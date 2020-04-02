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 У Нідерландах на коронавірус захворіли українка і її сім'я

У Нідерландах на коронавірус захворіла громадянка України. Також інфіковані її чоловік і дитина.

Про це розповів посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов виданню "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Одна громадянка України, її чоловік, громадянин Нідерландів, і дитина захворіли на коронавірус, вони перебувають в ізоляції вдома і проходять спеціальний курс лікування. Посольство підтримує з ними контакт, стан здоров'я цієї сім'ї покращується", - зазначив Ченцов.

Він також розповів, що в Нідерландах, як і в більшості країн світу, виникла ситуація з недостатньою можливістю одночасного проведення високоточних лабораторних ПЛР-тестів великій кількості людей.

"Лабораторні тести в Нідерландах роблять лише за наявності симптомів, які свідчать про тяжкий перебіг хвороби, і пацієнтам із найбільш вразливих категорій. За рекомендацією Національного інституту громадського здоров'я та навколишнього середовища, пацієнтів з неускладненими ознаками захворювання відправляють на самоізоляцію. У разі погіршення самопочуття необхідно по телефону проконсультуватися з лікарем загальної практики, який і приймає рішення про подальші кроки", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186399
 
 
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как-то пофиг. у украинцев в Украине своих заболевших полно.
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судячи з діяльності армії РФ вірус не такий вже і страшний, його можна лише стройовим кроком на параді подалати + ВІДЕО
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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