 Шмигаль сподівається, що Україна найближчим часом отримає перший транш від МВФ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами онлайн-зустрічі прем'єра з Радою директорів, керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Денис Шмигаль повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку", - сказано в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що уряд співпрацює з бізнесом і розуміє, що потрібно для його підтримки, зокрема, йдеться про кредитні програми і зменшення податкового навантаження.

"Серед інших питань, над якими зараз ведеться робота - питання розширення програми кредитування "5-7-9", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що уряд працює над програмою створення швидких робочих місць у різних галузях.

"Прем'єр-міністр подякував представникам бізнесу за допомогу в цей складний для країни час в умовах глобальної пандемії і висловив надію на подальшу плідну співпрацю", - повідомляє пресслужба.

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