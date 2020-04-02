 Шмигаль сподівається, що Україна найближчим часом отримає перший транш від МВФ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами онлайн-зустрічі прем'єра з Радою директорів, керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Денис Шмигаль повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку", - сказано в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що уряд співпрацює з бізнесом і розуміє, що потрібно для його підтримки, зокрема, йдеться про кредитні програми і зменшення податкового навантаження.
"Серед інших питань, над якими зараз ведеться робота - питання розширення програми кредитування "5-7-9", - наголошується в повідомленні.
Також наголошується, що уряд працює над програмою створення швидких робочих місць у різних галузях.
"Прем'єр-міністр подякував представникам бізнесу за допомогу в цей складний для країни час в умовах глобальної пандемії і висловив надію на подальшу плідну співпрацю", - повідомляє пресслужба.
Хорошо набарыжили зеленые.
https://www.economics-prorok.com/2020/04/%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d1%8b.html#more-99696
Мой сосед-алкаш надеется что я ему дам денег на бухло.
Или, может, разблокировали подписание земельного закона?