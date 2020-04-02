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 Суспільство
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 У великих промислових містах України зменшилася кількість шкідливих викидів, - Мінекоенерго

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України за підсумками аналізу тенденцій стану атмосферного повітря констатує зниження викидів забруднюючих речовин у деяких великих промислових містах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, у Кременчуці, Дніпрі, Кривому Розі та Харкові знизилися середні концентрації діоксиду азоту. При цьому в двох останніх містах відзначається також зниження завислих речовин і формальдегіду, хоча в Кривому Розі ці показники все ж перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК).

Моніторинг викидів в атмосферу в Києві продемонстрував слабку тенденцію до зниження показників щодо формальдегіду і діоксиду сірки, а також до збільшення концентрацій діоксиду азоту. Перевищення ГДК становить: 1,7 щодо формальдегіду, 2 - щодо діоксиду сірки, від 2 до 3,5 - щодо діоксиду азоту.

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Водночас у міністерстві зазначили, що результати аналізу поки не дають підстав говорити про загальну для всіх міст України тенденцію.

Основними джерелами викидів залишаються промисловість і автомобільний транспорт.

Коментуючи рівень забруднень у період карантинних заходів, у міністерстві уточнили: на тлі заборони на використання громадського транспорту зріс попит на приватний, що, відповідно, вплинуло на рівень викидів. Загрозою також продовжує залишатися спалювання сміття, сухої трави і листя, оскільки кількість випадків такої несанкціонованої утилізації під час карантину не знизилася.

Водночас у Мінекоенерго зазначили, що зниження рівня викидів може спостерігатися в містах, де на тлі коронавірусу була обмежена діяльність промислових підприємств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186408
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль что поле карантина опять все загадят!
Вот бы сейчас всерьез заняться экологией - был бы Рай! В крупных промышленных городах Украины уменьшилось количество вредных выбросов, - Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 5739
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Але викид метану з пуканів обдурених зебілів псує екологію у більших розмірах.🐸
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Треба виписати премію по 300 тис грн кожному слузі народа за рахунок тієї тисячі грн, які обіцяли пенсіонерам.
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Жаль что поле карантина опять все загадят!
Вот бы сейчас всерьез заняться экологией - был бы Рай!
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ну да... кто бы в рай отправился кто бы в другое место...
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Рай буде на Землі без жодної людини як в пост апокаліптичному кіно
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юзик в кр.рогу занялся, арселор митал по итогам года заработал на 2 лярда меньше предыдущего...
и с табачными фабриками тоже есть результат - меньше лярдов в казну и чище легкие
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Але викид метану з пуканів обдурених зебілів псує екологію у більших розмірах.🐸
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Перемога перможная. Даже на мыздобульство тянет.
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Треба виписати премію по 300 тис грн кожному слузі народа за рахунок тієї тисячі грн, які обіцяли пенсіонерам.
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підтверджую
у Дніпрі, порівняно з радянськими часами, можна сказати, що їх зовсім немає
але ж це пов'язано із закриттям підприємств, так шо пишатися немає чим
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Це харашо...Ми впевнено ідемо до часу,коли ці врєдні виброси не буде кому вибрасивать...
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ещё радикальней: просто не будет скандалистов, которым они вредят
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Уних пуйло седне обратилось к нацийи. оно счастлив, щто ботоксній еще не откинулся иначе бунті и хаос с мародерами В крупных промышленных городах Украины уменьшилось количество вредных выбросов, - Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 729 В крупных промышленных городах Украины уменьшилось количество вредных выбросов, - Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 2721
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Меньше автомобилей на дорогах!
Заводы как дымили, так и дымят.
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