 У великих промислових містах України зменшилася кількість шкідливих викидів, - Мінекоенерго

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, у Кременчуці, Дніпрі, Кривому Розі та Харкові знизилися середні концентрації діоксиду азоту. При цьому в двох останніх містах відзначається також зниження завислих речовин і формальдегіду, хоча в Кривому Розі ці показники все ж перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК).

Моніторинг викидів в атмосферу в Києві продемонстрував слабку тенденцію до зниження показників щодо формальдегіду і діоксиду сірки, а також до збільшення концентрацій діоксиду азоту. Перевищення ГДК становить: 1,7 щодо формальдегіду, 2 - щодо діоксиду сірки, від 2 до 3,5 - щодо діоксиду азоту.

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Водночас у міністерстві зазначили, що результати аналізу поки не дають підстав говорити про загальну для всіх міст України тенденцію.

Основними джерелами викидів залишаються промисловість і автомобільний транспорт.

Коментуючи рівень забруднень у період карантинних заходів, у міністерстві уточнили: на тлі заборони на використання громадського транспорту зріс попит на приватний, що, відповідно, вплинуло на рівень викидів. Загрозою також продовжує залишатися спалювання сміття, сухої трави і листя, оскільки кількість випадків такої несанкціонованої утилізації під час карантину не знизилася.

Водночас у Мінекоенерго зазначили, що зниження рівня викидів може спостерігатися в містах, де на тлі коронавірусу була обмежена діяльність промислових підприємств.