 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,5%, ЄС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батьківщина" - 5,9%, - опитування "Соцісу"

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного "Соцісом", передає Цензор.НЕТ.
"Партія "Слуга народу" залишається лідером за кількістю потенціальних виборців (31,5%). На другому місці – "Європейська солідарність" (12%), що у березні ще більше наростила імідж опозиційної партії (до 28,4%). Рейтинг "Опозиційної платформи — За життя" у березні складав 9,8%, а "Батьківщини" -5,9%. Електоральні показники більшості політичних партій у березні переважно не змінилися. Лише дещо втратила симпатії виборців "Батьківщина" (електоральний показник даної політичної сили у лютому складав 8,1%)". - йдеться в дослідженні.
При цьому, 10,4% опитаних відмовилися дати відповідь, а 10,4% - не взяли б участі в голосуванні.
Опитування проводилося 13-23 березня 2020 року методом CAPI з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму, та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів.
По поводу комментария Илона Маска и его заявления что он готов предоставить помощь Украине.
После того, как Ульяна Супрун попросила этой помощи, в диалог влез слуга уродов, Вадим Аристов, с заявлением (сн предоставили перевод ) что Илону Маску желательно не иметь дела с Ульяной Супрун, а нужно иметь дело - "... непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу..."!!!
Можно ли предтавить размеры пи...деца, когда барыги, коррупционеры и подонки от власти, обвиняют кого угодно, но только не свои дела за целый год работы, не взирая на то, к чему их высеры могут привести?!
Их абсолютно не беспокоит что этой помощи может и не быть из-за срача, себя то они обеспечили скорее всего!
Хвалю, грамотный наброс дерьма на вентилятор. Держи рошенку.
Ну не статья это и не опрос , а подарок любимому боссу Пете !
Кто , чем может , а Гринив дарит типа "опросы" !
Если уже Гринів рисует своему боссу всего 12% , то совсем ёк дела у ПЕСа и Пети .
Гринів очень глупый -- хочешь лизать сладкую шоколадную дупу , кто ж запретит , но Жопе рисовать меньше 12-15% , значить недооценивать ********** блох ... Просто ватников в Украине не может пока быть меньше 15% . Увы , их несколько больше ...
Так что -- грубая халтурщина . На глаз видно ...
Скорее всего , Гринив просто тупо взял и "опросил" членов своей партии , а потом трохи разбавил случайной выборкой . Но разбавил - куёфо и грубо . Вот и Вывел Пепу на почётное второе место -- с его-то антирейтингом , который по всем опросам антирейтингов солидных контор за год и на процент не снизился .
Социологи из партийного штаба так себе помощнички .
Вот и Юлю подвели в марте 2019 её "доброжелатели" . Холуйщина - главный враг политика высокого уровня . Все эти ляшки , уколовы , портновы - шо хорошего оне Юле той сделали , кроме того , что продали ?!
А если вспомнить -- больше всего лизали зад . Больше других , тем и выдвинулись . Это ведь Портнов в КС Ющу помог отстоять разгон Рады в 2007 ... Но когда женщина на лесть падка -- это ещё в ёё природе , какая бы была не умная и не эрудированная и не лидер природный .
Но разве сравнить гения зла Витальку Портнова с жалким подхалимом Грынивом ?!
Унутрішня метушня в одному політичному угрупуванні .