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 Суспільство
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Все про:пошта (42) Укрпошта (103)

 Поштове сполучення з низкою країн ускладнилося, - Укрпошта

Карантині заходи і повне скасування регулярного пасажирського перевезення між більшістю країн світу створили труднощі з доставкою поштових відправлень до країн Центральної та Південної Африки, Південної Америки, Океанії та деяких країн Азії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті державного поштового оператора Укрпошта.

Там уточнили, що Укрпошта й українська спеціалізована митниця продовжують у штатному режимі приймати та опрацьовувати відправки на експорт згідно з встановленим регламентом.

"Однак є низка країн, в які доставки ускладнюються. Інформуємо, що зараз є труднощі з доставкою в країни Центральної і Південної Африки, Південної Америки, Океанії, деякі країни Азії (Монголія, В'єтнам, Таджикистан, Малайзія, Гонконг)", - зазначили в Укрпошті.

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У компанії зазначають, що відправку в ці країни доставлятимуть "за першої нагоди" - коли авіапартнери і країни призначення будуть готові прийняти пошту з України. Прийняті раніше на ці напрямки посилки, як і планувалося, направляються в ці країни.

Також компанія попередила про можливу зміну термінів доставки поштових відправлень до країн Європи, СНД, Близького Сходу, США і Канади. Зараз відправлення туди доставляють вантажними літаками. Тарифи на доставку через Укрпошту залишаються без змін.

Також читайте: "Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок із засобами індивідуального захисту в лікарні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186433
 
 
 Топ коментарі
 
птичий грип. голуби мрут на лету ако мухи.
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Почтовое сообщение с рядом стран осложнилось - Укрпочта

За такую зарплату, как ваш директор заколачивает, пусть на верблюдах везёт.
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птичий грип. голуби мрут на лету ако мухи.
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То за шо я казав з самого початку:
Зеленський домовився із Медведчуком та допомагає російській пропаганді - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ
https://youtu.be/SnREBUq5moU
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Почтовое сообщение с рядом стран осложнилось - Укрпочта

За такую зарплату, как ваш директор заколачивает, пусть на верблюдах везёт.
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Полный пи...дешь, все почты в полном ЖОПЕ некому принимать и обрабатывать посылки приходящие из за бугра, сотрудники не могут добраться из пригородов на работу и тд и тп
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мне посылка отправлена из Болгарии 15.03. Аут без каких-либо объяснений.
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А у Fedex , DHL , Mistexpress , EMS все отлично, но дорого
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13.03.20 отправил "DHL Express", раньше доставляли за 4 дня.
Теперь тариф подняли в 2.5 раза (надеялся, хоть сроки выдержат за такие деньги)
...уже три недели, а груз даже не вылетел из страны отправления.
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мне отправили DHL Express 25 февраля из Китая, 3 марта получил
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и нех свистеть, по поводу подняли цены - с 25 февраля цены не изменились
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свистеть ты мне в х*й будешь, недоношенное, тебе декларации показать, чучело малолетнее?? читать научись - 13 марта это не 25 февраля, дыбилоид ***.
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в 2016 у меня уже украли сотрудники украинской таможни посылку с телефоном, когда укрпочта была якобы под атакой российских хакеров.
По треку посылка поступила в страну, а на почте не появлялась.
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Nado bylo straxovku delat,a to dumaju vam kopejki vernuli.Jesli vam vysylajet pismo togda vasa pocta otvecajet za nego.Jesli vy vysylyjete togda ta pocta kuda vy vyslete otvecajet za nego.Interesno i to sto i marsrut ukazyvajet pocta polucatel,a ne ta otkuda vy vysylajete
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"Кто там?-Почтальен Печкин,з посылкой,для вашего мальчика-Кто там?"
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