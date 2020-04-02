EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  13809  84
Все про:СБУ (5457) Разумков Дмитро (444) Лерос Гео (63) Єрмак Денис (28)

 Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував скандал із записами, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює питання призначення людей на різні державні посади.

Свою думку про те, що відбувається, Разумков висловив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Правоохоронні органи повинні дати оцінку записам. Моя позиція - треба перевіряти всі факти. Не може бути поділу на своїх і чужих", - сказав він.

Разумков підкреслив, що перед законом усі рівні.

"Водночас я не розумію, чому в державі, де війна й епідемія, 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату. Мені здається, що в СБУ є інші цілі і завдання", - додав він.

Читайте також: Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього

"Упевнений, що розслідування має відбуватися в рамках закону і без будь-якого тиску", - підсумував голова парламенту.

.Читайте також: Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186418
 
   
 Топ коментарі
 
А почему не нашлось даже одного сотрудника СБУ что бы вручить повестку Ермаку?
Или такой вопрос даже не стоит?
 показати весь коментар
 
а разумков умнеть начинает Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату, - Разумков о повестке Леросу - Цензор.НЕТ 9700.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А почему не нашлось даже одного сотрудника СБУ что бы вручить повестку Ермаку?
Или такой вопрос даже не стоит?
 показати весь коментар
 
 
Денис уже сидит перед следаком....6 часов допроса!! Так что не неси пургу!!
 показати весь коментар
 
Шкандаль у домі слуг одного народу. Не забувайте, що там де пройде Лерос слугам того народу нема чого робити🐸
 показати весь коментар
 
 
Якщо задає подібні питання Разумков - це вже бунт на лайнері з пілотом НЕлохом
 показати весь коментар
 
 
Это намёк на то, что кое-кто является "шестёркой" Ермака и Ху*ла. Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату, - Разумков о повестке Леросу - Цензор.НЕТ 8637
 показати весь коментар
 
 
Він сам не очікував що тут стільки лохів.
 показати весь коментар
 
 
Що робить Зеленьский між відосиками та появою в ВР - чому він так гнусаво говорить ? Й чому хоча б гнусаво не запише відосик про стидобище з Єрамками - доречі , як там справу Оману Баканов уже таво? розслідував?
 показати весь коментар
 
 
Зарплату отрабатывать надо вот и ходят
 показати весь коментар
 
 
Он ситуацию знает изнутри, посему готовит пути отхода, чтоб если что ...он белий и пушистий.
 показати весь коментар
 
 
не,похоже раньше...слуги для него были всего лишь трамплином в большую политику.и теперь он от них дистанцируется Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 1363
 показати весь коментар
 
 
Как нынче модно говорить - ловит хайп.
 показати весь коментар
 
СБУ у нас герои бабла и обнала -- то проституток ловят то повестки вручают . им по ходу делать нехрен Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату, - Разумков о повестке Леросу - Цензор.НЕТ 8225
 показати весь коментар
 
 
А делать им некуй, вот и шарятся толпой.. Вы , Разумков, не понимаете.. обратите внимание как слесаря рремонтируют, к примеру колодец канализации, один ремонтирует, а 5 человек стоят смотрят, руководят!
 показати весь коментар
 
 
Вы не знаете правил техн.безопасности при проведении особо опасных работ, к которым относятся работы в канализацийных колодцах.
 показати весь коментар
 
 
та да)))) нужно 10 человек что бы стояло, как в том анекдоте " слесарь ремонтируя канализацию, ныряет в говно с головой , иногда выныривает и просит ученика подать ключ, а потом ему говорит "учись студент, а то всю жизнь ключи подавать будешь" Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 9441
 показати весь коментар
 
 
Ермак все большще и больше превращается в гирю или рельсу на ногах Зеленского.. Россия Путин на самоизоляции ага поверим... как только вирус попадет в окупы "бурятов трактористов2 ОРЛДО елси уже не попал и пойдет повальная смерть... то..ну сами понмиаете какая республика какая Россия... и возникает вопрос а зачем ермак и тут припомнят все И Оман и Патрушева и Минск и договорняки и типа убитый брат ставший живым.. и пошло и поехали.... а там и к Трампу привязка в связи со сканадалом...
 показати весь коментар
 
 
вот щас ты заглянул в будущее... ослиное будущее и будущее его погонщика ирмака
 показати весь коментар
 
 
Відповідь проста--при владі лох.неуч і ворог України.
 показати весь коментар
 
 
ЕВРЕЙСКАЯ этническая группировка во главе с Коломойским, сцепилась с АРМЯНСКОЙ этнической группировкой во главе с Аваковым, за УКРАИНСКИЕ АКТИВЫ.
Украинцы сидят на карантине, им некогда бороться за своё, они борются с вирусом.
Пока боролись на Востоке Украины, власть прехватывали евреи, теперь евреи не могут поделить Украинские активы с армянами...
Пока УКРАИНЦЫ по своей сути не станут ЭКСПАНСИОНИСТАМИ, они будут вечно обманутыми, униженными на вторых, третьих ролях.
 показати весь коментар
 
 
Ну на шо воно нам тэ конспирагические теории? Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 6330
 показати весь коментар
 
А це тому що вони звикли шоблою нападати. Як гопніки. І давно забули про своє призначення.
 показати весь коментар
 
 
Сколько надо сотрудников СБУ, что бы вручить одну повестку?
Хм...
Трудный вопрос, но думаю, как минимум на одного больше, чем нужно таджиков, что бы вкрутить одну лампочку.

 показати весь коментар
 
 
Рыбоглазый недоумевает, его терзают сомнения.
 показати весь коментар
 
 
Ермаки подлежат аресту как шпионы Путина.
 показати весь коментар
 
 
А я вообще не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ пришли к Леросу, а не по 3 к каждому из братанов Ермаков.
 показати весь коментар
 
 
один вміє ходити , другий вміє читати, один глухий., один знає букви, один має посвідчення, один ківала і таких НЕОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ
 показати весь коментар
 
 
Бо хтось їм наказав, тому і приходять.
Так само пресують ніби вбивць Шеремета.
 показати весь коментар
 
 
А тебе не турбує, що СБУ приходить до викривачів, а не приходить до здирників і зе-през кришує корупціонерів ?
 показати весь коментар
 
 
Между Разумковым и Ермаками/Зеленскими в последнее время возникает все больше недопониманий. Еще немного "турборежима" и малорос Зеленский также исключит Разумкова из своих друзей на Фейсбуке как до этого сделал с Данилюком и Гончаруком Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 1060
 показати весь коментар
 
а к Корбану на 4 броневиках приезжали показуха на теле картинку
 показати весь коментар
 
 
Мабуть Разумкова теж Ермак набирав на працю.Бачиш як він не розуміє нічого. Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 9882
 показати весь коментар
 
 
А шо такое "набирати на працю? Это по-какому? Это ватан ты через гугЭЛ транслЭЙтор пишеш?
 показати весь коментар
 
Здай корупціонера та отримай 10 років
 показати весь коментар
 
 
а что лучше что бы потом 500 альфовцев за ним бегали ,как за маленьким евреем ? Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 8949
 показати весь коментар
 
 
А скільки "сотрудніков СБУ" буде вручати повістки Єрмакам? Дайте вгадаю...Жодного!
 показати весь коментар
 
 
дело брата Єрмака - тест на политвшивость Зеленского
 показати весь коментар
 
 
Чувствую новый Майдан после которого чиновников в стране останется очень мало, и то, если успеют спрятаться далеко в горах!
 показати весь коментар
 
Бюджет України дозволяє тільки 6 співробітникам носити повістки.
 показати весь коментар
 
 
Ещё понятно было бы ,если повестка весила пуд, по очереди несли её..... а так?
 показати весь коментар
 
А це тому, що вони вже всіх корупціонерів, зрадників, шпигунів, ворогів держави пересаджали і через те що в них штат роздутий немає чим зайнятися.
 показати весь коментар
 
 
Это была опергруппа, ехала накрывать порностудию, по-дороге завезли повестку.
 показати весь коментар
 
 
Верно, попутно по дороге в интимный салон за могорич от следователя.
 показати весь коментар
 
походу, зебильным СБУшникам нашептали, что Бакланову срочно нужно шесть заместителей..)
 показати весь коментар
 
Раз пришла толпа на одного, значит пришла команда сверху, паяц или ермак, тем более, что паяц набрал в рот гов.а, и уже три дня молчит, либо ермак нейтрализовал паяца.
 показати весь коментар
 
 
То такі потрошенівські професіонали, їм щоб затримати одну проститутку треба загін спецпризначення, як приклад останній випадок з Харківськими борделями, тому не дивно, що есбушники перші втекли від проросійських терористів.
 показати весь коментар
 
нужно применять гражданское задержание))) собираться массово ...идти и задерживать Ермаков и передавать их в НАБУ))
 показати весь коментар
 
"Не может быть разделения на своих и чужих". Это сказано для ушей народа. А шесть на одного - ноу-хау Ивана Баканова.
 показати весь коментар
 
1.Координатор групи доставки повісток
2.Охоронець координатора
3.Водій
4.Кур'єр
5.Охоронець кур'єра
6. Запасний кур'єр
Все сходиться,навіть по-скромному.
Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 2122
 показати весь коментар
 
 
Баканов идет по беспределу уже горит заказ взять чорта от президента страны зе
 показати весь коментар
 
 
А вот я понимаю почему ,дело в том что СБУ в Украине никогда не выполняла тех функций которые она была обязана выполнять ,они должны защищать УКРАИНУ а они защищают ВЛАСТЬ которая эту Украину обычно гробила ,в СБУ очень мало людей чести для которых УКРАИНА дороже собственной жизни а в идеале там такими должны быть ВСЕ .
 показати весь коментар
 
Это просто сюр!
Вор и бандит, которого поймали за руку, хватает жертву и с мусорами тащит его в тюрьму!
Зебилы, вы моральные уроды со своими служками - ни чести, ни совести, ни мозгов...
Только такие как вы уб...людки, могут оправдывать делишки этих тварей.
 показати весь коментар
 
Зеленскому не просто будет отстранить Ермака, он же сопровождал его в Оман, поэтому как только он заставит уйти в отставку Ермака, тут же всплывет компромат на Зе по Оману.
 показати весь коментар
 
 
6 робітників це норма,- дивує одна з статей провадження,- за розголошення державної таємниці
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору