EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1247  33
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1892) Зінкевич (32) COVID-19 (2817) коронавірус (1426)

 Вимагаємо протестувати на коронавірус всіх медпрацівників, - нардеп від "ЄС" Зінкевич

Влада провалила масову кампанію тестування на коронавірус і через це замовчує реальну епідеміологічну ситуацію в Україні.

Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", медик-доброволець Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

У партії вважають, що негайно необхідно забезпечити тестування всіх медичних працівників, які зараз стоять не передовій боротьби із епідемією.

"Україна входить до першої десятки держав, де проведено найменше тестів на душу населення. На кінець березня в нас протестували лише 76 людей на один мільйон українців. При цьому ми в лідерах за найбільшою кількістю позитивних тестів серед протестованих осіб – 211 підтверджених випадків на 1000 тестів.

Наші сусіди поляки станом на 2 квітня вже провели понад 53 800 тестів. Це один тест на 706 осіб. Навіть в Росії провели вже понад півмільйона тестів, що приблизно означає один тест на 269 людей. В Україні за даними з різних джерел, ще не проведено і 10 000 тестувань", – сказала вона.

Читайте також: Комітет охорони здоров'я ВР йде на карантин, - нардеп від ЄС Зінкевич

Зінкевич підкреслила, що незначна кількість проведених тестувань означає нерозуміння реальної кількості хворих і масштабів епідемії. "Це означає, що ми досі не розуміємо реальний масштаб епідемії в державі. Головна причина цієї ситуації – повністю провалений владою Зеленського підготовчий період до епідемії. Держава не забезпечила лікарні необхідною кількістю тестів перед початком епідемії, хоча опираючись на статистику, могла прорахувати небезпеки і мала щонайменше два місяці для реальної підготовки, а не для піару", – зазначила Зінкевич.

Нардеп наголосила, що забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту провалено і призводить до захворювання лікарів.

"МОЗ повідомив вже про 26 випадків інфікування лікарів. Хочу наголосити, що наразі лікарі, які контактують з хворими і потенційно інфікованими, перебувають у найпершій групі ризику. Однак більшість українських лікарень не мають навіть достатньої кількості засобів індивідуального захисту для медичного персоналу. Лікарі в регіонах не готові за мізерні зарплати ризикувати життям своїх рідних, якщо влада не може їх забезпечити найнеобхіднішими для роботи засобами", – наголосила народний депутат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186400
 
   
 Топ коментарі
 
Зараженный медик не лечит а разносит заразу. Китайцы назвали это главной своей ошибкой.
 показати весь коментар
 
Ну проверили допустим всех. И что дальше? На следующий день медики заразиться не могут?
 показати весь коментар
 
Врачи или вымрут. Или поувольняются. Но даже уволившись, они пополнят толпы заболевших. Некуда бежать. Потому тестирование врачей - первостепенная задача.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
требуем проверить на девственность всех девственников
 показати весь коментар
 
Это правильное предложение. Конечно на всех больных тестов не хватит, но хотя бы на медиков должно хватить.
 показати весь коментар
 
 
А смысл проверять всех докторов ???
У тех кто заразился вчера или позавчера тест может ошибочно показать , что врач здоров , хотя на самом деле уже инфицирован , потому что не всегда и не сразу тесты показывают положительный результат ( должно пройти. определенное время) . А может быть такое, что больной врач будет разносчиком болезни , НО при этом у самого не будет почти никаких симптомов.
Тогда с таким успехом надо ИМ ВСЕМ каждый день делать тесты !
Не думаю , что в Украине дофига тестов и если есть минимум , то распределены они по мере надобности в каждую больницу.
Только эти тесты либо припрятаны самими же врачами для себя любимих , для братьев, для своей семьи, для друзей, для кумовьев , короче по блату спрятаны по-любому. И делать все любят не по одному , а по два, и по три раза !
На кого-то уходит 3 теста , а кто-то умирает даже не дождавшись его ....
 показати весь коментар
 
Да, да! Вокруг все враги! Все спрятано и перепрятано полюбому! И по два и даже по три раза! ))))))
 показати весь коментар
 
 
Наблюдаю из окна гуляющих двоих, нет, уже троих детей. Одну бабушку на лавке и одинокую маму с коляской.
Казалось-бы, пустой двор, пусть гуляют.
Но!! Бляха-муха, во дворе 4ре многоэтажки, другие ТОЖЕ ХОТЯТ ГУЛЯТЬ, чем они хуже?
Но все придерживаются карантина.
Кроме нескольких "самых умных".
И чем больше будет таких "умников", тем длиннее будет карантин и дольше НОРМАЛЬНЫЕ просидят дома!!!
 показати весь коментар
 
 
сочувствую. должность труса и холопа не всегда приятна.
 показати весь коментар
 
 
Вот из-за таких "смелых" идиотов и распространяется зараза...
 показати весь коментар
 
 
дурак ты перепуганный... хочешь опровергнуть? пожалуйста! объясни мне, почему от этого дурантина больше пользы чем вреда. и чего ты ждёшь в его конце? каковы цели этого грязного изнасилования страны? а, умник?
 показати весь коментар
 
Видимо Вам известно что-то, что неизвестно никому? Так поделитесь. Почему больше вреда, чем пользы? И каковы цели?
 показати весь коментар
 
Оценка вреда основана на нестрогих соображениях и некоторых интуитивных вещах. Кароч, для дискуссии в стиле кацапских полит. шоу не канаИт совершенно. Цели же просты: сохранить существующую систему власти, на народ настрать, это быдло. Результаты прошлогодних выборов это убедительно показали.
В своих оценках я далеко не одинок. Вспомним хотя бы Ляксандра Рыгоровыча.
Следующий момент. Эффективность мер должен доказывать тот, кто их предлагает. Делать вид, что это то же самое, что предложить кому-то доказать неэффективность и громко объявить его доказательства неубедительными, мухлёж есть. В гражданском праве должна доказывать та сторона, которая что-то просит у суда. Не?
 показати весь коментар
 
Ну узнаем, что в Киеве 12000 заболевших, и что? Только усилим панику. В сложившейся ситуации допустить панику это худшее из того, что можно сделать.
 показати весь коментар
 
Посмотрите на Италию. Там никто не паникует.
 показати весь коментар
 
 
Правильно, в Италии не паникуют... там тихо мрут.
 показати весь коментар
 
 
Ну проверили допустим всех. И что дальше? На следующий день медики заразиться не могут?
 показати весь коментар
 
 
Зараженный медик не лечит а разносит заразу. Китайцы назвали это главной своей ошибкой.
 показати весь коментар
 
 
Еще раз. Всех медиков проверили. Допустим сегодня до 19.00. Всех! Это панацея от того, что завтра они не заразятся и не будут разносить заразу пока их снова не потребует проверить ПЕС, который уже не знает на чем пиариться?
 показати весь коментар
 
 
Ещё раз: на начало заражения большинство медиков работала в обычном режиме с минимальной биологической защитой. В этот период многие из них заразились. Если их изолировать, а здоровых хорошо экипировать, то распространение уменьшиться. И проверь штаны, а то там опять поблизости ПЕС проходил.
 показати весь коментар
 
 
Шо вы там треюуете,сухари сушите и нары бронируйте возле окна
 показати весь коментар
 
жопус готовь траурный костюм,зебилоид...
 показати весь коментар
 
 
НУ ТАК ВПЕРЁД или это Мы должны делать, читатели Цензора.
 показати весь коментар
 
 
Врачи или вымрут. Или поувольняются. Но даже уволившись, они пополнят толпы заболевших. Некуда бежать. Потому тестирование врачей - первостепенная задача.
 показати весь коментар
 
 
Плохая идея эти тесты. Окажется слишком много больных. А если еще и все врачи заболеют?
 показати весь коментар
 
"Власть провалила массовую кампанию тестирования на коронавирус...", - і яка ж це "власть"? Чому ця дурепа не каже, що це можновладці на містах керують, чи їй би побрехеньки на Зе?!
 показати весь коментар
 
Тут писали что дело не в деньгах, а в возможностях лабораторий.
 показати весь коментар
 
Відкрию таємницю. Чим більше коштів, тім вище можливості тих же самих лабораторій.
 показати весь коментар
 
 
Маски вывезти - возможности нашлись, а лаборатории оснастить -- кишка тонка.
Ну не падлы ?
 показати весь коментар
 
 
с такой медзащитой их можно каждьій день тестировать.
 показати весь коментар
 
 
Эту инвалидку, с жалостливым лицом, "пёсы" суют всюду, где токо встрянет.
Може уже хватит?
 показати весь коментар
 
 
Палочка Коха есть в организме каждого взрослого человека. Однако, болезни подвержены люди, защитные силы которых ослаблены. Например, с заболеваниями органов дыхания, язвенной болезнью, сахарным диабетом.

Палочка Коронавируса - это те же яйца, только в профиль. По сути - биологическое оружие Другой вопрос что является катализатором ее активации.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору