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 Політика України
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Все про:Єрмак Андрій (211) Єрмак Денис (28)

 Єрмак: Кожен, хто замішаний у корупції, повинен відповідати згідно із законом, це поширюється і на мого брата

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслює, що в Україні будь-яка людина, незалежно від її статусу і родинних зв'язків, має відповідати відповідно до закону за можливі корупційні чи інші подібні діяння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Президент і його команда йшли на вибори з позицією та принципами, які залишаються незмінними в тій частині, що будь-яка людина, яка переступила закон, замішана в корупції чи якихось інших юридично некоректних діяннях, має відповідати за всією суворістю закону. Незалежно від того, чиїм родичем він є. І це поширюється, зокрема, і на мого брата, і на будь-якого родича будь-якого іншого чиновника чи державного діяча", - зазначив Єрмак.

Він нагадав, що після появи інформації про відеозаписи за участю його брата Дениса, він відразу ж звернувся з відповідними заявами до Служби безпеки України та у Державне бюро розслідувань.

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"Причому ці заяви лише за фактом оприлюднених записів. Вони не спрямовані проти когось. Тому що я категорично зацікавлений, щоб було проведено абсолютно об'єктивне, детальне розслідування всіх фактів. Щодо змісту плівок. Хто їх зробив, на чиє замовлення, в рамках якого кримінального провадження, хто давав санкції на це, чи були вони засекречені, яким чином вони опинилися у приватних осіб? І я, і суспільство, не сумніваюся, хочемо отримати чіткі відповіді на ці питання", - заявив Єрмак.

Коментуючи викладену його братом власну позицію в соціальних мережах, Андрій Єрмак зазначив, що було б дивно, якби доросла самостійна людина не прокоментувала те, що останніми днями пишуть про нього і про його родину.

"Крім того, наскільки я знаю, брат вже кілька разів був допитаний і в СБУ, і в ДБР. Активні слідчі дії тривають. Необхідно, щоб слідство дало відповіді на всі запитання. Єдине, хочу спеціально звернутися до слідчих органів із закликом зробити все це відкрито, об'єктивно, максимально комунікувати з суспільством, не робити з цього якісь шоу і не давати ґрунт для домислів та інсинуацій навколо цього", - підкреслив він.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186402
 
 
 Топ коментарі
 
Вони тупо знущаються над нами...
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Боже, какая мразь! Он и через Украину, и через родного брата переступил. Не даром у него в друзьях такие, как Портнов....
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Хоча 73% цього навіть не помічають...
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Там главный коррупционер точно не брат.
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не не парьтесь вы этими Ярмаками, пробьются они, Лерос этот за все ответит, кгб уже и пидозру принесло на дом даже...
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да, да это расспространяется на каждого дЕрмака
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Во как подгорает！СБУ,САП,ГБР ручные,а народ то-НЕТ！Приходится,оправдыватьсч,даже зная,что никто не поверит,крутится,как вошь на гребешке.Самому противно,а куда денешся,жить-то хочется,дажэ зная,что и сам и братец подонки последние.За кого он вообще он принимает Украинцев,за амеб бездумных？Он думает,что он безсмертный？Бегите твари и Шмыгалей всяких с собой прихватите,потому,как за стенами КМ и ВР вам никто не верит и не забудет.
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Ермак наверное народ Украины за идиотов держит. Нам глубоко до одного места: кто, как, и где снимал. Главное, что есть разоблачение в корупции, и нужно раследовать именно его, а не того кто предоставил улики!
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Автор видео про Ермака фигурирует в уголовном деле - Bihus.Info

ПАДЛЮКА ПАДЛЮКУ ЗА ПЛЕЧЕ В ПРІРВУ ВОЛОЧЕ


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Исав, ты предал брата своего!
раздел «Невиим» («Пророки») Танаха (Библии)

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В конце концов установлят, что оба брата невиноваты, так как вместо Дениса Ермака говорил его внутренний голос.
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А где деклорация за 2019 законник Ермак
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Цікаво, який результат дасть слідство стосовно людей президента, де в президента є: 1 Ручні прокурори, ручний суд, ручні слідчі, ручні аваковці???
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А с чего он утверждает,что народ хочет знать:откуда плёнки,кто делал записи,кто санкционировап? Мне,как пересичному,по-барабану всё это! Жулик ты ермак и коррупционер,который должен сидеть в тюрьме с полной конфискацией!Там Лерос новую телегу на тебя и твоё шобло накатал.Ждём-с продолжения.
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В списке штатных(на зарплате)советников главы ОП Ермака обнаружен Ростислав Карандеев,уволенный 26 февраля 2020 года с поста замминистра культуры за премию в 497 709 грн
Всего за время его работы зам.мин.культ.
продюссерские фирмы Ермака получили 102,2 млн грн госфинансирования.
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Вот это перднул на третий день!!! Доооолго Ермак буквы искал и слова подбирал!
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Картина будет такая
сольют брателу ермака притихнет и его отмажут , задача увести скандал от президента страны зе.
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Президент зе не виноват , это сам брателло Ермака за хабари строил мазанку для него.
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Так твой брат сам сказал, что он не коррупционер, потому что "не посадова особа" и заржал... Ермаки - дураки
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Брат -1 сдал брата-2 и превратился в Павлика Морозова задним умом и задним числом
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коли вже Справжня Хунта збере цей непотріб на стадіоні на політінформацію?
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Ермак рассказывай про ОМАН пока еще не рано и не зажмурился.
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Там Фсб рф наверно твои дни на счетчик поставила...как только США проявит активность к вам...
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Он заявил, он сказал, он показал, он самый "честный".
Но люди из СБУ пришли не к брату ермака, а к тому кто обличает братьев в коррупции.
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бубочка, будь мужиком подавай в отставку.)))
нормальные мужики так поступают. ну а геи........... )))))
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риторика уже поменялась. щас записывальщики ушлые, дают поциенту завраться, а потом выкладывают вторую часть записей
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Шото мне кажется шо за всю эту корупционную историю посадят именно Лероса .
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ДА ТИ ШО?? ОЦЕ ТАК ЛЮДИНА! СКАЗАВ, ЯК ВІДРІЗАВ!! ХВОРИЙ....НА ВІРУС БРЕХНІ ТА ХАБАРНИЦТВА...
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Причём здесь брат? Этаже порах шакаладный фсё ни уймёцца?
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Допустим, брат жульничал. Допустим. Но людей, заплативших деньги, назначали на должности? Если назначали, то то кто-то это делал.
А поскольку назначить на должность без подписи президента не получится... То на что это ермак намекает?
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