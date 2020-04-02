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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:лікарня (318) карантин (1892) Київ (7580) Бахматов (8) COVID-19 (2817) коронавірус (1426)

 З 24 апаратів ШВЛ в одній із київських лікарень лікувати пацієнтів з COVID-19 можуть тільки 2, - радник Кличка Бахматов після аудиту медустанови

Радник Київського міського голови Максим Бахматов опублікував результати аудиту, проведеного в одній з лікарень Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Бахматов зазначив: "Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ, які має той чи інший медзаклад, треба розуміти, чи він працює. Чи він просто там є.

Окремо слід переконатись чи він буде працювати під час наприклад випадкового вимкнення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті,де він мусить стояти, працюють розетки.

Київський волонтерський штаб провів експертний незалежний аудит КМКЛ №17 на стан готовності до прийому пацієнтів з covid19.

Лікарня перепрофілює старі відділення під прийом пацієнтів з covid19.

Загальна кількість апаратів ШВЛ 24!

На цьому дуже часто закінчуються офіційні звіти від головних лікарів, до головного сан-епідем лікаря Віктора Ляшка".

Бахматов продовжив: "Але незалежний і експертний і справжній аудит треба читати повністю. Ось вам вижимка! Загальна кількість апаратів ШВЛ 24! Не робочих 8

Робочих 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватись covid19.

Залишається 6, 4 з них працюють на ургент і не можуть бути залучений для лікування covid19.

Бо інші екстрені випадки, на жаль не пішли на карантин.

І ось ми вже бачимо як 24 апарати ШВЛ перетворились на 2.

Ще раз 2 апарати ШВЛ для палат інтенсивної терапії пацієнтів з covid19

Апарат ШВЛ що пропонується закупити коштує 500 тис. Їх необхідно 10 штук. Вже 5 млн.

Та сама історія з СРАР апаратами(3 млн грн) моніторами(750 тис. грн), аспіраторами(64 тис. грн), пульсоксиметрами(40 тис. грн), насосами шприцевими (270 тис. грн) та волюметричними(482 тис.) - без цього всього обладнання надати якісну допомогу неможливо!"

"Йдемо далі. Не робоча вентиляція. Відсутнє альтернативне джерело електропостачання, тобто якщо світло відключать, вся апаратура відключиться(455 тис. грн). Потребує технічного обслуговування аналізатор крові.

Є й хороші новини: в цій лікарні вже прокладають кисневу магістраль за кошти Фонду ІТ компанії Innovecs", - підкреслив Бахматов.

"Моє суб'єктивне враження, що ця лікарня не виняток. Потрібно робити аудити. Потрібно розбирати на гвинтики.

Потрібно мати яйця аби сказати "рєбята нам п#здец". Після аудиту ми сформували перелік необхідного для лікарні номер 17.

Якщо ми його закриваємо, ця лікарня зможе розмістити в себе 62 пацієнти (50 інфекційне відділення і 12 відділення інтенсивної терапії). Сума становить 10 606 092 гривень", - резюмував Бахматов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186431
 
   
 Топ коментарі
 
Через пару тижнів так бабахне, що вже буде не до карантинів.
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А що їм робити, беж засобів захисту і на зарплатню в 3700?
Розумні звільняться, дурні інфікуються, ще й помре частина. Зате більше не треба буде з бюджету гроші на них витрачати. Можна буде купити ще пару мерседесів для Єрмака, або ж оплатити пару вояжів ЗЕ! по закордонам.
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А с января было мало времени, чтобы протестировать эти аппараты? Или как всегда понадеялись на АВОСЬ, пронесет? Пандемия не проносит, от нее даже диарея крайне редко бывает.
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Бахматов подчеркнул, что необходимо делать аудит и разбирать его на "винтики". "Нужно иметь яйца, чтобы сказать: "ребята, нам пи*дец"", - подытожил он.

А ролики по теоевизору:не переживайте Украина готова к коронавирусу...твари *********
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Так то вы не поняли какая Украина и к чему "готова". Та "Украина" что сидит на улл. Банковой, Грушевского и Конче Заспе и лечится готова, и сдрыснуть в заморские хатынки готова.
А остальная Украина просто готова к тому что вышеперечисленный "цвет нации" и лечится готов, и удрать с Украины готов...
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..круто то как однако..доборолысь *** в т. ч . и медики, кому положено следить за всем этим.. З 24 апаратів ШВЛ в одній із київських лікарень лікувати пацієнтів з COVID-19 можуть тільки 2, - радник Кличка Бахматов після аудиту медустанови - Цензор.НЕТ 2282
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Нужно иметь яйца чтобы сказать "ребята нам п#здец".
Скажи це зеленому недоумку з короною на голові
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Я же не знал, что так будет!
Я думал будет много аплодисментов, цветы, поездки по разным странам, ну таам каки е то бумажки подписать...Я вообще ничего не знал, чем президенты занимаются!
З 24 апаратів ШВЛ в одній із київських лікарень лікувати пацієнтів з COVID-19 можуть тільки 2, - радник Кличка Бахматов після аудиту медустанови - Цензор.НЕТ 6643
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Скоро Супрун привезе аппати від Маска. Шо ви панікуєте!
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Почему п#здец должен быть всем кроме Зеленского , они почти год проводили полный аудит страны , так нааудитились , что экономике п#здец! Зеленский ты понимаешь , что тебе с такими успехами скоро падет п#здец! Как ты называл себя приговором Порошенко , и по сути явился им , так сегодняшняя ситуация это приговор тебе! Тебя не волновало реальное состояние дел , ты не вышел через пару месяцев к народу и не выложил реальное состояние дел , не сказал прямо - нам п#здец , потому что - так и так ! Тебя волновали и волнуют рейтинги! Тебе п#здец - вот что я тебе скажу !И твоим судьй и палачом будет народ Украины!
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Зачетный троллинг. Из 24 апарата, все 26 работали.... Ho раньше
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А зебубочка собирается хоть одной больнице помочь материально? Жаба зеленая.
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що ви всі до нього сіпаєтесь? людина ще учиться.
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И это,через 6 лет после торжества власти народа??
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Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки.Источник: https://censor.net.ua/n3186431

Капец.
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