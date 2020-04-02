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 Економіка
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Все про:Світовий банк (93) МВФ (736) Денис Шмигаль (185)

 Шмигаль сподівається, що Україна найближчим часом отримає перший транш від МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від Міжнародного Валютного Фонду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами онлайн-зустрічі прем'єра з Радою директорів, керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Денис Шмигаль повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку", - сказано в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що уряд співпрацює з бізнесом і розуміє, що потрібно для його підтримки, зокрема, йдеться про кредитні програми і зменшення податкового навантаження.

"Серед інших питань, над якими зараз ведеться робота - питання розширення програми кредитування "5-7-9", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що уряд працює над програмою створення швидких робочих місць у різних галузях.

"Прем'єр-міністр подякував представникам бізнесу за допомогу в цей складний для країни час в умовах глобальної пандемії і висловив надію на подальшу плідну співпрацю", - повідомляє пресслужба.

Читайте також: Після законів про банки і землі Україна отримала позитивний зворотний зв'язок від МВФ і послів G7, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186413
 
   
 Топ коментарі
 
Пока во втором чтении антиколомойский закон не примете- фигвам будет, а не транш.
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Для того тре друге читання проголосувати, протибєнінага закону...
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А що, даремно жопу підставив? Це ж на його голову шишки полетять. Бубочка залишиться зі своїми 40 відсотками. 😁
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Дадут денег, их подеребанят. ЕС идиоты, хотя отдавать придется же не свинорылым а народу.
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Пока во втором чтении антиколомойский закон не примете- фигвам будет, а не транш.
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Да, сейчас в Раде будет битва на мясорубках не на жизнь, а на смерть.
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У цієї шобли незабутні буде лише одне, прощальне шоу. Всі попередні забуваються через те, що кожне наступне - яскравіше і офігенніше за попереднє. 😊
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А помните еще недавно то время, когда целый месяц обсуждали ненастную квартиру "антикуррупционера" Лещенко? А сейчас не успеваешь дыхания перевести от такого потока зеленых фекалий.
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😁 Ато! Вони мене нерозчарували. Хіба що на самому початку, коли взяли всю владу. Тоді трохи духом підпав. Але потім подумав, що клоуни довго державотворувв грати не зможуть. Все-таки народжений смішити керувати не зможе. 😊 І вони не рлзчарували.
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Для того тре друге читання проголосувати, протибєнінага закону...
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Ну, конечно, если как Шмыгаль и кампания красть из бюджета по 5 миллиардов ежемесячно только от НДС, то только МВФ нам поможет...Богатую страну Украина делают банкротом и должником.А там и земельку украинскую продадим. На украиденные у нас деньги шмыгали ее скупят.
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Доходы государственного бюджета Украины за первый квартал 2020 г. составили 194578,3 млн. гривен, что составляет 71,04% от запланированного в бюджете на этот период. За первый квартал недополучено в бюджет 79316,8 млн. гривен.

Хорошо набарыжили зеленые.
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А нам зачем эта инфа,какой то хмырь на что то там надееццца
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Ну как спецслужбы новые машины себе купят,разве вам не радостно за других?
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весь транш уйдёт на залог, под выпуска брата единокровного.
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Шмыгаль рассчитывает загнать каждого жителя Украины, простого жителя, в еще большие долги... отличный план!
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Шмигаль на транш надіється, але думаю не "плошає" вже. 😏
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Шмыгаль и Верланов крышуют масштабные схемы разворовывания казны - заявление Уманского. Об этом только что сообщил в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

https://www.economics-prorok.com/2020/04/%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d1%8b.html#more-99696
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Я в очах західноєвропейських масонів побачив, що дадуть.
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Хорошо быть министром на Украине, на все беды одно решение - просто взять в долг, а там пусть другие отдают
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Не вопрос. Всего-то надо скинуться всей стране по 1000 баксов и развязаться с МВФ и прочими заемщиками. Шмигаль сподівається, що Україна найближчим часом отримає перший транш від МВФ - Цензор.НЕТ 2684
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Надейся. И так всем и рассказывай - дали позитивный сигнал.
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Я надеюсь получить вовремя свою ЗАРАБОТАННУЮ плату.
Мой сосед-алкаш надеется что я ему дам денег на бухло.
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а стаб. фонд то уже есть?..куда перечислять этот кредит, если и дадут этих несчастных 4 млрд...
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А что, банковский закон уже принят в целом без правок Коломойского?
Или, может, разблокировали подписание земельного закона?
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Шмыгаль надеется, что Украина в ближайшее время получит первый транш от МВФ для Рината Леонидовича. Бене ничего не дадим.Может быть
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Шмигаль, а зачем тебе транш, чтоб ты **** с братьями Ермака присвоил себе эти деньги. Разберись сначала с возмещением НДС в налоговой службе, в таможне наведи порядок, таким как ты для разворовывание бабла навряд ли дадут бабки
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Пока тот транш придет, эмиссия денег быстрее подойдёт. Надо ж будет обесцененых денег выплатить обещанные 1000 грн. и индексацию пенсий. Да количество выплат пособий по безработице увеличиться.
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Такое впечатление, что Шмыгаль что-то не то съел. Пусть позвонит Уманскому и тот ему подскажет, где можно по 5 млрд ежемесячно брать не протягивая нищенскую руку
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Надо принимать в целом закон о банках,потом о новом транше от мвф надеяться.
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