящий. Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 1031
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шо,неужто на другие равнозначные? Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 5376ну,вернее,равнодоходные?
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все оказались жлобы. денёг видите ли им жалко стало.
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- Господин судейский чиновник! - отрапортовал старший полицейский. Все началось с того, что старик без всякой на то причины размахнулся и ударил грудью кулак его высочества, потом опять размахнулся грудью и стукнул башмак его высочества.
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Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис Президента это или парламент Источник: https://censor.net.ua/n3186438
Наче 1 квітня вчора було. Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 8393
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в этом году в связи с карантином 1 апреля продлили до конца месяца
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Здається його подовжили з минулого року... Але сміється все меньше людей...
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Сперва было 1 апреля потом цирк потом шапито а сейчас шоу клоунов-дебилов Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 1642
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Просто обсудили альтернативную историю: если бы США передали Украине 1 триллион долларов, контрольный пакет акций "Боинг", "Макдонелл-Дуглас", 100 ядерных боеголовок и штук 200 Ф-35 на закуску!
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ага, 5 млрд доларів відмили через повернення пдв.
та і взагалі - реформ немає, грошей теж...а Зю вже рік як на помості з булавою.
покращень в країні не видно АБСОЛЮТНО
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Офіс президента - це хто? Чи що? Це так тепер називає себе Єрмак, прикриваючись колективним органом?
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Раз никто не был назначен- это была просто репетиция очередного выпуска говноквартала. Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 6264
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Зебилы, открывайте шире глазки, очередные процедуры, не закрывайте глазки. Это-божья роса, а не совсем то, что говорят Порохоботы от зависти.
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Вбивство не вдалося, тому людину з пістолетом, ножем і отрутою, що затримали на місці злочину, ми відпустимо доки триває слідство! Нормуль, чо!
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Даже нет желания перепроверять!
Спрошу у форумчан, так Офис Президента сказал правду или соврал?
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Толку нет, я у всех зебов спрашивал - Что и сколько Порошенко украл и смародёрил, но ответа так и нет... и про Оман - одни говорят, что был с официальным визитом, другие в отпуске с членом семьи - Ермаком...
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Квартальные дурачки настолько тупые, что каждый день подписывают себе новую статью уголовного кодекса. Следующей хунте особо можно будет не переживать за посадки: зеленых придурков можно будет паковать фурами и отправлять в сизо - на каждого зебила уже будет статья, достаточно открыть ленту новостей с мая 2019-го.
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Свинарчуки Зеленского. Поздравляю.
Будет ещё много разных.
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брательник элементарный аферист.. должность продал, бабки взял. не назнаили. а кто ему что сделает?????????? заяву накатает что должность покупал? возьмут за жопу. пожалуется в ОП? там брат. чистый разводняк на большое бабло
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Получается, что Лерос единственный кто это пустил в свет...
А значит, это его кинули? Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 4894
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А при чем здесь НЕ БЫЛ НАЗНАЧЕН?

Сам факт попытки продажи есть . Значит Ермак должен идти в отставку
ПОХОЖЕ БРАТЬЯ ПЫТАЮТСЯ ВКЛЮЧИТЬ ДУРАКА ????
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А какой он пост занимает?
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А какой пост занимала дочь Буша , которая несовершеннолетняя пила пиво ?
и жто повлияло на рейтинг Буша
ТАК ЕГО АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ТОРГОВАЛА ДОЛЖНОСТЯМИ
ЭТО ДЕМОКРАТИЯ !!!
доверия Ермаку нет
Пусть идёт в отставку
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Я спрашивая за Дениса???
Вы понимаете о чём речь?
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Я хорошо понимаю , что Вы пытаетесь тему замылить
1. Должности у Дениса в огороде не растут
2, без согласия Главного канцеляриста , Денис бы не дёргался
И не обсуждал сумму благодарности
3. Следовательно Ермаку налогов уходить в отставку
4, когда-то Янек не уволил Захарченко за избиение студентов
Лично сам Захарченко никого не бил
НО ЯНЕКА ВЫГНАЛИ
5, ЗЕ должен уволить Ермака , чтобы снять коррупционный момент в ОП
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Ипатий-коловратий! А Ермак точно в 95 квартале не выступал?! Чет очен похоже на петросяновко-квартальный юмор!
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Мошенники в белых воротничках,причем самого нижайшего пошива,готовы торговать всем,до чего дотянутся...
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Следователям рассказывать будете функции каждого из членов банды,а не хрень всякую постить.Отдадите украденное и в тюрьму коррупционеры.
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А деньги вернули или все ушло на мерседес?
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Видать те которых назначили , заплатили больше... не удивлен)
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В сравнении с Зеленским, Янукович был не проффесором, а нобелевским лауреатом...

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Или Лерос слишком рано обнародовал компромат или Ермака необходимо было срочно остановить...
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Или у кого-то есть ещё записи
И следующие может и не Лерос озвучить , а кто нибудь другой 😀😀😀
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"Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались..."

а сколько было назначено неназванных? тупая отмазка
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обещали - весело будет? вооот!
правда... пандемию не обещали...ну это так...бонусом пошло, чтоб жизнь малиной не казалась
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Всё было на видео по приколу - шютка в стиле 95-го квартала.
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при пете такого точно не было - ну, бардак, одним словом, при зеле бардак превратился в кагал Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 4637
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Скажу по секрету оп: бенефициар у лероса - украинский народ, какие еще вопросы у фээсбешника ермака?
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среди бандитов и мошенников это нормальное явление, когда одни бандиты и мошенники кидают других бандитов и мошенников.
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тоесть клоун признает, что братья дЕрьмаки занимались коррупцией и мошенничеством в особо крупных размерах.

требовали взятки за назначения на должности, брали взятки в особо крупных размерах, а в результате "Никто из названных людей не был назначен на должности"
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Угу, никто из названых не назначен,
Те неназванные которых назначили - такое же никто
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Зелені - великі майстри розмовного жанру. На жаль, люди в Україні довіряє їх побрехенькам.
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Эта ситуация была бы невозможна, если бы руководитель ОП занимался своей (!) работой, а именно - материально-техническим, протокольным и организационным обеспечением работы главы государства. А у нас, по традиции, ещё с времён президентства Кучмы глава АП (ОП) - чуть ли не круче премьер-министра.

Иногда надо возвращаться "к началу", т. е. к Конституции, к закону (в широком смысле) и тогда вопросов не будет таких. Например, почитать нормативно-правовую базу о статусе и функциях ОП. Вот смотрите, как описано кадровое полномочие ОП в Положении "Об Офисе Президента Украины" (утв. Указом №436/2019 от 25.06.19 г., с изменениями от 05.09.19 г.) :

12) опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з кадрових питань, що належать до повноважень Президента України;

То есть Президенту уполномоченный орган (Кабмин, министерства и т.д., согласно полномочий, предусмотренных) делает представление, а ОП его "опрацьовує" (проверяет, готовит документы и т.п.). Например, Кабмин даёт представление на назначение глав облгосадминистраций, а уже Президент их назначает после "опрацювання" документов ОП. А у нас что ? А у нас братья-Ермаки подбор кадров осуществляют, выходит, то есть вместо рутинной работы с документами, они решают, кому быть на должности, а кому нет. А уполномоченный орган "подпишет представление, куда он денется" и Президент "подпишет, уболтаем". Вопрос : на каком основании ??? Что это за присвоение власти и должностных полномочий ???
Вот и вся суть проблемы. Завхоз / секретарь возомнил себя вице-президентом !!! Пацан - мы что, тебя выбирали ??? Президента и депутатов выбрал народ и наделил властью (пусть выбор и не всегда выглядит мудро, но он сделан), депутаты назначили правительство - это прописано в Конституции страны, мы на это согласились все в 1996 году. А ты кто такой и по какому праву чиновников назначать собрался, в Минске от имени страны что-то подписывать (не даю оценки по сути документу) ???? ТЫ КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ ???

На это юридическая система страны (СБУ, прокуратура, суд, парламент) должна реагировать жёстко, несмотря на мнение Президента и не боясь его обидеть.

И ведь это не ново в Украине. Разрешу себе процитировать раздел VIII Конституции Пилипа Орлика 1710 года - одного из первых конституционных актов современной европейской цивилизации :

"Що стосується усіх військових справ, то їх мають доносити ясновельможному гетьманові саме вищезгадані генеральні старшини, які постійно перебувають при боці гетьмана - котрі справи до чиїх обов'язків та уряду належатимуть, - а також особисто отримувати від нього рішення. В жодному разі не використовувати для цього дворових слуг гетьманових, котрі не повинні втручатися до жодних військових справ, нарад і доповідей, ані залучатися до пересилання військової кореспонденції, навіть незначної."

300 лет назад уже эта ситуация была известна и урегулирована - полномочия должен использовать тот, у кого они есть, а прислуга должна делать свою работу : прислуживать.
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"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни"

Естессно!!! На плёнках какие-то лохи печальные строят из себя крутых перцев, раздувая щёки. Один, пришедший на "собеседование", сразу их выкупил, за что был немедленно забракован. Важным критерием кандидата на "возглавить ТРК Украина" является способность делать минет... Ахметов хоть в курсе? Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 6703
"Я придумал идею создания Бюро, которое бы собирало идеи" - Гениально!!! Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 6703

На записях не то что идей не видно, там вообще можно засомневаться в умственных способностях основателей данного "Бюро". Не удивлюсь, если старший уже объявил Зеленскому младшенького психически нездоровым с рождения: "С мамкой, папкой живёт. Мы за ним ухаживаем, велосипед ему купили, телефон подарили. Ну куда ж мы его...? Родная кровь всё-таки..."
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Выходит, тупо и с прямым умыслом кидали людей на деньги
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Там просто весь ОП замешан в этих делишках.
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Если хороше копнуть там такое вылезет, что "мама не горюй".
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ЖДЕМ СПИСОК НАЗНАЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ.
А Леросу нужно дать медаль.
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"Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу" щодо ситуації з відеозаписами брата голови Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса.Джерело: співрозмовники Української правди у фракціїДеталі: За словами джерел, Зеленський нервував і обурювався медійними атаками і реакцією партії на них.Єрмак теж брав участь у зустрічі.Пряма мова одного з співрозмовників: "Давід (Арахамія, голова фракції - УП) почав обговорювати тему, що і як відбувається. Ми в "Парковому" були. 6-7 людей були на зв'язку у зумі. Потім примчався Зеленський і Єрмак. Президент повіщав 20 хв і поїхав, лишив на нас Єрмака. Єрмак півтори години пояснював, що і до чого. Говорив про Гео (Лероса, нардепа, що злив відео, на якому брат Єрамка нібито торгує посадами - УП), що він перейшов на особисте. Пояснював ситуацію з братом і що це за відео. Поки - він переконав нас. Але що на тих відео буде далі - ніхто ж не знає. Після цього ми обговорювали заяву, яка вийшла".
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Вы вот все ехидничаете потомучто безсердечные порохоботы. А я переживаю за девочку. А если она уже была в теме и сделала вакуумирование? Получаецца её обманули?
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