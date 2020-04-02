 У США кількість заявок на допомогу з безробіття за тиждень зросла до 6,6 млн

Про це свідчать оприлюднені 2 квітня дані американського Міністерства праці, передає Цензор.НЕТ із посиланням Reuters.

Тижнем раніше кількість звернень становила 3,28 мільйона.

Зазначається, що карантин так чи інак торкнувся вже 80% американців, у зв'язку з чим кількість людей, які звертаються по допомогу до уряду безпрецедентна. Вона в рази перевищує максимуми рецесії 2007-2009 років, коли було втрачено 8,7 млн ​​робочих місць.

Частково це пов'язано зі схваленим владою пакетом антикризової економічної допомоги обсягом $2,2 трлн. Для нарахування виплат, передбачених у цьому законі, федеральний уряд вимагає від працівників звертатися по допомогу. До того ж претендувати на гроші від уряду тепер можуть самозайняті особи та фрілансери.

Читайте також: "Історичний" закон: Конгрес США направляє $2 трлн на порятунок економіки

Також зросла сума допомоги. Вона становитиме до 600 доларів на тиждень, що еквівалентно 15 доларам за годину за 40-годинний робочий тиждень, і платити його будуть до чотирьох місяців. Для порівняння: на початку року середня сума допомоги становила приблизно 385 доларів на місяць, а встановлена ​​урядом мінімальна зарплата - близько 7,25 долара на годину.

До того, як пандемія наздогнала США, безробіття в країні становило 3,5% від робочої сили. За грубою оцінкою аналітиків JPMorgan Funds, нинішня криза може призвести до втрати більш ніж 16 млн робочих місць. Це спровокує стрибок безробіття до 12,5%, що стане найвищим рівнем від часів Великої депресії.

Читайте також: COVID-19: у США за добу померли 912 осіб - рекордна кількість жертв з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА