 Дугарь продовжили нічний домашній арешт і дозволили переміщатися не лише селищем, а й районом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Hromadske.

Прокурор у справі Сергій Зузак просив продовжити запобіжний захід Яні Дугарь ще на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваної, тиску на свідків та експертів, знищенні речових доказів, вчинення іншого злочину. Також він заявив, що необхідно отримати результати приблизно 20 експертиз та провести додаткові слідчі дії.

Адвокати заперечували, вказуючи на фальсифікації експертиз та наявності свідків, які підтвердили перебування Яни Дугарь у Донецькій області у дні, коли вона за версією слідства нібито стежила за Шереметом.

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Сама підозрювана зазначила, що не має стосунку до злочину, а підозра — це брехня: "Мені гидко дивитися і слухати кожного разу одне й те саме. Жодних доказів немає. Навпаки, є докази, які вказують, що я перебувала в госпіталі".

Як відомо, 30 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

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