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 Саудівська Аравія запровадила 24-годинну комендантську годину в Мецці і Медині і закрила їх на в'їзд-виїзд

Саудівська Аравія запровадила безстрокову 24-годинну комендантську годину в містах Мекка і Медина для стримування поширення коронавірусу.

Про це йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Саудівської Аравії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що у вівторок, за даними Міністерства охорони здоров'я Саудівської Аравії, в Мецці і Медині зареєстрували 133 нові випадки - більше, ніж в будь-якому іншому місті королівства.

В результаті було ухвалено рішення про запровадження цілодобової комендантської години на невизначений термін. Жителям міст заборонено залишати будинки, за винятком надзвичайних ситуацій або походу за продуктами в межах свого кварталу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мечеті в Мецці і Медині закрилися вперше за століття через коронавірус

Міста закриті на в'їзд і виїзд, в них працювати продовжують лише аптеки, банки і продуктові магазини.

Мекка і Медина - священні міста ісламу, які щорічно зустрічають мільйони мусульманських туристів для паломництва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186390
 
   
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Они в состоянии всех кормить. Очень долго.
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Так а что это за комендантский час если можно ходить в магазины.
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а еще с Эквадором договорились об отмене виз...
Вообще-то новость опечалила. Я тока тока приобрел пару канистр, хотел в Мекку мотнуться, бензином по дешевке разжиться, а тут - на тебе... закрыли Мекку на въезд и выезд... теперь на Маршалле по 22 гр за литр...
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Вірус приходить і йде, а святині вічні
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