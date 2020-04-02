 Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.
"Теперішня влада України має нульову толерантність до корупції, незалежно від структури: Офіс Президента це чи парламент. Ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу президента, продемонструвала, скільки людей звикли до афер, коли вирішувати державні справи можна за хабарі.
Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися. Однак усі викладені факти мають бути ретельно перевірені – так само, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження", - говориться в повідомленні.
В ОП зазначили, що Служба безпеки України проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу Президента, і народного депутата, котрий виклав отримані плівки в публічну площину. НАБУ відкрило справу за заявою народного депутата, ДБР – за заявою керівника ОП.
Офіс Президента чекає на офіційні результати розслідування від правоохоронців.
"Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара. Знайти правду та встановити справедливість – головне", - говориться в заяві ОП.
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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Что они в чужой квартире;
Под столом в углу лежал Иван.
Все сожрали, все допили,
Всю посуду перебили,
А хозяйке дали по зубам.
Судьи рассудили ясно:
Гости к драке не причастны,
Бил хозяйку лишь один Иван.
Все довольными остались,
Снова к Леве все собрались;
Иванов же прямо в Магадан.
З новинами сьогодення, ми з вами упустили річницю президентських виборів в Україні. Володимире Олександровичу, ми вчора всі бачили ваш наляканий фейс та чули тремтячий голос. "МВФ.. Шановні колеги, будь ласка..". Страшно? Життя - не серіал? А ми Вам це говорили. Воно було того варте? Думаю, сьогоднішній день Ви не святкуєте. Бо сьогодні Ви - уже Зеленський, а не Голобородько.На сторінці Вашої дружини, коли пости та коментарі були ще відриті, були мої слова: "Вашу родину проклянуть. На вашому прізвищі буде більше ненависті, ніж на прізвищі "Янукович". І проклянуть вас ваші ж виборці. Гарантую". Звісно, там почало летіти пір'я з курей, які прибігли на ці слова, але зараз ми бачимо, що так приблизно і трапляється. Я не Ванга, але я розумію психологію люмпена, який і привів вас, чортів, до влади, Володимире Олександровичу. Ви їм пообіцяли ситого життя, але не дали його. Ви описувати Утопію, а пишете Руїну. Вони вас і зжеруть заживо.
Розумієте, люди примітивні та підлі не здатні мислити вищими категоріями, ніж суто біологічні функції. А тупі постсовки, яких оце "пост" ментально і не торкнулося, ще й чекають на Месію, який прийде - і зробить їм добре жити, прибере у квартирі, дасть грошей просто так, "розкуркулить" багатих, роздасть бідним... Ви, Володимире Олександровичу, підняли всі найбільш ниці бажання, думки й емоції та культивували їх, ставши хорошим для всіх. Так от, я Вам скажу так: якби Ви після перемоги померли - Вас канонізували б, прикладали до гемороїв і плакали б рабськими слізьми, як за сталіним плачуть народжені в 00-х тупі сцикухи. А, так, Володимире Олександровичу, тобі, доведеться стати фіговим. Для всіх. Ти нікому не вгодиш. Ти вчора заради ілюзії безпеки держави плюнув у "кофє" Коломойському. І, думаю, тепер кожен телефонний дзвінок викликає у тебе передінфарктний стан. Вчора від тебе відвернулося багато твоїх виборців у тому числі. А, ще, довелося консолідуватися з ненависним ЄС. "Я Ваш вирок", - пам'ятаєте, Вова, свої слова Порошенку? Де Ваша сміливість зараз? Де оце от "Рейган"? Де Наполеон? Чихуахуа. Не більше, Вова. Ти виявився всєм должен. І, водночас, нікому не потрібен.Ти зараз, Вова, міг би сидіти зі сім'єю в котеджі, перечікувати карантин. А ти сидиш сам. Наляканий. Розчарований. Зрадник. Зрадник для нас, тих, хто не голосував за тебе, і зрадник для тих із "зелених", до кого вже дійшло. Через рік тобі клястиме найтупіший із твоєї отари. Вечєрній квартал уже не зажигає, Вова. Твій Вєчєрній квартал - це шпагат між путіним, Європою, олігархами та громадянами. В результаті, ти нікуди не встигаєш, і лиш штани порвав. Твій "зажигаєт" - це провал в економічній сфері, економічна та соціальна криза, перетасовування міністрів.Ти політичний труп. Ти ним став, не побувши політиком. Але тепер ти й не будеш шоуменом.
Вітаю тебе з роком, Вова. Ти тоді переміг, а в перспективі програв. Ви зробили це разом. Тепер вони зроблять тебе.
А порохоботи будуть дивитися.
При отсутствии доказательств.
***
Ермак и брат Ермака - на свободе
Портнов - на свободе
Ефремов - на свободе
"Беркута", р@сстреливавшие Майдан - на свободе
Ви зробили ЦЕ разом, зелебобы !!!
Лєрос сяде.
Наче 1 квітня вчора було.
та і взагалі - реформ немає, грошей теж...а Зю вже рік як на помості з булавою.
покращень в країні не видно АБСОЛЮТНО
Спрошу у форумчан, так Офис Президента сказал правду или соврал?
Будет ещё много разных.
А значит, это его кинули?
Сам факт попытки продажи есть . Значит Ермак должен идти в отставку
ПОХОЖЕ БРАТЬЯ ПЫТАЮТСЯ ВКЛЮЧИТЬ ДУРАКА ????
и жто повлияло на рейтинг Буша
ТАК ЕГО АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ТОРГОВАЛА ДОЛЖНОСТЯМИ
ЭТО ДЕМОКРАТИЯ !!!
доверия Ермаку нет
Пусть идёт в отставку
Вы понимаете о чём речь?
1. Должности у Дениса в огороде не растут
2, без согласия Главного канцеляриста , Денис бы не дёргался
И не обсуждал сумму благодарности
3. Следовательно Ермаку налогов уходить в отставку
4, когда-то Янек не уволил Захарченко за избиение студентов
Лично сам Захарченко никого не бил
НО ЯНЕКА ВЫГНАЛИ
5, ЗЕ должен уволить Ермака , чтобы снять коррупционный момент в ОП
И следующие может и не Лерос озвучить , а кто нибудь другой 😀😀😀
а сколько было назначено неназванных? тупая отмазка
правда... пандемию не обещали...ну это так...бонусом пошло, чтоб жизнь малиной не казалась
требовали взятки за назначения на должности, брали взятки в особо крупных размерах, а в результате "Никто из названных людей не был назначен на должности"
Те неназванные которых назначили - такое же никто
Иногда надо возвращаться "к началу", т. е. к Конституции, к закону (в широком смысле) и тогда вопросов не будет таких. Например, почитать нормативно-правовую базу о статусе и функциях ОП. Вот смотрите, как описано кадровое полномочие ОП в Положении "Об Офисе Президента Украины" (утв. Указом №436/2019 от 25.06.19 г., с изменениями от 05.09.19 г.) :
12) опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з кадрових питань, що належать до повноважень Президента України;
То есть Президенту уполномоченный орган (Кабмин, министерства и т.д., согласно полномочий, предусмотренных) делает представление, а ОП его "опрацьовує" (проверяет, готовит документы и т.п.). Например, Кабмин даёт представление на назначение глав облгосадминистраций, а уже Президент их назначает после "опрацювання" документов ОП. А у нас что ? А у нас братья-Ермаки подбор кадров осуществляют, выходит, то есть вместо рутинной работы с документами, они решают, кому быть на должности, а кому нет. А уполномоченный орган "подпишет представление, куда он денется" и Президент "подпишет, уболтаем". Вопрос : на каком основании ??? Что это за присвоение власти и должностных полномочий ???
Вот и вся суть проблемы. Завхоз / секретарь возомнил себя вице-президентом !!! Пацан - мы что, тебя выбирали ??? Президента и депутатов выбрал народ и наделил властью (пусть выбор и не всегда выглядит мудро, но он сделан), депутаты назначили правительство - это прописано в Конституции страны, мы на это согласились все в 1996 году. А ты кто такой и по какому праву чиновников назначать собрался, в Минске от имени страны что-то подписывать (не даю оценки по сути документу) ???? ТЫ КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ ???
На это юридическая система страны (СБУ, прокуратура, суд, парламент) должна реагировать жёстко, несмотря на мнение Президента и не боясь его обидеть.
И ведь это не ново в Украине. Разрешу себе процитировать раздел VIII Конституции Пилипа Орлика 1710 года - одного из первых конституционных актов современной европейской цивилизации :
"Що стосується усіх військових справ, то їх мають доносити ясновельможному гетьманові саме вищезгадані генеральні старшини, які постійно перебувають при боці гетьмана - котрі справи до чиїх обов'язків та уряду належатимуть, - а також особисто отримувати від нього рішення. В жодному разі не використовувати для цього дворових слуг гетьманових, котрі не повинні втручатися до жодних військових справ, нарад і доповідей, ані залучатися до пересилання військової кореспонденції, навіть незначної."
300 лет назад уже эта ситуация была известна и урегулирована - полномочия должен использовать тот, у кого они есть, а прислуга должна делать свою работу : прислуживать.
Естессно!!! На плёнках какие-то лохи печальные строят из себя крутых перцев, раздувая щёки. Один, пришедший на "собеседование", сразу их выкупил, за что был немедленно забракован. Важным критерием кандидата на "возглавить ТРК Украина" является способность делать минет... Ахметов хоть в курсе?
"Я придумал идею создания Бюро, которое бы собирало идеи" - Гениально!!!
На записях не то что идей не видно, там вообще можно засомневаться в умственных способностях основателей данного "Бюро". Не удивлюсь, если старший уже объявил Зеленскому младшенького психически нездоровым с рождения: "С мамкой, папкой живёт. Мы за ним ухаживаем, велосипед ему купили, телефон подарили. Ну куда ж мы его...? Родная кровь всё-таки..."
А Леросу нужно дать медаль.