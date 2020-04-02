 На Львівщині у двір житлового будинку впав снаряд, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"За оперативною інформацією Військової служби правопорядку у ЗСУ сьогодні, 2 квітня, у двір житлового будинку в приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд.
Боєприпас не вибухнув. Жертв і постраждалих немає", - сказано в повідомленні.
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку, Національної поліції і ДСНС.
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Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет !!!
Мразі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопрос, почему не разорвался?
С войны летал, устал, упал, но не взорвался. Пипец!!
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Не ведая преград
Крылатые ракєтьі
Летят летят летят
Крылатые ракєтьі
Летят летят летят
Село хоть не "Большие Говнищи" где бомба летит со свистом и застревает со звуком болота "чвяк"...но не разорвалась, а потом никто и шухер не подимал боялись что разрушат дом..так она и осталась в углу погреба....)))
-Дорого очень дорого..
-Везет же мойше он ему пргилетел пгямо в сагай
Донецкие до Львова не добьют.