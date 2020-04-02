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 Суспільство, Здоров'я
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 Вік і супутні захворювання стали основними предикаторами смерті від COVID-19, - Ляшко

Вік і наявні супутні захворювання виявилися основними предикторами смертності пацієнтів із COVID-19 в Україні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук МОЗ, про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

Він зазначив: "На сьогодні в Україні зареєстровано 804 випадки коронавірусної хвороби, з них 13 людей одужало і 20 випадків закінчилися летально. Померли 15 жінок і 5 чоловіків.

88% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, що і стало основною причиною смерті".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186436
 
   
 Топ коментарі
 
А зебилизм- это сопутствующее заболевание или просто форма умственной отсталости? Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8725
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Звучить майже як 100% тих, хто п'є воду - помирає.
Хвороби у кожного можна знайти - як зручно! То не коронавірус винний, ви і так хворі були, так?
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ну ляшко невиживит тогда у него рак мозга
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А зебилизм- это сопутствующее заболевание или просто форма умственной отсталости? Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8725
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У кого хронічних хвороб не має?
Не має здоровых людей є недообстежені.
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и еще один дедушка 104 года в США выздоровел Ради Бога приберите дебила Ляшка Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3649
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ты бы лучше еще раз рассказал о 1600 новых случаев в Китае.
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Якось одужують не надто швидко.
Здається, в Чернівецькій області, мужчина, який 14 днів пробув в самоізоляції, після повернення із закордону, захворів на 17 !!!! день.
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Китайцы неоднократно говорили про большие сроки инкубационного периода и даже про 30 дней.Так что неудивительно.
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Китайці писали про підтверджені випадки інкубаційного періоду понад 30 днів. Здається один, навіть, 37 днів. Отака х..ня малята, - інакше не скажеш.
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Ті китайці писали, вже знову почали жерти всіляку погань...А чому наші не враховують ці дані ?
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Жратва там мабуть нідо чого. Десь бачив у китайців статтю, де вони досліджували різноманіття геномів альфа- і бета- короновірусів. Цікаво те, що спалах мутацій в бетагрупі відбувся відносно нещодавно - протягом останніх сотні років, судячи з відносної близкості геномів при загальній їх різноманітності. Там вони викладають думку, що потрапляння у людську популяцію відбувається через укуси.
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китайці що хочте винайдуть, аби продовжувати їсти нещасних тваринок.
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В Украине каждый 2ой с хроникой, нельзя все на неё сваливать.
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Для Ляшко, оказывается, открытие, что болеют и умирают, в основном, старые люди. Господи, спаси нас от недоумков в медицине!
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Подтверждается то, о чём говорил Шахов, вирус как бы есть, но страшной проблемы как бы нет. Вирусу приписывают то, что не совсем его...
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Звучить майже як 100% тих, хто п'є воду - помирає.
Хвороби у кожного можна знайти - як зручно! То не коронавірус винний, ви і так хворі були, так?
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предиктор і предикатор це якби різні поняття)
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Я чув його виступ по телевізору на кухні. але не памятаю, як саме він сказав. Цілком можливо, що журналюги напутали. По відомому принципу: да какая разніца.
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уууууууууууумный!!! сразу видно, что у этого предиката по отношению к медицине предикативные отношения.
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Ляшко трішки заслужив мою повагу. Сказав прямо: Вік і супутні захворювання стали основними... чинниками інфікованих короновірусом.
Даремно частина коментаторів кидаються на це правдиве повідомлення. Хтось виживе і в столітньому віці. Хтось не має достатнього імунітету для боротьби з інфекцією. це дуже індивідуально. Але старі люди помирають. Від того чи іншого захворювання. або просто організм перестає функціонувати. А життя продовжується, молодь створює сімью, народжує дітей. І все по новому колу.
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интересно: умерло 20 человек , при таком количестве каждая смерть - это 5%, один умерший - 5% от 20 (общего количества).
"Когда он говорит "88% умерших имели тяжелые...." Это значит, что у 17, 6 человек были патологии. А вот у 2, 4 из умерших патологий выходит не было.
Странный процент не правда ли?
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