 Вік і супутні захворювання стали основними предикаторами смерті від COVID-19, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук МОЗ, про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.
Він зазначив: "На сьогодні в Україні зареєстровано 804 випадки коронавірусної хвороби, з них 13 людей одужало і 20 випадків закінчилися летально. Померли 15 жінок і 5 чоловіків.
88% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, що і стало основною причиною смерті".
Не має здоровых людей є недообстежені.
Здається, в Чернівецькій області, мужчина, який 14 днів пробув в самоізоляції, після повернення із закордону, захворів на 17 !!!! день.
Хвороби у кожного можна знайти - як зручно! То не коронавірус винний, ви і так хворі були, так?
Даремно частина коментаторів кидаються на це правдиве повідомлення. Хтось виживе і в столітньому віці. Хтось не має достатнього імунітету для боротьби з інфекцією. це дуже індивідуально. Але старі люди помирають. Від того чи іншого захворювання. або просто організм перестає функціонувати. А життя продовжується, молодь створює сімью, народжує дітей. І все по новому колу.
"Когда он говорит "88% умерших имели тяжелые...." Это значит, что у 17, 6 человек были патологии. А вот у 2, 4 из умерших патологий выходит не было.
Странный процент не правда ли?