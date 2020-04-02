 Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу

Свою думку про те, що відбувається, Разумков висловив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Правоохоронні органи повинні дати оцінку записам. Моя позиція - треба перевіряти всі факти. Не може бути поділу на своїх і чужих", - сказав він.

Разумков підкреслив, що перед законом усі рівні.

"Водночас я не розумію, чому в державі, де війна й епідемія, 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату. Мені здається, що в СБУ є інші цілі і завдання", - додав він.

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"Упевнений, що розслідування має відбуватися в рамках закону і без будь-якого тиску", - підсумував голова парламенту.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".