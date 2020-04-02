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 Політика України
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Все про:ВР (7413) опитування (502) партія (186) СОЦИС (21) Батьківщина (404) Слуга народу (771) Європейська Солідарність (325) Опозиційна платформа - За життя (55)

 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,5%, ЄС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батьківщина" - 5,9%, - опитування "Соцісу"

31,5% виборців, якби вибори відбувалися найближчим часом, проголосували за партію "Слуга народу", 12% - за "ЄС", 9,8% - за ОПЗЖ, 5,9% за "Батьківщину".

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного "Соцісом", передає Цензор.НЕТ.

"Партія "Слуга народу" залишається лідером за кількістю потенціальних виборців (31,5%). На другому місці – "Європейська солідарність" (12%), що у березні ще більше наростила імідж опозиційної партії (до 28,4%). Рейтинг "Опозиційної платформи — За життя" у березні складав 9,8%, а "Батьківщини" -5,9%. Електоральні показники більшості політичних партій у березні переважно не змінилися. Лише дещо втратила симпатії виборців "Батьківщина" (електоральний показник даної політичної сили у лютому складав 8,1%)". - йдеться в дослідженні.

При цьому, 10,4% опитаних відмовилися дати відповідь, а 10,4% - не взяли б участі в голосуванні.

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Опитування проводилося 13-23 березня 2020 року методом CAPI з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму, та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів.

Рейтинг партій: Слуга народу - 31,5%, ЄС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, Батьківщина - 5,9%, - опитування Соцісу 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 31,5%, ЄС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, Батьківщина - 5,9%, - опитування Соцісу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186380
 
 
 Топ коментарі
 
Стало известно почему Зеленский не может уволить Ермака
Мнения 02-апр, 16:279 313 0

Оказалось, что Зеленский не может снять Андрея Ермака с поста главы Офиса президента, потому как сам воспользовался его услугами год назад.

Уже который день силы вселенского зла и разного рода массоны с рептиоидами плетут интриги придумывая как еще им подобраться к непотопляемой фигуре кристально прозрачного, честного и искреннего главы Офиса президента.

Даже несмотря на то, что президент не понимает где и в чем злоупотребление властью и служебным положением в действиях братьев Ермаков.

Тем более же что и СБУ и ГПУ и ДБР понятно, что в них нет ничего противозаконного!

Брат главы Офиса фактически не выстраивал свою собственную вертикаль власти спекулируя положением Андрея Ермака, а строил новый социальный стартап основным капиталом которого была коммуникация.

И не на работу он устраивал выгодных ему людей. Ну или модноговоря - "монетизировал" его.

А возмущение тем, что после обращения Андрея Ермака прокуратуру и ДБР моментально отреагировали - это вообще глупость!

Подумаешь, что эти организации простым гражданам годами не отвечают!

Андрею Ермаку просто повезло! Совершенно случайно!

Так же как и Денису Ермаку везло, когда он обращался в Офис со своими предложениями.

Да, любой государственный орган рассматривает обращение граждан максимально отведенный для этого период и всегда гражданин отправивший такое обращение получает общий ничего не значащий и абсолютно бесполезный ответ, но Денис везучий!

И снова таки, не пользуясь служебным положением брата Денис Ермак просто продавал должности, и формировал подконтрольную ему мафиозную структуру с четко выраженной целью, нет.

Денис помогал стране! Бескорыстно!

А то как все это журналисты извратили преступление!

И вообще!

Против брата главы Офиса Президента Андрея Ермака - Дениса была применена запрещенная Практикой Европейского Суда по Правам Человека методика провокации взятки!

Как можно стартаперу деньги предлагать?

Все же знают, что стартаперы не могут устоять пред деньгами!

Надо срочно, этой же ночью протянуть через Раду закон о защите братьев Ермаков! Тем более опыт уже есть.

James Bond
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По поводу слуг уродов и их отношения к Украине (как к своим закромам).
По поводу комментария Илона Маска и его заявления что он готов предоставить помощь Украине.

После того, как Ульяна Супрун попросила этой помощи, в диалог влез слуга уродов, Вадим Аристов, с заявлением (сн предоставили перевод Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5706 ) что Илону Маску желательно не иметь дела с Ульяной Супрун, а нужно иметь дело - "... непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу..."!!!


Можно ли предтавить размеры пи...деца, когда барыги, коррупционеры и подонки от власти, обвиняют кого угодно, но только не свои дела за целый год работы, не взирая на то, к чему их высеры могут привести?!

Их абсолютно не беспокоит что этой помощи может и не быть из-за срача, себя то они обеспечили скорее всего!
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молодец, исправляешься. Хотя при желании и здесь дое-ся можно, но это черезчур.
Хвалю, грамотный наброс дерьма на вентилятор. Держи рошенку.
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все равно кто главное в угаре не проголосовать за соевого мародера
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Ошибочка вышла в статье - то антирейтинг опубликовали...
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Гринив , голова предвыборного штабу Порошенко и он же владеет "Социсом" .
Ну не статья это и не опрос , а подарок любимому боссу Пете !
Кто , чем может , а Гринив дарит типа "опросы" !
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Гринів - "Социс" - Порошенко ... Это всё что нужно знать об этом "опросе" .

Если уже Гринів рисует своему боссу всего 12% , то совсем ёк дела у ПЕСа и Пети .

Гринів очень глупый -- хочешь лизать сладкую шоколадную дупу , кто ж запретит , но Жопе рисовать меньше 12-15% , значить недооценивать ********** блох ... Просто ватников в Украине не может пока быть меньше 15% . Увы , их несколько больше ...

Так что -- грубая халтурщина . На глаз видно ...
Скорее всего , Гринив просто тупо взял и "опросил" членов своей партии , а потом трохи разбавил случайной выборкой . Но разбавил - куёфо и грубо . Вот и Вывел Пепу на почётное второе место -- с его-то антирейтингом , который по всем опросам антирейтингов солидных контор за год и на процент не снизился .
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В этом и фокус! Не столь важно сколько рисуешь Пете, главное правильно расставить позиции. ЕС вторая партия в стране и первая оппозиционная. В этом главный посыл конкретно этого экземпляра ************.) А позже они ещё какое нибудь нарисуют, поправив и проценты.
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Ну и шо , помог когда-то Копатько Ибуковичу , когда Звероящур рвал когти в Ростов , Копатько сидел на подвале в Донецке , пока коллаборы сообразили, шо он Ахметкин холуй ... а Ахметка это тот , кто их пиплу гуманитарку с Киева возит и его холуёф трогать низззя .
Социологи из партийного штаба так себе помощнички .
Вот и Юлю подвели в марте 2019 её "доброжелатели" . Холуйщина - главный враг политика высокого уровня . Все эти ляшки , уколовы , портновы - шо хорошего оне Юле той сделали , кроме того , что продали ?!
А если вспомнить -- больше всего лизали зад . Больше других , тем и выдвинулись . Это ведь Портнов в КС Ющу помог отстоять разгон Рады в 2007 ... Но когда женщина на лесть падка -- это ещё в ёё природе , какая бы была не умная и не эрудированная и не лидер природный .

Но разве сравнить гения зла Витальку Портнова с жалким подхалимом Грынивом ?!
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будем посмотреть. есть надежда шо коронавирус убьёт всех идиотов у которых кумиры опзж-опники.
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😁 Этот рейтинг было бы уместнее вчера опубликовать
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Интересно, какие будут рейтинги через месяц после проедания запасов, Последнее слово за холодильником.
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Тут з точністю можна назвати лишень одну цифру - скільки СОЦІС заробив на тому опитуванні...
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Не требо перебільшувати -- це просто так лизнув Гринів ... Може провів як партійне доручення або подарунок босу Петі ?!
Унутрішня метушня в одному політичному угрупуванні .
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Кто-то ещё верит, что Порошенко в тренде и что его когда-то изберут вторично?
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Ну якщо ти такий тупий.чи малорос--то хто тобі винен.
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Ну і скільки зашкварів цьому будлу потрібно? Да схоже і не звиртають уваги, тому, що бидло!
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Який процент не нарисуеш за гроші.Социса,йди на хрін!
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Вывод ! Зе - надо уходить ( как угодно ). Пепа - расслабиться и уйти бизнесовать . Власть надо брать иначе Рыги будут иметь большинство . Если поХ. то Украины скоро не будет в этом формате .
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Не вірю таким соц опитуванням. Дніпро--дав найбільший процент при виборах за зелену масу. Маючи там багато друзів які дійсно голосували за цей табун і шута --сьогодні відверто клянуть їх і каються Така ситуація і в нас в Києві. всі хто голосував за цю чуму--зараз все навпаки. Але звичайно що ще є велика кількість--"а какая разніца" і різних подхалуйників та гнид.
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исходя из данного соцопроса большинство населения Украины не поддерживают европейский вектор развития. кто же тогда Януковича прогнал? вот посмотрите в Израиле, что ни год то выборы, почему так нельзя у нас?
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через 5-6 месяцев у зеленых будет рейтинг 5-10 % максимум
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