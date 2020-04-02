 Єрмак: Кожен, хто замішаний у корупції, повинен відповідати згідно із законом, це поширюється і на мого брата

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Президент і його команда йшли на вибори з позицією та принципами, які залишаються незмінними в тій частині, що будь-яка людина, яка переступила закон, замішана в корупції чи якихось інших юридично некоректних діяннях, має відповідати за всією суворістю закону. Незалежно від того, чиїм родичем він є. І це поширюється, зокрема, і на мого брата, і на будь-якого родича будь-якого іншого чиновника чи державного діяча", - зазначив Єрмак.

Він нагадав, що після появи інформації про відеозаписи за участю його брата Дениса, він відразу ж звернувся з відповідними заявами до Служби безпеки України та у Державне бюро розслідувань.

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"Причому ці заяви лише за фактом оприлюднених записів. Вони не спрямовані проти когось. Тому що я категорично зацікавлений, щоб було проведено абсолютно об'єктивне, детальне розслідування всіх фактів. Щодо змісту плівок. Хто їх зробив, на чиє замовлення, в рамках якого кримінального провадження, хто давав санкції на це, чи були вони засекречені, яким чином вони опинилися у приватних осіб? І я, і суспільство, не сумніваюся, хочемо отримати чіткі відповіді на ці питання", - заявив Єрмак.

Коментуючи викладену його братом власну позицію в соціальних мережах, Андрій Єрмак зазначив, що було б дивно, якби доросла самостійна людина не прокоментувала те, що останніми днями пишуть про нього і про його родину.

"Крім того, наскільки я знаю, брат вже кілька разів був допитаний і в СБУ, і в ДБР. Активні слідчі дії тривають. Необхідно, щоб слідство дало відповіді на всі запитання. Єдине, хочу спеціально звернутися до слідчих органів із закликом зробити все це відкрито, об'єктивно, максимально комунікувати з суспільством, не робити з цього якісь шоу і не давати ґрунт для домислів та інсинуацій навколо цього", - підкреслив він.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".