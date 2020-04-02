 Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Додам, що, як і раніше, працюватимуть органи влади, підприємства з безперервним виробництвом, медичні установи та аптеки, магазини товарів першої необхідності, всі служби життєзабезпечення", - сказав він.

Путін підкреслив, що за необхідності буде ухвалено додаткові рішення щодо боротьби з коронавірусом. Неробочий період може бути скоректовано у бік зменшення.

Дивіться також: Лікар головної "коронавірусної лікарні" Росії, який контактував із Путіним, заразився COVID-19. ФОТО+ВІДЕО

За його словами, загроза коронавірусу зберігається: "як вважають фахівці вірусологи, пік епідемії у світі ще не пройдено, зокрема і в нашій країні".

Нагадаємо, 25 березня Путін виступив зі зверненням до росіян і оголосив неробочий тиждень зі збереженням заробітної плати.