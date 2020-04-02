 Вимагаємо протестувати на коронавірус всіх медпрацівників, - нардеп від "ЄС" Зінкевич

Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", медик-доброволець Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.
У партії вважають, що негайно необхідно забезпечити тестування всіх медичних працівників, які зараз стоять не передовій боротьби із епідемією.
"Україна входить до першої десятки держав, де проведено найменше тестів на душу населення. На кінець березня в нас протестували лише 76 людей на один мільйон українців. При цьому ми в лідерах за найбільшою кількістю позитивних тестів серед протестованих осіб – 211 підтверджених випадків на 1000 тестів.
Наші сусіди поляки станом на 2 квітня вже провели понад 53 800 тестів. Це один тест на 706 осіб. Навіть в Росії провели вже понад півмільйона тестів, що приблизно означає один тест на 269 людей. В Україні за даними з різних джерел, ще не проведено і 10 000 тестувань", – сказала вона.
Зінкевич підкреслила, що незначна кількість проведених тестувань означає нерозуміння реальної кількості хворих і масштабів епідемії. "Це означає, що ми досі не розуміємо реальний масштаб епідемії в державі. Головна причина цієї ситуації – повністю провалений владою Зеленського підготовчий період до епідемії. Держава не забезпечила лікарні необхідною кількістю тестів перед початком епідемії, хоча опираючись на статистику, могла прорахувати небезпеки і мала щонайменше два місяці для реальної підготовки, а не для піару", – зазначила Зінкевич.
Нардеп наголосила, що забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту провалено і призводить до захворювання лікарів.
"МОЗ повідомив вже про 26 випадків інфікування лікарів. Хочу наголосити, що наразі лікарі, які контактують з хворими і потенційно інфікованими, перебувають у найпершій групі ризику. Однак більшість українських лікарень не мають навіть достатньої кількості засобів індивідуального захисту для медичного персоналу. Лікарі в регіонах не готові за мізерні зарплати ризикувати життям своїх рідних, якщо влада не може їх забезпечити найнеобхіднішими для роботи засобами", – наголосила народний депутат.
У тех кто заразился вчера или позавчера тест может ошибочно показать , что врач здоров , хотя на самом деле уже инфицирован , потому что не всегда и не сразу тесты показывают положительный результат ( должно пройти. определенное время) . А может быть такое, что больной врач будет разносчиком болезни , НО при этом у самого не будет почти никаких симптомов.
Тогда с таким успехом надо ИМ ВСЕМ каждый день делать тесты !
Не думаю , что в Украине дофига тестов и если есть минимум , то распределены они по мере надобности в каждую больницу.
Только эти тесты либо припрятаны самими же врачами для себя любимих , для братьев, для своей семьи, для друзей, для кумовьев , короче по блату спрятаны по-любому. И делать все любят не по одному , а по два, и по три раза !
На кого-то уходит 3 теста , а кто-то умирает даже не дождавшись его ....
Казалось-бы, пустой двор, пусть гуляют.
Но!! Бляха-муха, во дворе 4ре многоэтажки, другие ТОЖЕ ХОТЯТ ГУЛЯТЬ, чем они хуже?
Но все придерживаются карантина.
Кроме нескольких "самых умных".
И чем больше будет таких "умников", тем длиннее будет карантин и дольше НОРМАЛЬНЫЕ просидят дома!!!
В своих оценках я далеко не одинок. Вспомним хотя бы Ляксандра Рыгоровыча.
Следующий момент. Эффективность мер должен доказывать тот, кто их предлагает. Делать вид, что это то же самое, что предложить кому-то доказать неэффективность и громко объявить его доказательства неубедительными, мухлёж есть. В гражданском праве должна доказывать та сторона, которая что-то просит у суда. Не?
Ну не падлы ?
Може уже хватит?
Палочка Коронавируса - это те же яйца, только в профиль. По сути - биологическое оружие Другой вопрос что является катализатором ее активации.