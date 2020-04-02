 Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Додам, що, як і раніше, працюватимуть органи влади, підприємства з безперервним виробництвом, медичні установи та аптеки, магазини товарів першої необхідності, всі служби життєзабезпечення", - сказав він.
Путін підкреслив, що за необхідності буде ухвалено додаткові рішення щодо боротьби з коронавірусом. Неробочий період може бути скоректовано у бік зменшення.
За його словами, загроза коронавірусу зберігається: "як вважають фахівці вірусологи, пік епідемії у світі ще не пройдено, зокрема і в нашій країні".
Нагадаємо, 25 березня Путін виступив зі зверненням до росіян і оголосив неробочий тиждень зі збереженням заробітної плати.
Значит очередная неделя бухалово и шашлыков!
15 тыс солдат в строю без масок!
Krychek
кацапы,вам всем Дед только что "Каникулы" продлил до 30 апреля.
Идите уже, маринуйте шашлыки.
Ну заодно и банки с водой зарядил.))
https://twitter.com/highlander_free/status/1245272585249738753
Там їх всіх хор Алексанрова, моторила, і всякі гіві зачекалися.
Тётя Роза
- Изя, зачем Путин в разгар эпидемии продал США медицинское оборудование?
- Не знаю, Сёма. Наверное не смог его продать внутри России.
вот московиты коментируют....
Vladimir Milov
@v_milov
·33 мин
"Нерабочий месяц" - гарантия массового вымирания малого и среднего бизнеса и рабочих мест. Путин обязан был взять на себя ответственность за их поддержку и объявить программу помощи порядка 10% ВВП. Но делиться кубышкой с гражданами и экономикой Путин не хочет
бутерброд Навальный пишет...
Alexey Navalny
@navalny
·46 мин
Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самой простой вещи: У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРОСТО СИДЕТЬ ДОМА БЕЗ РАБОТЫ. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так. Ни одного слова об это не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель.
Трамп заявил что скоро РФ и Саудиты могут договориться о снижении добычи. Сказал что говорил с правителем Саудитов и тот проинформировал его о готовящейся встрече стран ОПЕК.