 У великих промислових містах України зменшилася кількість шкідливих викидів, - Мінекоенерго

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.
Так, у Кременчуці, Дніпрі, Кривому Розі та Харкові знизилися середні концентрації діоксиду азоту. При цьому в двох останніх містах відзначається також зниження завислих речовин і формальдегіду, хоча в Кривому Розі ці показники все ж перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК).
Моніторинг викидів в атмосферу в Києві продемонстрував слабку тенденцію до зниження показників щодо формальдегіду і діоксиду сірки, а також до збільшення концентрацій діоксиду азоту. Перевищення ГДК становить: 1,7 щодо формальдегіду, 2 - щодо діоксиду сірки, від 2 до 3,5 - щодо діоксиду азоту.
Водночас у міністерстві зазначили, що результати аналізу поки не дають підстав говорити про загальну для всіх міст України тенденцію.
Основними джерелами викидів залишаються промисловість і автомобільний транспорт.
Коментуючи рівень забруднень у період карантинних заходів, у міністерстві уточнили: на тлі заборони на використання громадського транспорту зріс попит на приватний, що, відповідно, вплинуло на рівень викидів. Загрозою також продовжує залишатися спалювання сміття, сухої трави і листя, оскільки кількість випадків такої несанкціонованої утилізації під час карантину не знизилася.
Водночас у Мінекоенерго зазначили, що зниження рівня викидів може спостерігатися в містах, де на тлі коронавірусу була обмежена діяльність промислових підприємств.
Вот бы сейчас всерьез заняться экологией - был бы Рай!
и с табачными фабриками тоже есть результат - меньше лярдов в казну и чище легкие
у Дніпрі, порівняно з радянськими часами, можна сказати, що їх зовсім немає
але ж це пов'язано із закриттям підприємств, так шо пишатися немає чим
Заводы как дымили, так и дымят.