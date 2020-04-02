 Медсестра померла від COVID-19 на Херсонщині, її колеги - на самолізоляціі, - голова ОДА Гусєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
"Три випадки підтверджені вже Херсонським обласним лабораторним центром. Це випадки, які ми протягом минулої доби виявили у місті Олешки, у селі Малі Копані (Голопристанський район, – ред.) та у місті Херсон. На жаль, ми маємо перший летальний випадок – жінка в Олешках померла і, на жаль, це медичний працівник", - зазначив голова ОДА.
За його словами, наразі відпрацьовують всіх контактних осіб.
Наразі на самоізоляції медичні працівники, які працювали в одному колективі з померлою і контактували з нею.
Зараз розглядається питання про те, щоб на час самоізоляції медпрацівників районної лікарні тимчасово перевести туди медперсонал з інших місць, щоб лікарня працювала і далі.
Посольство України в США просить генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати Україні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).
«Шановний Ілоне, Україна є другою за величиною країною Європи з населенням майже 40 мільйонів громадян. Пандемічна ситуація в Україні наближається до свого піку, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні вентилятори. Ми готові до співпраці. Дякуймо», - йдеться в повідомленні посольства у твіттері.https://www.radiosvoboda.org/a/news-koronavirus-aparaty-mask-dopomoga-********/30525586.html
Вадим Арістов, який називає себе лікарем-інфекціоністом та стратегом, закликав власника компанії Tesla Ілона Маска не відповідати Уляні Супрун, колишній главі МОЗ, на її прохання надіслати в Україну апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).»
https://bykvu.com/ua/bukvy/maska-poprosili-ne-reagirovat-na-prosbu-suprun-a-obratitsja-k-zelenskomu/
Всякие шмакодявки Украину позорят
Спасибо зебобикам- теперь сплошной базар- вокзал
Анализ этих слов наша команда и провела. Как всегда, мы проверяли только факты или то, что было вообще нелогичным. И мы не можем удержаться от спойлера: ни одно из обвинений не было правдивым.
https://nv.ua/ukraine/events/suprun-mask-i-aristov-analiz-situacii-ot-voxcheck-novosti-ukrainy-50079650.html
Чет не встречал про такое...
че пинать то теперь...?
а людей спасать надо...
клятва Гиппократа и все такое....
как говорят - кто на что учился....
хіба вони якось порушили закон ?
фламентвиефаогнемета. Так что украинским медикам повезло. Как ни как, а Украиной управляет величайший политик всех времен.
А лікарів берегти треба, а не кидати їх з голими руками на епідемію.
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Поміж тим, обіцяних грошей на виготовлення вітчизняних тестів ПЛР, дешевших за закордонні, Інститут молекулярної біології НАН так і не отримав.
теперь вопроc, что за год! сделали зебилы, что бы иcправить положение дел?
что за 3 месяца, rогда уже весь мир знал об эпидемии, мировой лидер предпринял?
по привычке?
Згідно Талмуду Зеленський з Радуцкім правильно все роблять.