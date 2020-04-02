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 Ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус, - глава МОЗ Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив зі зверненням, у якому відзвітував за перші три дні роботи на своєму посту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Фейсбук МОЗ

У повідомленні міністра зазначається: "Добрий день. За перші три дні роботи я отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань.

Здоров'я - найважливіше для кожного. А зараз це не просто турбота про себе і близьких, а й переживання на тлі пандемії.

Я впевнений, щоб ефективно підтримувати українців, Міністерство охорони здоров'я має бути відкритим і зрозумілим.

Тому зараз швидко про те, що ми вже зробили:

Найголовніше - ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих COVID-19. Ми зробили це за два дні, і вже зараз всі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків. Більш того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання в боротьбі з хворобою, викликаною новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який ґрунтується на досвіді цих країн".

"Лікарі. Я звертаюся до вас. Насамперед дякую вам за відданість справі. За вашу силу і мужність у порятунку людських життів. Я знаю проблеми, з якими ви стикаєтеся щодня. Їх безліч. Я дякую, що ви звертаєте нашу увагу на ті питання, які необхідно вирішувати в першу чергу. На жаль, за кілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему, але ми не відкладаємо це в довгий ящик, ми паралельно працюємо над реформою.

Що стосується сьогоднішніх викликів, то всі сили кинуто на їхнє вирішення.

Медики первинної екстреної допомоги - ми деталізували список лікарів, які отримають підвищення оплати, і винесли його в наказ. Звичайно, ви на передовій цієї війни, звичайно, ви маєте отримати це підвищення, і ви його отримаєте.

Також читайте: Очільник МОЗ Степанов: "Ми втричі збільшили оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19"

Медичні працівники, які працюють у неукомплектованому штаті, без належного захисту і підтримки - ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними і в нормальних умовах".

"Я зайшов до Міністерства, де ми поки все реалізуємо в ручному режимі, управляючи всіма процесами в реальному часі, налагоджуючи і відновлюючи зв'язки між різними напрямками і медичними установами.

Це велика відповідальність. Адже зараз немає нічого важливішого, ніж люди, їхнє життя і здоров'я. За це ми боремося цілодобово, крок за кроком вирішуючи проблеми.

Важкі тижні попереду. Але я впевнений, що згуртувавшись, український народ переможе будь-яку напасть, зокрема і коронавірус. Тільки разом ми можемо зменшити руйнівні наслідки пандемії.

І останнє. Шановні українці, заради вашої ж безпеки ми посилили карантинні заходи. Залишайтеся вдома. Карантин - це не канікули. Це війна з невидимим ворогом, і ви - перша лінія захисту", - резюмував Степанов.

Читайте також: Медпрацівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад утричі, - глава МОЗ Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186379
 
 
 Топ коментарі
 
Пифдец конечно, проснулись, он должен был быть утвержден еще как только в китае было понятно чем пахнет... ну почему у нас все так, пока в жопу не клюнет не думают, а когда клюнет то уже поздно!
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не, в то время продавали маски и халаты
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эти рептилоиды из Минздрава кроме ТВ хоть иногда занимаются своими неспосредственными обязанностями?
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Пифдец конечно, проснулись, он должен был быть утвержден еще как только в китае было понятно чем пахнет... ну почему у нас все так, пока в жопу не клюнет не думают, а когда клюнет то уже поздно!
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эти рептилоиды из Минздрава кроме ТВ хоть иногда занимаются своими неспосредственными обязанностями?
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Робота галузі медицини провалена повністю. Степанов піариться, користуючись тим, що призначений два дні тому і поки не несе нізащо відповідальності. Тому він тут, як Зеленський, відбуває номер на "зверненнях до нації" (до медиків). Пройде тиждень-другий, місяць - "віз залишиться на місці" - тоді доведеться відповідати. Передусім за повну відсутність сил і засобів не те що на ліквідацію епідемії, але й навіть найнеобхіднішого для лікування ускладнень вірусної інфекції.
"Єдиний протокол" - то добре, але його ледве можна назвати творінням МОЗ і Степанова. Такі протоколи є і на випадок любого сезонного спалаху грипу і ГРВІ, як свого часу свинячого, пташиного грипу іт.п. Він майже скопійований з уже відомих і апробованих. Але - всього три дні, і пан поки що на коні...
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кажуть у цього Степанова батько проходить по даним миротворця як сепаратист, посібник окупантів. Це у нас в країні тренд такий на сьогодні враховуючи замів венедиктової, єрмака.
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Степанов долгое время в налоговой инспекции работал. Даже зам.Начальника по всей стране был. Он взяточник со стажем.
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Ви ще повідайте про його "подвиги" на посту губернатора Одещини. Він провалив вибори свого шефа Порошенка спецом працюючи "проти" у 2 турі. Справа не в Порошенкові, а в тому, що Степанов, працюючи в команді, запросто може підставити, завдати удару в спину.
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Будут мазать зелёнкой и таблетку аспирина ломать на две части. Одна часть от температуры, а вторая от головной боли.
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А ознакомиться с этим протоколом можно, или это военный секрет?
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Не в курсе?
Всем людям из одной палаты, даже при разных диагнозах, приписывают одно и то же лечение.
Исключение - самые бедные, которые не могут его оплатить.
Этим ставят какие то бесплатные капельницы, которые хранятся со времен Хрущева и колют такие же уколы.
Это и называют протоколом в нашей медицине.
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" мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19...
от этого вируса нет ... лекарств."

так что вы утвердили?
Источник: https://censor.net.ua/n3186379Источник: https://censor.net.ua/n3186379
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лекарство и очень эффективное если вводится с помощью клизмы
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Кстати, давеча президент Украины рассказывал сладкие сказки по телевизору, что лечить будут бесплатно. Так вот, в реальности, дела обстоят совсем иначе! Кабмин утвердил перечень лекарств для бесплатного лечения, по которому медики могут бесплатно оказывать помощь. Так вот эти бесплатные лекарства для лечения коронавируса ну совсем не подходят! Поэтому больной вынужден ежедневно полторы тысячи грн выложить на необходимые антибиотики из своего кармана.
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полторы - это ещё "по-божески2, там вон чувак с Одессы за 2 дня 25 000 завалил... и за ПРЦ-тест писали ,что тоже 4200 вломили...
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вчера один врач из резервной Киевской больницы (зав отделением) сказал, что в одно место пусть засунет эти 300% надбавок - в больнице нет элементарных средств защиты, лекарств, ИВЛ, хитрожопый медперсонал идёт в отпуска за свой счёт или увольняются, подготовил себе комнату для жизни в отделении - впереди полный писец-осталось три врача, пик на конец апреля-начало мая, не дай Бог раньше, пока завозят только волонтёры, звонят непосредственно из министерства и кабмина обещают, подбадривают, взывают к патриотизму и клятве Гиппократа ...короче, кому нужны будут эти 300 % , если завернусь на первой же неделе работы..?
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Диванная армия в наступлении.... Граждане злые, всем недовольные, зараженные, - как вам кажется, или по вашему убеждению от природы, -праведной злобой против любого действия власти и любого человека во власти априори! Любую беду побеждают объединившись, сообща, включив здравый смысл и природный инстинкт самосохранения, через спасения родных, соседа,... Паника - это более губительна любой напасти. Ведь сеющих панику изолируют в специальные заведения или пристреливают при необходимости? Не так ли? Сначала делаем то, что должны, а после победы над коронавирусом устроим Степанову разбор, в том числе и перед всей диванной армией. Все по по порядку. После того, а не до того...
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Весь бидлам--наслідок "роботи "--шута -президента.якого вибрала вата і тупий табун баранів.
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Из 24 аппаратов ИВЛ только 2 пригодны для коронавируса в киевской больнице - советник Кличко Апрель 2, 2020Без рубрикиКомментарии
Ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 1850Аудит Киевской городской клинической больницы №17 показал, что из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких только 2 смогут применяться к больным коронавирусом.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке советник мэра Киева Максим Бахматов со ссылкой на на независимый экспертный аудит Киевского волонтерского штаба, передает УП.
«Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сих пор.
Перед тем как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, которые имеет то или иное медучреждение, надо понимать работает ли он. Или он просто там есть.
Отдельно следует убедиться, будет ли он работать при например случайном выключении света.
Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки», - написал Бахматов.
По его словам, больница №17 перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с Covid19.
Общее количество аппаратов ИВЛ в ней 24.
Из них не рабочих 8.
Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может осложняться Covid19.
Остается 6, но 4 из них работают на экстренные случаи и не могут быть привлечены для лечения Covid19.
Таким образом, из 24 аппаратов ИВЛ остаются 2 для палат интенсивной терапии пациентов с Covid19.
Аппарат ИВЛ, который предлагается закупить, стоит 500 тыс. Их необходимо 10 штук. Это уже 5 млн.
Та же история с СРАР аппаратами (3 млн грн), мониторами (750 тыс. грн), аспираторами (64 тыс. грн), пульсоксиметрами (40 тыс. грн), насосами шприцевыми (270 тыс. грн) и оволюметрическими (482 тыс.) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно.
Далее, по словам Бахматова, существует проблема нерабочей вентиляции. Отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тыс. грн). Требует технического обслуживания анализатор крови.
«Есть и хорошие новости: в этой больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда ИТ компании Innovecs. Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики.
После аудита мы сформировали перечень необходимого для больницы номер 17. Если мы его закрываем, эта больница сможет разместить у себя 62 пациента (50 инфекционное отделение и 12 отделение интенсивной терапии). Сумма составляет 10 606 092 гривен.
Давайте решим проблему, а потом уже разберемся, кто и к чему был готов», - добавил советник мэра.
В тему:
- Коронавирус: пять причин, почему ситуация в Украине будет хуже чем в Италии и Испании
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Свой пост в Фейсбуе Бахматов снабдил скрином новости от февраля 2019 года, в которой Алексей Гончарук, который на тот момент занимал пост премьер-министра, уверял, что правительство готово встретить угрозу коронавируса.
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Перше---де ТОЙ ЄДИНИЙ ПРОТОКОЛ, його немає,ба все робиться в ручному режимі. Друге зеленського притягнути до кримінальної відповідальності---за зраду ,перевищення своїх повноважень і халатну бездіяльність,яка приводить до значних жертв ,як на фронті,так і від епідемії. Ще в кінці грудня і на початку січня потрібно було розробити цілу низку заходів по боротьбі з епідемією,а зелена гнида тільки займалась піаром і болтовнею. Це президент своєю бездіяльністю,своєю некомпетентністю привів до того, що ми неготові до боротьбі з а життя наших людей.За такий коротки термін --ці вороги України розвалили економіку, управляємість державою .і майже знищили протипутінську каоліцію, і вже навіть армію не можуть нагодувати.
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...Министерство здравоохранения должно быть открытым и понятным

...мы утвердили единый государственный протокол лечения

Ну так где он? Все должны знать чем из обязаны лечить.. А протокола и нет для всех... Вывод: такой-же мудак и трепло как и все из команды клоуна.
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Я так понимаю, списков теперь не будет, медикаменты в больнице, деньги за пациентом прибежали?
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Але я, в загальній практиці, використовував би "протокол" Австро-угорської мобілізаційної комісії 1914 року: гаряча клізма, хіна та холодне обгортування. Депутат Шахов в мене в мить би вилікувався.
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90% населения планеты находится под инопланетным контролем. С этим кто-нибудь собирается бороться?
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через недельку поменяйте этого пидо*ка. за что? за то, что люди от коронавируса умрут
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"...мы усилили карантинные мероприятия..." - закрили парки, відкрили базари.
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