 Саудівська Аравія запровадила 24-годинну комендантську годину в Мецці і Медині і закрила їх на в'їзд-виїзд

Про це йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Саудівської Аравії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що у вівторок, за даними Міністерства охорони здоров'я Саудівської Аравії, в Мецці і Медині зареєстрували 133 нові випадки - більше, ніж в будь-якому іншому місті королівства.

В результаті було ухвалено рішення про запровадження цілодобової комендантської години на невизначений термін. Жителям міст заборонено залишати будинки, за винятком надзвичайних ситуацій або походу за продуктами в межах свого кварталу.

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Міста закриті на в'їзд і виїзд, в них працювати продовжують лише аптеки, банки і продуктові магазини.

Мекка і Медина - священні міста ісламу, які щорічно зустрічають мільйони мусульманських туристів для паломництва.