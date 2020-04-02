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 На Львівщині у двір житлового будинку впав снаряд, - Міноборони

У Львівській області у двір житлового будинку впав снаряд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За оперативною інформацією Військової служби правопорядку у ЗСУ сьогодні, 2 квітня, у двір житлового будинку в приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд.

Боєприпас не вибухнув. Жертв і постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку, Національної поліції і ДСНС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186428
 
 
 Топ коментарі
 
Березень 2018 - 9 загиблих, 25 поранених
Березень 2019 - 8 загиблих, 32 поранених
Березень 2020 - 12 загиблих, 74 поранених

Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет !!! На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2508

Мразі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Откуда упал ? С крыши или авоськи ?
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С Яворивського полигона скорее всего. Кто-то перепутал с расчётами.
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так і є.... там інколи буває - то грибникам кулі коло вуха свистять, то снаряди перелітають на подвіря
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Предлагаю задним числом переименовать Львов в Воронеж и пустить Енота. Завтра переименуем обратно.
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може ми тебе заднім числом оформимо?
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Березень 2018 - 9 загиблих, 25 поранених
Березень 2019 - 8 загиблих, 32 поранених
Березень 2020 - 12 загиблих, 74 поранених

Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет !!! На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2508

Мразі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Учения, очевидно же. Или кто-то случайно из пушки шмальнул. Или в новости ошибка и имели в виду прифронтовую область.
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там полигон.
вопрос, почему не разорвался?
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Точно! На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9132
С войны летал, устал, упал, но не взорвался. Пипец!!
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Ґанзя необережно мастило з колодязя діставав? На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1621
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Владу дебілів на гиляку!
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Веселые ребята.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
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Попадание ракеты в жилой дом в Броварах - чрезвычайное происшествие, произошедшее 20 апреля 2000 года, когда в 9-этажный жилой дом в городе Бровары (Киевская область) попала ракета «Точка-У» класса «земля-земля», запущенная с Гончаровского полигона в Черниговской области. Пам'ятаєте кого тоді називали снайпером?
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він потім реабілітувався - збив ізраїльський літак над Чорним морем
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Ізраїльський літак збили москалі, а Кучма з Кузьмуком був вимушений взяти цю провину на себе
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літак збили кацапи, а кучма взяв вину на Україну - мабуть ***** щось йому пообіцяв
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Взмывая выше ели
Не ведая преград
Крылатые ракєтьі
Летят летят летят
Крылатые ракєтьі
Летят летят летят
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.....я больше скажу всему РАССЧЕТУ после "удачного" пуска , КУЗЬМУК вручил ЛИЧНО часы "командирские" )))) помню ЭТО показывали по 1+1 )))))
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Тисяча галстуков рєєт над небом, бомба попала в Дворец піонєров🙄
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Слава Богу, что не взорвался, хотя большой вопрос производителям снарядов! Это не те ли, что недавно наладили выпуск???
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Болванка.На учениях применяют болванки,я под Харьковом таких тучи на бывшем полигоне виде,когда грибы собирал.
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Це німецький знаряд ще з часів Другої Світової застряг у хмарах й тільки-но сьогодні раптом випав звідти...
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А у моего знакомого бабушка 200 кг бомбу известью белила в погребе...
Село хоть не "Большие Говнищи" где бомба летит со свистом и застревает со звуком болота "чвяк"...но не разорвалась, а потом никто и шухер не подимал боялись что разрушат дом..так она и осталась в углу погреба....)))
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-Сара а как ты думаешь снаряд догого стоит?
-Дорого очень дорого..
-Везет же мойше он ему пргилетел пгямо в сагай
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на Донецк не падают, а на Львов падают - чудны дела твои!, Господи!)))
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У нас новый враг?
Донецкие до Львова не добьют.
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Власника будинку попередили,що наступний може так просто не впасти,я так підозрюю.
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я в своё время в армии сделал самопал калибра 75 миллиметров, жменька пороха, электродетонатор,болванка снаряда, думал выплюнет метров на 50, ага, пролетел около километра, и упал на бровку дороги на Одесской трассе, между 2х машин...
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