 Найманці РФ застосували міномети біля Пісків, Павлополя й Авдіївки, всього від початку доби зафіксовано 8 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Всі обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зранку ворог застосував 82-мм міномет по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу селища Піски, а згодом випустив 6 мін 120-го калібру по захисниках Павлополя.

Позиції неподалік Авдіївки противник обстріляв двічі. З боку Спартака ворог випустив 4 міни калібру 82 мм, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Також ворог застосував станковий протитанковий гранатомет з напрямку окупованого Каштанового.

По обіді російські найманці двічі вели вогонь по околиці населеного пункту Піски – з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Оборонців Богданівки обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а захисників Старогнатівки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

На всі обстріли українські військовослужбовці давали жорстку відповідь з наявного озброєння, змушуючи окупантів припинити будь-які активні дії.

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Сьогодні, 2 квітня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація на ділянках розведення сил

На ділянці розведення №1-3 ситуація залишається стабільною. Режим ТИША дотримується.

Підсумки за минулу добу

1 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь із заборонених за Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Павлопіль, Новомихайлівка, Красногорівка, Миколаївка, Новомихайлівка, Піски, Мар’їнка, Новотошківське, Хутір Вільний, Новоолександрівка та Оріхове.

За даними розвідки, вчора військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували одного російського окупанта та щонайменше трьох поранили.

За минулу добу представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 6 крадіжок, 1 факт незаконного поводження із зброєю і боєприпасами та 9 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 58 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 14 осіб. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 27 осіб.