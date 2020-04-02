EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  7519  61
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1892) Милованов Тимофій (184) COVID-19 (2817) коронавірус (1426)

 Продовження карантину до 24 квітня збереже життя 150 людям, - Милованов

Директор Київської школи економіки, ексміністр економіки України Тимофій Милованов оцінив ефективність карантину в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "За оцінками Київської Школи Економіки продовження карантину до 24 квітня врятує приблизно 150 осіб від смерті. Без карантину пік пандемії в Україні буде через 2-3 місяці - в червні або липні. З карантином (тільки) до 24 квітня пік пандемії відкладається ще на 2 тижні (але рятуємо 150 осіб). Оцінки про пік узгоджуються з оцінками вчених для Японії (початок середини літа), але відрізняються від оцінок для США (кінець квітня). Причина, ймовірно, полягає в тому, що в США зараження вірусом почалося раніше і вже сьогодні США є одним із центрів пандемії.

Що потрібно робити Україні? Жорсткість карантину має посилюватися і досягти максимуму саме під час піку. Для його згладжування. А зараз, на початку пандемії, навпаки, карантинні заходи мають бути відносно м'якими. Залежно від сценарію карантин може досягати від декількох до 8 місяців.

Оцінка базується на математичній моделі, розробленій школою, і даних, наданих НСЗУ. Модель дає змогу оцінити вплив на економіку різних сценаріїв карантину і запропонувати оптимальні дії для уряду".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Австралії вчені тестують дві вакцини від коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186424
 
 
 Топ коментарі
 
Тримайте черговий ''подарунок'' від ЗЕкоМанди !!!
***
Спочатку вивезти УСІ маски, а потім штрафувати на 17000 грн. за їх відсутність у перехожих. Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 4956
На черзі !!!!
Вивезення зерна за кордон,а потім штраф за відсутність у вас вдома хліба.
Ви вже достатньо сдьєлалі вмьєстьє ?!
Чи ще мало ?
 показати весь коментар
 
После последних выборов в Украине снимается фильм: Человек - Невидимка.

В главных ролях:
Владимир Парасюк, Сэмэн Сэмэнчэнко, Мустафа Найэм, кружки детского творчества Нацкорпус и Нацжоны, Соболев и прочие, известные в прошлом актеры.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тимоша все не угомонится со своей экономикой.
 показати весь коментар
 
 
Это тот, который в Риксусе молодой депутанской поросли замолаживал за "бизнес"?
 показати весь коментар
 
 
А сколько убьёт, долбодятел? А потом, опосредовано, через удар по экономике? Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 6904
 показати весь коментар
 
 
Для карантина, надо сохранять людям зарплаты и закрывать всё. Кроме продуктовых магазинов ,аптек, больниц... и сидеть дома.
 показати весь коментар
 
 
Сиди, бирку из уха не вынимай, шоб тебя опознать потом смогли.
 показати весь коментар
 
 
Бред какой -то. Можно не в пересказе Милованова, а со ссылкой на оригинальные расчеты ?
 показати весь коментар
 
 
Нельзя, патамушта это расчет Милованова. Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 5754 То есть института, которым он руководит.
 показати весь коментар
 
 
От тільки думки дебіла (за самовизначенням) і іксперда ми ще не чули.
 показати весь коментар
 
 
может милованушка дурачок имел ввиду 150 тысяч, а не 150 человек?
 показати весь коментар
 
 
А чем кормить выживших будете при таких сроках карантина и без реальных запасов у людей после того, как совсем похороните остатки экономики.
 показати весь коментар
 
 
А кого кормить? Останется 150 человек. Как нибудб прокормятся.
 показати весь коментар
 
 
Тримайте черговий ''подарунок'' від ЗЕкоМанди !!!
***
Спочатку вивезти УСІ маски, а потім штрафувати на 17000 грн. за їх відсутність у перехожих. Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 4956
На черзі !!!!
Вивезення зерна за кордон,а потім штраф за відсутність у вас вдома хліба.
Ви вже достатньо сдьєлалі вмьєстьє ?!
Чи ще мало ?
 показати весь коментар
 
 
Ой, бросте. Дивіться, як нарід бубочку любить. "Рейтинги кандидатов в президенты: Зеленский - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опрос "Социса". Чи, може, хтось "социсам" гарно платить
 показати весь коментар
 
 
Я, конечно, дико извиняюсь.
Но клоун которого поддержало 73%, играющий йухм на рояле - Президент страны и весь его е*аный цирк правительство - каких вам, ещё шуток не хватает(с).
 показати весь коментар
 
 
Откуда такие вычисления? Сидит пердит в луже с умным видом
 показати весь коментар
 
 
такие расчёты сделать не так сложно. сложно оценить их качество.
 показати весь коментар
 
 
вже й так всі задовбані суцільним коронавірусом, щоб іще й цього відомого вірусолога вислухувати
 показати весь коментар
 
 
После последних выборов в Украине снимается фильм: Человек - Невидимка.

В главных ролях:
Владимир Парасюк, Сэмэн Сэмэнчэнко, Мустафа Найэм, кружки детского творчества Нацкорпус и Нацжоны, Соболев и прочие, известные в прошлом актеры.
 показати весь коментар
 
 
Действительно, даже как-то скучновато стало без этих бениных статистов.
 показати весь коментар
 
 
Милованов несёт полную ху*ню. Пик заражения в Украине придётся на середину апреля, но если все попрутся на Пасху, Проводы и майские туда, куда переться не надо, то будет второй пик- похлеще первого.
 показати весь коментар
 
 
не будет пика в середине апреля. точнее, не будет главного пика.
 показати весь коментар
 
 
Я об этом и написал. Если вспышку удастся сдержать- будет локальный максимум, если нет- то ещё 2 горба как у верблюда минимум.
 показати весь коментар
 
 
А чем там ее сдерживают? Не карантином ли? Продовження карантину до 24 квітня збереже життя 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 433
 показати весь коментар
 
 
В деяких містах, а в Харкові, наприклад, якось вільніше люди себе почувають.
 показати весь коментар
 
Я не знаю, что там в Харькове. А вот Италия, например. Чем больше времени от начала эпидемии, тем точнее график. Но это, если не будет массовых перемещений заражённых лохов по стране.
Продовження карантину до 24 квітня збереже життя 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 2014
 показати весь коментар
 
Оце і чекаю, коли ж ти цифрами з Італії почнеш махати.
 показати весь коментар
 
А это то, что получается через месяц, если каждые три дня число заразившихся удваивается.
Продовження карантину до 24 квітня збереже життя 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 4954
 показати весь коментар
 
А когда там первый опять намечается, бо я уже не слежу.
 показати весь коментар
 
 
Звідки такі Ейнштейни вилазять?! Взяв так точно і порахував - 150! Про що він думав коли рахував до 150?!
 показати весь коментар
 
 
В Украине в связи с карантином из-за коронавируса ввели запрет на пребывание без масок во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Как передают Факты ICTV со ссылкой на адвоката Романа Шахматенко, общественное место - это часть здания или территории, к которым все граждане Украины имеют равный доступ.
"Начиная с подъезда, лифтов и заканчивая магазинами и аптеками, это все считается общественным местом. Сюда же относят улицу, все заведения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, парки, скверы, площадки", - пояснил он.
Таким образом, маску стоит носить везде за пределами своей квартиры, чтобы не нарваться на крупный штраф.
 показати весь коментар
 
 
Якщо японці прогнозують пік на червень, то що зараз в Італії, США, Іспанії?
 показати весь коментар
 
 
Милованов рассказал, как курил марихуану. - Отсюда откровения: Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов. /Референдум - это большевизм- Милованов.
 показати весь коментар
 
 
Милованов отметил: "По оценкам Киевской Школы Экономики продлении карантина до 24 апреля сохранит примерно 150 человек от смерти Источник: https://censor.net.ua/n3186424
-------------------------------------------------------------------------------------
150 людей врятує, а без планових операцій вб'є.
 показати весь коментар
 
 
******* что ли .... жрать что ? Воздух или святым духом питаться ? 6 лет работаю неофициально ,сейчас заработков мало к тому же транспорт перекрыт.отрыть АКМ и идти на большую дорогу ????
 показати весь коментар
 
 
За кого голосували у другому турі президентських виборів?
 показати весь коментар
 
 
В турборежиме за козла спереди и (уже) сзади.
Продовження карантину до 24 квітня збереже життя 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 3337
 показати весь коментар
 
 
Гнати це лайно,поки лиха народу ненакоїв.
 показати весь коментар
 
Я сьогодні теж годував дворового кота. Вони зараз без людей дуже голодні!
 показати весь коментар
 
 
вони й раніше людьми були умовно, якщо лишали котів в дворі жити
 показати весь коментар
 
То ж не викинуті коти, а дворові. Люди поховалися і не годують, як раніше.
 показати весь коментар
 
Коронавіруси, а їх більше 40, циркулюють постійно, вражаючи не тільки людей, а й різні види тварин; ми просто на них не звертаємо уваги (хоча хтось стикався, наприклад, з «кишечним грипом»). Коронавірус нікуди не зникне, адже він і не взявся нізвідки. Він існував дещо в іншій формі. Далі відбулась його зміна - еволюційний скачок.

Завжди слід пам'ятати, що ми живемо в світі вірусів, на "планеті вірусів", де циркуляція - поява і зникнення вірусів - це постійний процес. Тому будуть постійно з'являтися, зникати і знову з'являтися різноманітні нові-старі форми вірусів. Людство завжди жило, живе і буде жити в такому оточенні: ми всі сформовані в ньому. Головне - не панікувати. Я вважаю, що страхи з приводу епідемії перебільшені, а введення тотального карантину не зовсім адекватна реакція. Адже тоді такий же карантин потрібно вводити при кожному спалаху грипу або ГРЗ. Можна запитати: "Чи потрібно рубати руку, якщо її можна просто помити?" - Вірусолог Надія Жолобак.
 показати весь коментар
 
 
У минулому, в позаминулих роках, були ГРЗ, що не діагностували як коронавірус оскільки не було відповідних тест-систем. Але були повторні захворювання: перехворіли, і знову захворіли. Повернення інфекції - звичайне явище. У ситуації з COVID-19 головне - регулярно мити руки, не чіпати обличчя, очі, рот руками. Це звичайні вимоги, які виконуються усіма грамотними, культурними людьми незалежно від того є епідемія, чи її немає. Постійне носіння масок є невиправданим: їх потрібно надягати інфікованій, хворій людині, щоб не заразити оточуючих, або ж здоровій людині короткочасно в приміщенні, в місцях масового скупчення, якщо ви хочете частково зменшити контакт з дрібнодисперсними краплями, що знаходяться в повітрі і, можливо, містять частинки якого-небудь збудника. Якщо ж не знімати маску годинами, то така поведінка тільки збільшує ймовірність зараження.

https://www.unian.ua/health/country/10920833-virusolog-nadiya-zholobak-virus-ne-zacikavleniy-v-smerti-lyudini-yogo-zavdannya-ne-vbiti-a-maksimalno-dovgo-isnuvati-v-dovkilli.html?_ga=2.262074575.319042228.1585485407-1266613187.1575979143
 показати весь коментар
 
 
Если карантин в Украине продлится восемь месяцев, то коронавирус окажется самой маленькой нашей проблемой, о которой в боях за еду и выживание мало кто и вспомнит.
 показати весь коментар
 
 
А если карантин в Украине продлится девять месяцев, то после этих разных изоляций персонала в роддомах не хватит )))
 показати весь коментар
 
Вот и настигло горе лютое, горе беспощадное Миклована дебилковатого дупу рыхлую и разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогревавшуюся - отхватила родимая пендель булкодробительный, вытряхнули жесткосердно из кресела министерского на улицу слякотную, в ненастье весеннее, на 7 ветров промозглых, на дожди колючие. Возопил истошно Миклован дебилковатый - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеялись над ними вороны чёрные да сороки белобокие. Встретил в подворотне мрачной отставленный Дебил-Миклован предводителя изгнанного Гончарука Цапа Козлобородого с самокатом из жопы нелепо торчащим, заключили друг друга в объятия скорбные, заголосили плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору