 Продовження карантину до 24 квітня збереже життя 150 людям, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "За оцінками Київської Школи Економіки продовження карантину до 24 квітня врятує приблизно 150 осіб від смерті. Без карантину пік пандемії в Україні буде через 2-3 місяці - в червні або липні. З карантином (тільки) до 24 квітня пік пандемії відкладається ще на 2 тижні (але рятуємо 150 осіб). Оцінки про пік узгоджуються з оцінками вчених для Японії (початок середини літа), але відрізняються від оцінок для США (кінець квітня). Причина, ймовірно, полягає в тому, що в США зараження вірусом почалося раніше і вже сьогодні США є одним із центрів пандемії.

Що потрібно робити Україні? Жорсткість карантину має посилюватися і досягти максимуму саме під час піку. Для його згладжування. А зараз, на початку пандемії, навпаки, карантинні заходи мають бути відносно м'якими. Залежно від сценарію карантин може досягати від декількох до 8 місяців.

Оцінка базується на математичній моделі, розробленій школою, і даних, наданих НСЗУ. Модель дає змогу оцінити вплив на економіку різних сценаріїв карантину і запропонувати оптимальні дії для уряду".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Австралії вчені тестують дві вакцини від коронавірусу