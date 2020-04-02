 В Австралії вчені тестують дві вакцини від коронавірусу

Про це пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Вакцини, створені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Національне наукове агентство Австралії оцінить, чи працюють вакцини і чи будуть вони безпечні для людини", - сказано в повідомленні.

Зразки вакцини тестують на тхорах. За словами вчених, перші результати випробувань на тваринах очікуються до червня.

Всього в світі зараз розробляється як мінімум 20 вакцин від коронавірусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери п'яти держав закликали створити глобальний альянс проти коронавірусу