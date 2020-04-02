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 Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня

Президент РФ Володимир Путін під час телезвернення оголосив про продовження режиму неробочих днів до 30 квітня включно зі збереженням заробітної плати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Додам, що, як і раніше, працюватимуть органи влади, підприємства з безперервним виробництвом, медичні установи та аптеки, магазини товарів першої необхідності, всі служби життєзабезпечення", - сказав він.

Путін підкреслив, що за необхідності буде ухвалено додаткові рішення щодо боротьби з коронавірусом. Неробочий період може бути скоректовано у бік зменшення.

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За його словами, загроза коронавірусу зберігається: "як вважають фахівці вірусологи, пік епідемії у світі ще не пройдено, зокрема і в нашій країні".

Нагадаємо, 25 березня Путін виступив зі зверненням до росіян і оголосив неробочий тиждень зі збереженням заробітної плати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186391
 
 
 Топ коментарі
 
Длинная у них неделька выдалась. прям на месяц Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 6194
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Чудотворный старик кабаев настолько чудотворец, что может неделю на месяц продлить...
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Сечин очень бедный. Стоит в очереди к Фонду нац. благосостояния. И очередь из олигархов немаленькая. Хватит ли им всем...
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А зарплату вам тоже всем пуйло платит ? Чудес не бывает, мальчик. За этот месяц ВЕСЬ бизнес просто схлопнется. И зарплату платить будет просто нечем. Хотя, как у вас там, Лахту в финансировании ещё не урезали ?
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Не не понял неделя с длинною с месяц а просто на месяц поставить на карантин нельзя или вяликий могущий не позволяет??????
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Каналізацію у бункері Сечін обіцял до 1 травня закінчити
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Веталь, ты б лучше проинструктировал, как из карантина выходить... боком в дверь пролазить или дверную промежность расширять...
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Ну так на лисапет и па стикляннаму мовсу к ипеням. Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 5185 Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 708 Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 708
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Длинная у них неделька выдалась. прям на месяц Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 6194
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Это только бюджетникам лафа, а бизнесу и тем кто работает на частника тяжко придется.
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Чудотворный старик кабаев настолько чудотворец, что может неделю на месяц продлить...
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Не карантин, а нерабочая неделя?
Значит очередная неделя бухалово и шашлыков!
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Видео видел с подготовкой к параду Победы?
15 тыс солдат в строю без масок!
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Це як замість слова "вибух" почали писати "хлопок", тіко карантинна версія.
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А может так. что и даже не нарожают? Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 8207
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вирусу то пофиг, баба или мужый, лишь бы тёплый
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Krychek
кацапы,вам всем Дед только что "Каникулы" продлил до 30 апреля.
Идите уже, маринуйте шашлыки.
Ну заодно и банки с водой зарядил.))

Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 1298
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Не , расскажет потом , что коричневую чуму два раза пабедили . )
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Краще день відкритих дверей провели би на цвинтарі.
Там їх всіх хор Алексанрова, моторила, і всякі гіві зачекалися.
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Отдохнут пацаки по полной Ну ничего может больше сдохнет от цирроза печени
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Ну все, в россии наступил долгожданный коммунизм...никто не работает, все жрут)
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Тётя Роза

- Изя, зачем Путин в разгар эпидемии продал США медицинское оборудование?
- Не знаю, Сёма. Наверное не смог его продать внутри России.
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без приколов - что и как теперь таджикам, ведь им никто патент не отменяет, за аренду платить итд. жаль людей, ведь они то реально трудились а не водку на завтрак употребляли.
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хороший указ...

вот московиты коментируют....




Vladimir Milov

@v_milov

·33 мин

"Нерабочий месяц" - гарантия массового вымирания малого и среднего бизнеса и рабочих мест. Путин обязан был взять на себя ответственность за их поддержку и объявить программу помощи порядка 10% ВВП. Но делиться кубышкой с гражданами и экономикой Путин не хочет
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Граждане исчезли с улиц только когда объявили нерабочую неделю. Может это и правильно учитывая что творится в других странах.
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ой попёр бизнес - доставка напитков на дом, эх, это пропустили некоторые.
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А какой им смысл делать вид, что работают? Нефтюшка- матушка у них уже в минус (чем больше качнёшь- тем на больше бабок попадёшь), газ-батюшка вслед за нефтью движется, а стекломоя там на 5 лет вперёд припасено. Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 1165
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Это будет самый длинный запой в истории после Нового года
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путин красава...!!! Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 2063
бутерброд Навальный пишет...





Alexey Navalny

@navalny

·46 мин

Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самой простой вещи: У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРОСТО СИДЕТЬ ДОМА БЕЗ РАБОТЫ. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так. Ни одного слова об это не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель.
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У Навального каждые пятнадцать минут то катастрофа то конец света.
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Ты думаешь что стоя в очереди за растаскиванием кубышки Сечин и шобла подобных тебя пропустит вперед???
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Предпринимаются очень серьезные меры чтоб у работодателей было чем платить. Приостановлена выплата налогов и кредитов. Государство предлагает давать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Фигурировала сумма мер поддержки в 2 триллиона рублей (примерно 8 Крымских мостов). Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 2537
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ну значит после эпидемии вируса крепостных ждёт ещё и эпидемия цирроза печеней )
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Можно сколько угодно юродствовать - но "с сохранением заработной платы" - неплохо.
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Да, неплохо, если тьі министр, и оклад лимон в день, а если чепешник и у тебя кредитьі, аренда, и трое продавцов , которьіе не работают ??
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Бьіла цена минус десять, но резко пошла вверх и стала минус 8??
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"Брент" подорожал промерно на 30% до 33$.

Трамп заявил что скоро РФ и Саудиты могут договориться о снижении добычи. Сказал что говорил с правителем Саудитов и тот проинформировал его о готовящейся встрече стран ОПЕК.
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у бензоколонки в бюджете расчет на нефть в 2 раза дороже, что не может не радовать. Но после окончания вируса нефть подскочит до сотни и отыграет все.
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Ладно, чтоб не было вопросов, пусть там хоть по 133 доллара, но вы же понимаете суть, там где был "Юралс", там будет "Брент" и его цена будет -50%, россия хочет договорится, но еще Кайзер говорил, что договор с Эмиратами стоит не больше бумаги на которой написан, решили вас мочить, значит умирать в сортире.Не знаю что там на биржах,но пишут что Беларусь покупает нефть по 4 доллара, врут ?
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Не идите на зговоры, давите всех ценами так, чтоб сланцевики обанкротились, а аравийцы небоскробы отдавали за коммунальные долги и торговали только песком. Я, думаю, год при цене в 5 долларов хватит чтоб они стали более сговорчивее, ну а на расея народ приучен жить не в роскоши
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Єто все не правильно, отдьіхать надо до Девятмая , иначе сил на парад не станет
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Nado ecio raske vodku zapretit prodovat do 30 aprelia ,a potom podniat cenu v 10 raz
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да ты просто литовскии фошизд, изверг, живодёр, хотя, если боярошник и фунфурики нетронул, возможно и не такой и фошизд.
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Не хватит и этого. Скорее всего к концу майских праздников ситуация станет хуже чем есть сейчас. Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 2915
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Кацапы и тут какие-то "особенные" - у всех карантин, а у них, видите ли, нерабочие дни. Ещё одно подтверждение того, что от них нужно изолироваться, как от опасных, слабоумных, непредсказуемых существ, от которых не известно чег можно ожидать.
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Там где много заболевших - карантин. У меня в крае 22 случая (при том ни одного в моем городе). Так у нас - карантин. Выйти из дома можно только по уважительной причине, а то менты словят. Квадракоптер над городом патрулирует. Ищет нарушителей.
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подсоедини излучатель от СВЧ печки к параболической тарелке, и поймай фокусом квадрокоптер и он твой !
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даешь нерабочую неделю до первого января!
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