 Продовження карантину до 24 квітня збереже життя 150 людям, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Милованов зазначив: "За оцінками Київської Школи Економіки продовження карантину до 24 квітня врятує приблизно 150 осіб від смерті. Без карантину пік пандемії в Україні буде через 2-3 місяці - в червні або липні. З карантином (тільки) до 24 квітня пік пандемії відкладається ще на 2 тижні (але рятуємо 150 осіб). Оцінки про пік узгоджуються з оцінками вчених для Японії (початок середини літа), але відрізняються від оцінок для США (кінець квітня). Причина, ймовірно, полягає в тому, що в США зараження вірусом почалося раніше і вже сьогодні США є одним із центрів пандемії.
Що потрібно робити Україні? Жорсткість карантину має посилюватися і досягти максимуму саме під час піку. Для його згладжування. А зараз, на початку пандемії, навпаки, карантинні заходи мають бути відносно м'якими. Залежно від сценарію карантин може досягати від декількох до 8 місяців.
Оцінка базується на математичній моделі, розробленій школою, і даних, наданих НСЗУ. Модель дає змогу оцінити вплив на економіку різних сценаріїв карантину і запропонувати оптимальні дії для уряду".
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Спочатку вивезти УСІ маски, а потім штрафувати на 17000 грн. за їх відсутність у перехожих.
На черзі !!!!
Вивезення зерна за кордон,а потім штраф за відсутність у вас вдома хліба.
Ви вже достатньо сдьєлалі вмьєстьє ?!
Чи ще мало ?
Но клоун которого поддержало 73%, играющий йухм на рояле - Президент страны и весь его е*аный цирк правительство - каких вам, ещё шуток не хватает(с).
В главных ролях:
Владимир Парасюк, Сэмэн Сэмэнчэнко, Мустафа Найэм, кружки детского творчества Нацкорпус и Нацжоны, Соболев и прочие, известные в прошлом актеры.
Как передают Факты ICTV со ссылкой на адвоката Романа Шахматенко, общественное место - это часть здания или территории, к которым все граждане Украины имеют равный доступ.
"Начиная с подъезда, лифтов и заканчивая магазинами и аптеками, это все считается общественным местом. Сюда же относят улицу, все заведения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, парки, скверы, площадки", - пояснил он.
Таким образом, маску стоит носить везде за пределами своей квартиры, чтобы не нарваться на крупный штраф.
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150 людей врятує, а без планових операцій вб'є.
Завжди слід пам'ятати, що ми живемо в світі вірусів, на "планеті вірусів", де циркуляція - поява і зникнення вірусів - це постійний процес. Тому будуть постійно з'являтися, зникати і знову з'являтися різноманітні нові-старі форми вірусів. Людство завжди жило, живе і буде жити в такому оточенні: ми всі сформовані в ньому. Головне - не панікувати. Я вважаю, що страхи з приводу епідемії перебільшені, а введення тотального карантину не зовсім адекватна реакція. Адже тоді такий же карантин потрібно вводити при кожному спалаху грипу або ГРЗ. Можна запитати: "Чи потрібно рубати руку, якщо її можна просто помити?" - Вірусолог Надія Жолобак.
https://www.unian.ua/health/country/10920833-virusolog-nadiya-zholobak-virus-ne-zacikavleniy-v-smerti-lyudini-yogo-zavdannya-ne-vbiti-a-maksimalno-dovgo-isnuvati-v-dovkilli.html?_ga=2.262074575.319042228.1585485407-1266613187.1575979143