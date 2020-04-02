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 Політика України
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Все про:Бойко (280) Зеленський (4979) опитування (502) Порошенко (11639) соціологія (168) Тимошенко (4479) СОЦИС (21)

 Рейтинги кандидатів у президенти: Зеленський - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опитування "Соцісу"

40,4% виборців, якби вибори відбувалися найближчим часом, проголосували за кандидата в президенти Володимира Зеленського, 11,8% - за Петра Порошенка, 8,8% - за Юрія Бойка, 5,1% - за Юлію Тимошенко.

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного "Соцісом", передає Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський залишається політиком з найвищим електоральним рейтингом, — за наявності широкого вибору кандидатів проголосували б за нього 40,4% респондентів. Дещо зріс рейтинг Петра Порошенка (з 9,6% у лютому до 11,8% у березні) та знизився рейтинг Юлії Тимошенко (з 7,5% у лютому до 5,1% у березні).

Опитування проводилося 13-23 березня 2020 року методом CAPI з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,5%, ЄС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батьківщина" - 5,9%, - опитування "Соцісу"

Рейтинги кандидатів у президенти: Зеленський - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опитування Соцісу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186393
 
 
 Топ коментарі
 
кто все эти зебилы????????????? за год не наелись зеленого дерьма??????????????
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Не боись, малыш. Когда приведем Порошенко к власти, ты и тебе подобные, будешь сидеть в норе и бояться на улицу свой нос показать ).
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Если спросить за кого голосовали на выборах ответ за Порошенко - не голосовал - а чё мне было выбирать . А где гордых 40% почему им в интернете только смелость ...
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****** это всё. была одна соцконтора объективная - центр имени разумкова, никогда не врал, да вот с тех пор как разумков-джуниор стал головой верховной рады, тоже топят за зелёную падлу. Что самое интересное, избиратель Зеленского максимально страдает от коронавируса, кто же надувает рейтинг Зеленского? зомбаки, сэр...
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Проплаченим, маніпулятивним рейтингам і соцопитуванням НЕ ВІРИТИ!
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яким треба бути діпілом щоб голосувати за спадкового злодія і брехуна?
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Видать Украина с такими людьми к сожалению - обречена.
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опрос проводился наверное для "приближенных к телу" 450 чел + родственники + министры, как раз будет, даже больше. и бегать не нужно.
а вообще, хотелось бы реальный антирейтинг посмотреть, "кого бы вы отправили на расстрел среди списка" еще немного - и скоро именно так выбирать будем, по остаточному принципу, среди живых.
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Зебилизм не лечится. Это, увы, на всю жизнь, и, к сожалению, в большинстве случаев передаётся детям.
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Вообще не пойму реакцию большинства на «новость». Уверен, что реальность от «Социумв» отличается где-то на 20-25%.
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Да-а-а не перевелись еще *** в земле украинской!

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