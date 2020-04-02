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 В Австралії вчені тестують дві вакцини від коронавірусу

В Австралії вчені почали лабораторні випробування двох потенційних вакцин від коронавірусу. Перші результати очікуються до червня.

Про це пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Вакцини, створені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Національне наукове агентство Австралії оцінить, чи працюють вакцини і чи будуть вони безпечні для людини", - сказано в повідомленні.

Зразки вакцини тестують на тхорах. За словами вчених, перші результати випробувань на тваринах очікуються до червня.

Всього в світі зараз розробляється як мінімум 20 вакцин від коронавірусу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186404
 
   
 Топ коментарі
 
Давайте, родимые, давайте. Мочите ублюдка! В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 5838
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австралийцам доверяю... здоровая нация, счастливая страна, оптимисты...
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и когда в последний раз это было? В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 8878
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Давайте, родимые, давайте. Мочите ублюдка! В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 5838
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Табличка австралійських вилупків. Якого з них мочити?
(другий згори найбільш цеглогенеруючий на вигляд, бо розміром як цуценя... але він не найстрашніший... redback та funnel web - менші за розміром, але жабунька може цицьки дати, якщо таке вкусить...)

В Австралії вчені тестують дві вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8519
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А чого то ті учониє в Австралію погнали?..Завжди тєстіровали на нас,це ж ми любим,щоб на нас експертіровали...
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на мавпах, собаках і морських свинках завжди тестували. хто з цього є "на нас"?
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тестируют на хорьках, или на геномодифицированных мышах, которые дороже
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я не люблю...очень не люблю...могу даже по иплету перекосить...
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Хорькам надо ставить памятники, именно на них тестируют все вакцины от коронавирусов и гриппа.
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Якщо після цієї епідемії не будуть змінені правила для вводу в дію нових ліків, то людство нічому не навчилося. А якщо не будуть знайдена управа на фармацевтичну мафію, то й коронавірус дарма старався..
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Треба вводити правила харчування в азії. Заборонити їсти все що живе і рухається. Толку від вакцин, якщо вони знов щось "смачного" потім з'їдять і створять нову чуму
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А що з цього приводу говорить Дідовик та австралієць?
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австралийцам доверяю... здоровая нация, счастливая страна, оптимисты...
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Послухай Томмі Емануеля - австралійського гитариста https://m.youtube.com/watch?v=O3q628fIqMc
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Воно тобі треба так матюкатися арабською🤢
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Лещ му, хабиб... хейза му "зуб", ана такчи "****")))
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Я арабську не знаю. А щоби пуп той вилисів, як від маку ступа…
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Так. Але все одно... рота я кохав туди їхати:

В Австралії вчені тестують дві вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8497
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Вакцину нужно тестировать на ЗЕдебилах. Их не жалко.
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Тестирование только началось, значит, при хорошем раскладе, уже через год или чуть больше, будет действующая вакцина.
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немного огорчу тебя - наличие вакцины не гарантия, скажем вакцина от гриппа защищает лишь в 2/3 случаев (оф. данные исследований), но в отличие от гриппа, этот вирус мутирует очень медленно, так что степень защиты должна быть больше.
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Одна из которых успешно излечивает другую. И наоборот.
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