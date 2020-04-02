 Ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус, - глава МОЗ Степанов. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Фейсбук МОЗ
У повідомленні міністра зазначається: "Добрий день. За перші три дні роботи я отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань.
Здоров'я - найважливіше для кожного. А зараз це не просто турбота про себе і близьких, а й переживання на тлі пандемії.
Я впевнений, щоб ефективно підтримувати українців, Міністерство охорони здоров'я має бути відкритим і зрозумілим.
Тому зараз швидко про те, що ми вже зробили:
Найголовніше - ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих COVID-19. Ми зробили це за два дні, і вже зараз всі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків. Більш того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання в боротьбі з хворобою, викликаною новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який ґрунтується на досвіді цих країн".
"Лікарі. Я звертаюся до вас. Насамперед дякую вам за відданість справі. За вашу силу і мужність у порятунку людських життів. Я знаю проблеми, з якими ви стикаєтеся щодня. Їх безліч. Я дякую, що ви звертаєте нашу увагу на ті питання, які необхідно вирішувати в першу чергу. На жаль, за кілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему, але ми не відкладаємо це в довгий ящик, ми паралельно працюємо над реформою.
Що стосується сьогоднішніх викликів, то всі сили кинуто на їхнє вирішення.
Медики первинної екстреної допомоги - ми деталізували список лікарів, які отримають підвищення оплати, і винесли його в наказ. Звичайно, ви на передовій цієї війни, звичайно, ви маєте отримати це підвищення, і ви його отримаєте.
Медичні працівники, які працюють у неукомплектованому штаті, без належного захисту і підтримки - ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними і в нормальних умовах".
"Я зайшов до Міністерства, де ми поки все реалізуємо в ручному режимі, управляючи всіма процесами в реальному часі, налагоджуючи і відновлюючи зв'язки між різними напрямками і медичними установами.
Це велика відповідальність. Адже зараз немає нічого важливішого, ніж люди, їхнє життя і здоров'я. За це ми боремося цілодобово, крок за кроком вирішуючи проблеми.
Важкі тижні попереду. Але я впевнений, що згуртувавшись, український народ переможе будь-яку напасть, зокрема і коронавірус. Тільки разом ми можемо зменшити руйнівні наслідки пандемії.
І останнє. Шановні українці, заради вашої ж безпеки ми посилили карантинні заходи. Залишайтеся вдома. Карантин - це не канікули. Це війна з невидимим ворогом, і ви - перша лінія захисту", - резюмував Степанов.
"Єдиний протокол" - то добре, але його ледве можна назвати творінням МОЗ і Степанова. Такі протоколи є і на випадок любого сезонного спалаху грипу і ГРВІ, як свого часу свинячого, пташиного грипу іт.п. Він майже скопійований з уже відомих і апробованих. Але - всього три дні, і пан поки що на коні...
Всем людям из одной палаты, даже при разных диагнозах, приписывают одно и то же лечение.
Исключение - самые бедные, которые не могут его оплатить.
Этим ставят какие то бесплатные капельницы, которые хранятся со времен Хрущева и колют такие же уколы.
Это и называют протоколом в нашей медицине.
от этого вируса нет ... лекарств."
так что вы утвердили?
Источник: https://censor.net.ua/n3186379Источник: https://censor.net.ua/n3186379
Аудит Киевской городской клинической больницы №17 показал, что из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких только 2 смогут применяться к больным коронавирусом.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке советник мэра Киева Максим Бахматов со ссылкой на на независимый экспертный аудит Киевского волонтерского штаба, передает УП.
«Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сих пор.
Перед тем как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, которые имеет то или иное медучреждение, надо понимать работает ли он. Или он просто там есть.
Отдельно следует убедиться, будет ли он работать при например случайном выключении света.
Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки», - написал Бахматов.
По его словам, больница №17 перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с Covid19.
Общее количество аппаратов ИВЛ в ней 24.
Из них не рабочих 8.
Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может осложняться Covid19.
Остается 6, но 4 из них работают на экстренные случаи и не могут быть привлечены для лечения Covid19.
Таким образом, из 24 аппаратов ИВЛ остаются 2 для палат интенсивной терапии пациентов с Covid19.
Аппарат ИВЛ, который предлагается закупить, стоит 500 тыс. Их необходимо 10 штук. Это уже 5 млн.
Та же история с СРАР аппаратами (3 млн грн), мониторами (750 тыс. грн), аспираторами (64 тыс. грн), пульсоксиметрами (40 тыс. грн), насосами шприцевыми (270 тыс. грн) и оволюметрическими (482 тыс.) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно.
Далее, по словам Бахматова, существует проблема нерабочей вентиляции. Отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тыс. грн). Требует технического обслуживания анализатор крови.
«Есть и хорошие новости: в этой больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда ИТ компании Innovecs. Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики.
После аудита мы сформировали перечень необходимого для больницы номер 17. Если мы его закрываем, эта больница сможет разместить у себя 62 пациента (50 инфекционное отделение и 12 отделение интенсивной терапии). Сумма составляет 10 606 092 гривен.
Давайте решим проблему, а потом уже разберемся, кто и к чему был готов», - добавил советник мэра.
В тему:
- Коронавирус: пять причин, почему ситуация в Украине будет хуже чем в Италии и Испании
- Врачи из Одессы сообщили, что не смогут принять даже первую волну больных коронавирусом. Видео и фоторепортаж
Свой пост в Фейсбуе Бахматов снабдил скрином новости от февраля 2019 года, в которой Алексей Гончарук, который на тот момент занимал пост премьер-министра, уверял, что правительство готово встретить угрозу коронавируса.
...мы утвердили единый государственный протокол лечения
Ну так где он? Все должны знать чем из обязаны лечить.. А протокола и нет для всех... Вывод: такой-же мудак и трепло как и все из команды клоуна.
ПРОТОКОЛ «НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)» (pdf, 253 Кб) https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf