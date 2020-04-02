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Все про:смерть (3998) Херсонщина (522) медсестра (13) Гусєв Юрій (11)

 Медсестра померла від COVID-19 на Херсонщині, її колеги - на самолізоляціі, - голова ОДА Гусєв

На Херсонщині в місті Олешки від COVID-19 померла медсестра, її колеги - на самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Три випадки підтверджені вже Херсонським обласним лабораторним центром. Це випадки, які ми протягом минулої доби виявили у місті Олешки, у селі Малі Копані (Голопристанський район, – ред.) та у місті Херсон. На жаль, ми маємо перший летальний випадок – жінка в Олешках померла і, на жаль, це медичний працівник", - зазначив голова ОДА.

За його словами, наразі відпрацьовують всіх контактних осіб.

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Наразі на самоізоляції медичні працівники, які працювали в одному колективі з померлою і контактували з нею.

Зараз розглядається питання про те, щоб на час самоізоляції медпрацівників районної лікарні тимчасово перевести туди медперсонал з інших місць, щоб лікарня працювала і далі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186383
 
 
 Топ коментарі
 
А зеля їх забезпечив засобами спецзахисту, масками, тест-системами, паратами штучної вентиляції легенів, необхідними ліками ? в нього 3 міс було, але встиг лише на Омани з`їздити
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Этому Вадиму надо морду набить
Всякие шмакодявки Украину позорят
Спасибо зебобикам- теперь сплошной базар- вокзал
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Посольство України в США просить Ілона Маска надати Україні апарати ШВЛ

Посольство України в США просить генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати Україні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).
«Шановний Ілоне, Україна є другою за величиною країною Європи з населенням майже 40 мільйонів громадян. Пандемічна ситуація в Україні наближається до свого піку, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні вентилятори. Ми готові до співпраці. Дякуймо», - йдеться в повідомленні посольства у твіттері.https://www.radiosvoboda.org/a/news-koronavirus-aparaty-mask-dopomoga-********/30525586.html
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«Маска попросили не реагувати на прохання Супрун надати Україні апарати ШВЛ.


Вадим Арістов, який називає себе лікарем-інфекціоністом та стратегом, закликав власника компанії Tesla Ілона Маска не відповідати Уляні Супрун, колишній главі МОЗ, на її прохання надіслати в Україну апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).»

https://bykvu.com/ua/bukvy/maska-poprosili-ne-reagirovat-na-prosbu-suprun-a-obratitsja-k-zelenskomu/
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Этому Вадиму надо морду набить
Всякие шмакодявки Украину позорят
Спасибо зебобикам- теперь сплошной базар- вокзал
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О Супрун:
Анализ этих слов наша команда и провела. Как всегда, мы проверяли только факты или то, что было вообще нелогичным. И мы не можем удержаться от спойлера: ни одно из обвинений не было правдивым.
https://nv.ua/ukraine/events/suprun-mask-i-aristov-analiz-situacii-ot-voxcheck-novosti-ukrainy-50079650.html
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почему у него такая нехарактерная внешность как для человека, не выговаривающего букву "р". это всё из-за лысины?
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Та он всю жизнь барыжил, там уже бронебойный слой жирка над совестью чтобы по такой фигне не заморачиваться. Думаю его больше обеспокоило когда его Скалецкую турнули - столько всего не успел.
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От тобі і друг Зеленського Радуцкій...
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а в других странах медики тоже вот так самоизолируются целыми больницами ?
Чет не встречал про такое...
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А зеля їх забезпечив засобами спецзахисту, масками, тест-системами, паратами штучної вентиляції легенів, необхідними ліками ? в нього 3 міс було, але встиг лише на Омани з`їздити
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ну так медики за него проголосовали в большинстве...
че пинать то теперь...?
а людей спасать надо...
клятва Гиппократа и все такое....
как говорят - кто на что учился....
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Серед них більшк було. Хотіли, як і вчителі, по 4000.
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"Хотіли, як вчителі по 4000" чого, на що, чому?? Ви якимись загадками кажете.
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треба, але хворі медики самі стають носіями інфекції, толку з такого геройства ?
хіба вони якось порушили закон ?
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В других странах медиков под подозрением сжигают из фламентвиефа огнемета. Так что украинским медикам повезло. Как ни как, а Украиной управляет величайший политик всех времен.
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Вони ізольовані у вільний час, у перервах між змінами. Принаймні так в Італії.
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А у робочий час вони продовжують заражати пацієнтів. Тоді зрозуміло, чому така смертність в Італії.
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Ізоляція - не означає, що людина хвора. А де ще лікарів інших знайти - на 3д принтері роздрукувати.
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Людина заразна і під час інкубаційного періоду. У цьому особливість COVID 19.
А лікарів берегти треба, а не кидати їх з голими руками на епідемію.
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Поки немає симптоматики лікар працює у відділенні в скафандрі або в "аладіні" (в ідеальних умовах.) Коли починає валитись, його закривають в бокс. Інакше би лікарі під час епідемії були би одноразовими. Інша справа, що якщо їх не забезпечать захистом, то на нас всіх чекає страшна руїна.
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Шмарклі просто щодня тирять наші гроші.

***
Поміж тим, обіцяних грошей на виготовлення вітчизняних тестів ПЛР, дешевших за закордонні, Інститут молекулярної біології НАН так і не отримав.

Медсестра умерла от COVID-19 на Херсонщине, ее коллеги - на самолизоляции, - глава ОГА Гусев - Цензор.НЕТ 4104 Медсестра умерла от COVID-19 на Херсонщине, ее коллеги - на самолизоляции, - глава ОГА Гусев - Цензор.НЕТ 5698
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"рассматривается вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медработников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других мест, чтобы больница работала и дальше" - Хрен вы переведете, а не из других учреждений. По простой причине отсутствия медработников в других учреждениях. Супрун обрезала всех по самое нихочу.
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хорошо, Супрун так навредила.
теперь вопроc, что за год! сделали зебилы, что бы иcправить положение дел?
что за 3 месяца, rогда уже весь мир знал об эпидемии, мировой лидер предпринял?
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Ни фига не делали. Ждали второй этап "рехформ".
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а почему до сих пор папиредники виноваты?
по привычке?
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Почему ж Супрун попередница, если она до сих пор по коридорам министерства бродит и Емца пугает. Она не попередница, она - послезадница, ибо после нее всем жопа.
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а нельзя ли информацию подавать более развернуто, возраст, какие функции выполняла, где смерть наступила дома или в больнице, это не праздного любопытства ради
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Choschen Hamm 266,1: "Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона.


Згідно Талмуду Зеленський з Радуцкім правильно все роблять.
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Сегодня скуплялся у себя на районе.В Атб -маски у всех продавцов,но одеты небрежно.на кассах голыми руками.Народу на улицах тьма,детей -тьма 95 %-безмасок.Старухи без масок.В аптеке старик лет 80 -маска на шее болтается.Хлеб.Киоскёрша в маске на шее,но работает в рукавицах.Хлеб частный,недорогой и вкусный.В супермаркетах от известных харьковских производителей-дерьмо.Соревнуются ,как испохабить хлеб и побольше облапошить нас.Люди всерьёз не воспринимают ,и надеются,что пронесёт.Не пронесёт.Всем надо составлять завещание в больничных изоляторах.Иначе наследники перегрызутся.
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Так и будет.... Италия нервно курит в сторонке....Правительству на руку это все .... самотранклюкируются пацаки - меньше пенсий платить и земли больше продадут
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сегодня в АТБ Краматорска, покупатели почти все без масок, работники ничего сделать не могут, говорят - распоряжения не было без масок не пускать...
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в масках трудно дышать, просто нефуй шастать по улицам. зеленые смирились что все умрут
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У Василия Хмельницкого под Киевом есть Unit.City - там любой желающий может открыть любое производство, Все есть (цех , комуникации, рабочие) - только желание надо. Ивл - это компрессор и клапан, примитивное устройство типа пылесоса, не айфон или томограф...
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вы их цены видели? они еврейские, эти цены
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Медики сейчас не только в группе риска, но и основные переносчики, источники заболевания для контактных и пациентов.
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