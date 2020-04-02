 Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу

Свою думку про те, що відбувається, Разумков висловив у коментарі Цензор.НЕТ.
"Правоохоронні органи повинні дати оцінку записам. Моя позиція - треба перевіряти всі факти. Не може бути поділу на своїх і чужих", - сказав він.
Разумков підкреслив, що перед законом усі рівні.
"Водночас я не розумію, чому в державі, де війна й епідемія, 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату. Мені здається, що в СБУ є інші цілі і завдання", - додав він.
"Упевнений, що розслідування має відбуватися в рамках закону і без будь-якого тиску", - підсумував голова парламенту.
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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Или такой вопрос даже не стоит?
Украинцы сидят на карантине, им некогда бороться за своё, они борются с вирусом.
Пока боролись на Востоке Украины, власть прехватывали евреи, теперь евреи не могут поделить Украинские активы с армянами...
Пока УКРАИНЦЫ по своей сути не станут ЭКСПАНСИОНИСТАМИ, они будут вечно обманутыми, униженными на вторых, третьих ролях.
Хм...
Трудный вопрос, но думаю, как минимум на одного больше, чем нужно таджиков, что бы вкрутить одну лампочку.
Так само пресують ніби вбивць Шеремета.
2.Охоронець координатора
3.Водій
4.Кур'єр
5.Охоронець кур'єра
6. Запасний кур'єр
Все сходиться,навіть по-скромному.
Вор и бандит, которого поймали за руку, хватает жертву и с мусорами тащит его в тюрьму!
Зебилы, вы моральные уроды со своими служками - ни чести, ни совести, ни мозгов...
Только такие как вы уб...людки, могут оправдывать делишки этих тварей.