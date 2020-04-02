 Поштове сполучення з низкою країн ускладнилося, - Укрпошта

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті державного поштового оператора Укрпошта.
Там уточнили, що Укрпошта й українська спеціалізована митниця продовжують у штатному режимі приймати та опрацьовувати відправки на експорт згідно з встановленим регламентом.
"Однак є низка країн, в які доставки ускладнюються. Інформуємо, що зараз є труднощі з доставкою в країни Центральної і Південної Африки, Південної Америки, Океанії, деякі країни Азії (Монголія, В'єтнам, Таджикистан, Малайзія, Гонконг)", - зазначили в Укрпошті.
У компанії зазначають, що відправку в ці країни доставлятимуть "за першої нагоди" - коли авіапартнери і країни призначення будуть готові прийняти пошту з України. Прийняті раніше на ці напрямки посилки, як і планувалося, направляються в ці країни.
Також компанія попередила про можливу зміну термінів доставки поштових відправлень до країн Європи, СНД, Близького Сходу, США і Канади. Зараз відправлення туди доставляють вантажними літаками. Тарифи на доставку через Укрпошту залишаються без змін.
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https://youtu.be/SnREBUq5moU
За такую зарплату, как ваш директор заколачивает, пусть на верблюдах везёт.
Теперь тариф подняли в 2.5 раза (надеялся, хоть сроки выдержат за такие деньги)
...уже три недели, а груз даже не вылетел из страны отправления.
По треку посылка поступила в страну, а на почте не появлялась.