 Поштове сполучення з низкою країн ускладнилося, - Укрпошта

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті державного поштового оператора Укрпошта.

Там уточнили, що Укрпошта й українська спеціалізована митниця продовжують у штатному режимі приймати та опрацьовувати відправки на експорт згідно з встановленим регламентом.

"Однак є низка країн, в які доставки ускладнюються. Інформуємо, що зараз є труднощі з доставкою в країни Центральної і Південної Африки, Південної Америки, Океанії, деякі країни Азії (Монголія, В'єтнам, Таджикистан, Малайзія, Гонконг)", - зазначили в Укрпошті.

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У компанії зазначають, що відправку в ці країни доставлятимуть "за першої нагоди" - коли авіапартнери і країни призначення будуть готові прийняти пошту з України. Прийняті раніше на ці напрямки посилки, як і планувалося, направляються в ці країни.

Також компанія попередила про можливу зміну термінів доставки поштових відправлень до країн Європи, СНД, Близького Сходу, США і Канади. Зараз відправлення туди доставляють вантажними літаками. Тарифи на доставку через Укрпошту залишаються без змін.

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